Itt minden dombra jut egy erőd – Wales elképesztő világrekordot tart

Európa nyugati szélén fekszik egy terület, amely méltán érdemelte ki a várak földje nevet, hiszen sehol máshol a világon nem találunk ennyi erődítményt egy négyzetkilométerre vetítve. A statisztikák önmagukért beszélnek: a valamivel több mint húszezer négyzetkilométeres országban összesen 641 vár és kastély található, ami azt jelenti, hogy átlagosan minden 32 négyzetkilométerre jut egy történelmi építmény. Ez a rendkívüli sűrűség világrekordnak számít, és Wales várai így a táj elválaszthatatlan részévé váltak az évszázadok során. A hatalmas mennyiség mögött komoly történelmi okok húzódnak meg, amelyek egészen a középkori hatalmi harcokig nyúlnak vissza.

Wales várai különleges kulturális élményeket kínálnak az ide látogatók számára (a képen Convy vára).

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Világrekorder sűrűség: Walesben található a legtöbb középkori erődítmény egy négyzetkilométerre vetítve, összesen 641 vár várja a látogatókat.

Walesben található a legtöbb középkori erődítmény egy négyzetkilométerre vetítve, összesen 641 vár várja a látogatókat. Viharos történelem: a várépítési hullámot főként a kelta és angolszász határvidék csatározásai, valamint I. Eduárd XIII. századi hódításai generálták.

a várépítési hullámot főként a kelta és angolszász határvidék csatározásai, valamint I. Eduárd XIII. századi hódításai generálták. Építészeti sokszínűség: a római kori alapoktól a normann bástyákon át egészen a viktoriánus mesekastélyokig minden korszak nyomát felfedezhetjük.

Wales várai, amelyeket feltétlenül látni kell

A kelta Wales és az angolszász, később normann befolyás alatt álló Anglia között hosszú ideig feszült és véres határvillongások zajlottak. Mindkét fél igyekezett védelmi vonalakat kiépíteni, de a döntő fordulatot a XIII. század hozta meg, amikor I. Eduárd angol király - akiről Arany János is megemlékezett híres versében - nagyszabású hadjáratot indított a terület végleges elfoglalására. A hódítás biztosítására átfogó várépítésiprogramot indított, amelynek részeként a legmodernebb hadi technológiát képviselő várakat, erődítményeket és kastélyokat emelték a stratégiai pontokon. Ezek az építmények mára különböző arcukat mutatják: némelyiküket visszahódította a természet és romantikus romként áll a dombtetőkön, míg másokat az alapos restaurálásnak köszönhetően eredeti pompájukban csodálhatunk meg.

Dinefwr vára

A Tywi-völgy feletti meredek dombtetőn magasodó Dinefwr vára még romos állapotában is az egyik legimpozánsabb látványt nyújtja a környéken. A XII. században Lord Rhys, Deheubarth uralkodójának székhelyeként szolgáló építményt mély, közvetlenül a sziklába vájt védőárkok és masszív várfalak veszik körül. Az erőd egy viszonylag békés korszak jelképe volt a térségben, azonban az uralkodó halálát követően a belső trónviszályok és az angol hódítók folyamatos támadásainak egyik fő célpontjává vált.