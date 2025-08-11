„Megáll az eszem...” – Szőcs Reninél betelt a pohár, kiállt Lola mellett

Úgy tűnik, Szőcs Reninél most telt be a pohár, és ez nem más miatt történt, mint a Lola terhességéhez érkező durva kommentek miatt. A kismama, aki rendszeresen megosztja várandósságának állomásait rajongóival, nem hátrál meg a negatív hozzászólások miatt, de Reni úgy érezte, eljött az idő, hogy nyilvánosan is kiálljon mellette.

Szőcs Reni kiállt Lola mellett

Az énekesnők összefogtak, és Reni egy hosszabb posztban fejtette ki véleményét arról, mennyire elkeserítő az a hangnem, ahogyan ma a nők bánnak egymással, különösen az interneten.

Kifejezte szégyen és gyalázat, hogy ma a nők ennyire képesek egymást lehúzni. Hozzátette, hogy ő maga is hasonló bánásmódot tapasztalt saját terhessége idején, és pontosan tudja, milyen mély sebeket tudnak ejteni a bántó szavak.

Elmondta nem gondolja, hogy a posztjával megváltja a világot, de ha csak egy embert is ráébreszt arra, hogy ne bántson másokat, főleg ismeretlenül, online, akkor már megérte. Reni azt is hangsúlyozta, hogy a várandósság egy csoda és büszkeség, és nőként pontosan tudjuk, mekkora súlya van a szavaknak. Épp ezért ideje lenne érzékenyebben bánni egymással.

A bejegyzés végén külön üzent Lolának is: elmondta, mennyire gyönyörű kismamának tartja őt, és sok ölelést küldött neki.

– Szembejött velem ma Lola posztja: gyönyörű, ragyogó kismama és közben megáll az eszem… nő bánt nőt.. ahogy olvastam a kommenteket, megdöbbentem… Ugyanez történt velem is a várandósságom alatt. Kaptam hideget-meleget a fotóimra, hogy miért mutatom meg a pocakom, hogy ez magamutogatás, hogy „a terhesség nem erről szól”. Komolyan? egy kismamát bántani? Mennyi frusztráció és rosszindulat kell ehhez.. Hirtelen eszembe is jutott az egyik nagymamám. Na ő, ő sosem volt ilyen, soha nem mondott rosszat más nőre. Ha nézett egy műsort vagy egy filmet, mindig csak annyit hallottam tőle: „Milyen szép ez a nő, milyen csinos.” Ő maga a csupa jóság mai napig, örülök, hogy ezt a példát láttam. Fel sem tudom fogni azt, hogy milyen ember lehet, aki így egy kismamának beszól vagy bántja őt! Számomra felfoghatatlan, hogyan jutunk el odáig, hogy ahelyett, hogy felemelnénk egymást nőként, inkább lehúzzuk. Tudom, nem fogom megváltani a világot ezzel a poszttal, de ha eljut hozzád az üzenet: ha nem tetszik valami, menj tovább! Ne bánts egy kismamát, ne bánts egy idegent. Szégyen és gyalázat, hogy ma a nők ennyire képesek egymást lehúzni. Egy várandósság büszkeség, csoda, életre szóló folyamat: kihordani, megszülni, felnevelni egy gyermeket. Mennyi kimondatlan dolog, mi nők jól tudjuk, mégis betámadjuk egymást és a kanapéról vagy a székről ülve egymást osztjuk. Ideje lenne kicsit magunkba nézni, ha nem tetszik, görgess tovább. Ne bánts. A szavaknak súlya van és egy kismamának, aki amúgy is érzékenyebb, ez nagyon mélyre tud menni. LOLA, te gyönyörű vagy, gratulálok itt is! Csodaszép kismama vagy, ragyogsz, irigylésre méltó, nem véletlen, hogy megakad rajtad a világ szeme. Csodaszép várakozást és egy nagy ölelést küldök neked! - olvasható Szőcs Reni posztjában.