"Sokszor még a gondolat is nehéz, hogy megmozdulj" - állapotáról vallott a 30 hetes várandós Szőcs Reni

De! Ha akár csak heti 1-2 alkalommal is sikerül kicsit megmozgatnod magad, ha csak egy rövidebb edzést vagy átmozgatást is beiktatsz, már óriási ajándékot adsz magadnak és a testednek. Mert bármilyen nehéz is elindulni, bármilyen nehéz is ebben a kihívásokkal és változásokkal teli időszakban helytállni, a mozgás minden egyes alkalommal meghálálja magát: erősebb leszel, felkészültebb a szülésre, a regenerációra, és a babáddal töltött első napokra is.