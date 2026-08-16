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Wales várai különleges élményekkel várnak.

Itt minden dombra jut egy erőd – Wales elképesztő világrekordot tart

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 16. 19:33
külföldi utazásWalesvárak
Wales festői tájai lenyűgöző történelmi örökséget rejtenek, ahol a középkori építészet minden lépésnél megelevenedik. Fedezd fel te is az Egyesült Királyság ezen különleges szegletét, ahol lépten-nyomon Wales várai pettyezik az utadat!
Etédi Alexa
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Európa nyugati szélén fekszik egy terület, amely méltán érdemelte ki a várak földje nevet, hiszen sehol máshol a világon nem találunk ennyi erődítményt egy négyzetkilométerre vetítve. A statisztikák önmagukért beszélnek: a valamivel több mint húszezer négyzetkilométeres országban összesen 641 vár és kastély található, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden 32 négyzetkilométerre jut egy történelmi építmény. Ez a rendkívüli sűrűség világrekordnak számít, és Wales várai így a táj elválaszthatatlan részévé váltak az évszázadok során. A hatalmas mennyiség mögött komoly történelmi okok húzódnak meg, amelyek egészen a középkori hatalmi harcokig nyúlnak vissza.

Wales várai, mint pl. íConvy vára izgalmas időutazásra hívnak.
Wales várai különleges kulturális élményeket kínálnak az ide látogatók számára (a képen Convy vára).
Fotó: Michael Hoffman /   shutterstock
  • Világrekorder sűrűség: Walesben található a legtöbb középkori erődítmény egy négyzetkilométerre vetítve, összesen 641 vár várja a látogatókat.
  • Viharos történelem: a várépítési hullámot főként a kelta és angolszász határvidék csatározásai, valamint I. Eduárd XIII. századi hódításai generálták.
  • Építészeti sokszínűség: a római kori alapoktól a normann bástyákon át egészen a viktoriánus mesekastélyokig minden korszak nyomát felfedezhetjük.

Wales várai, amelyeket feltétlenül látni kell

A kelta Wales és az angolszász, később normann befolyás alatt álló Anglia között hosszú ideig feszült és véres határvillongások zajlottak. Mindkét fél igyekezett védelmi vonalakat kiépíteni, de a döntő fordulatot a XIII. század hozta meg, amikor I. Eduárd angol király - akiről Arany János is megemlékezett híres versében - nagyszabású hadjáratot indított a terület végleges elfoglalására. A hódítás biztosítására átfogó várépítésiprogramot indított, amelynek részeként a legmodernebb hadi technológiát képviselő várakat, erődítményeket és kastélyokat emelték a stratégiai pontokon. Ezek az építmények mára különböző arcukat mutatják: némelyiküket visszahódította a természet és romantikus romként áll a dombtetőkön, míg másokat az alapos restaurálásnak köszönhetően eredeti pompájukban csodálhatunk meg.

Dinefwr vára

A Tywi-völgy feletti meredek dombtetőn magasodó Dinefwr vára még romos állapotában is az egyik legimpozánsabb látványt nyújtja a környéken. A XII. században Lord Rhys, Deheubarth uralkodójának székhelyeként szolgáló építményt mély, közvetlenül a sziklába vájt védőárkok és masszív várfalak veszik körül. Az erőd egy viszonylag békés korszak jelképe volt a térségben, azonban az uralkodó halálát követően a belső trónviszályok és az angol hódítók folyamatos támadásainak egyik fő célpontjává vált.

Dinefwr romos vára Walesben.
A Llandeilo városa közelében található Dinefwr romos vára a környék egyik legfestőibb történelmi emléke. 
Fotó: Valerie2000 /   shutterstock

Conwy vára

Conwy vára nemcsak Wales, hanem egész Európa egyik leglátványosabb és legjobb állapotban fennmaradt középkori katonai építménye. Az erődöt a korszak legzseniálisabb hadi építésze, James of St. George tervezte, akinek munkája ma is hirdeti a XIII. századi mérnöki tudás kiválóságát. A várost körülölelő bástyák és falak szinte sértetlenül dacoltak az időjárással és az évszázadok ostromaival, így nem véletlen, hogy az UNESCO világörökség részévé nyilvánította ezt a történelmi kincset.

A walesi Convy vára belülről.
Convy vára, amely I. Eduárd angol király várépítési programjának egyik kiemelkedő példája. 
Fotó: Robert Czyzewski /   shutterstock

Cardiff vára

A walesi főváros szívében fekvő cardiffi vár egyedülálló módon ötvözi a különböző korszakok építészeti stílusait, valóságos időutazást kínálva a látogatóknak. A területen már az időszámításunk utáni 55-ben római erőd állt, amelyre később normann bástyát emeltek, majd a XIX. században egy fényűző, viktoriánus mesekastéllyal egészítették ki a komplexumot. Napjainkban a több mint háromhektáros terület nemcsak múzeumként, hanem népszerű filmforgatási helyszínként is ismert, hiszen olyan világhírű sorozatok jeleneteit forgatták itt, mint a Doctor Who vagy a Sherlock.

Cardiff vára egy náciszmező közepén.
Cardiff vára a walesi főváros egyik legfontosabb nevezetessége.
Fotó: Billy Stock /   shutterstock

A walesi várak felfedezése során nemcsak az építészet remekműveivel találkozhatunk, hanem megérthetjük egy nép küzdelmes múltját és a táj formáló erejét is. Legyen szó a part menti hatalmas bástyákról vagy a belső területek eldugott romjairól, ezek a kövek egy letűnt, lovagi korszak emlékét őrzik a mai napig.

Nézz további walesi várakat az alábbi videóban:

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