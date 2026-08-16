Szigorú szabályt vezettek be a légitársaságok: egy rossz mozdulat miatt elvehetik a power bankodat

A power bank ma már szinte minden utazó táskájában ott lapul, hiszen a mobiltelefonok, tabletek és más eszközök akkumulátora hosszabb repülőutakon könnyen lemerülhet. Sokan azonban nem tudják, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) nemzetközi iránymutatásai szigorú szabályokat határoznak meg a külső akkumulátorok repülőgépen történő szállítására – hívja fel a figyelmet cikkében az Origo.

Power bank a repülőgépen: ezt minden utasnak tudnia kell indulás előtt

Fotó: Yaroslav Astakhov / shutterstock

A power bankot kizárólag a kézipoggyászban szabad szállítani, a feladott bőröndbe nem kerülhet.

A legtöbb légitársaság utasonként legfeljebb két, 100 Wh alatti külső akkumulátort engedélyez.

Egyes légitársaságok ennél szigorúbb vagy megengedőbb szabályokat alkalmaznak, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni.

Ha a power bank nem felel meg az előírásoknak, a biztonsági ellenőrzés során akár el is kobozhatják.

Power bank a repülőgépen: ezt minden utasnak tudnia kell indulás előtt

A szabályozás célja a biztonság növelése, ugyanis a lítium-ion akkumulátorok rendkívül ritka esetekben túlmelegedhetnek, ami akár tűzveszélyt is okozhat a fedélzeten. Emiatt a légitársaságok pontos előírásokat alkalmaznak arra vonatkozóan, hogy hány külső akkumulátort vihetnek magukkal az utasok, és milyen feltételekkel. Érdemes még az utazás előtt ellenőrizni a kiválasztott légitársaság szabályzatát, mert ha az eszköz nem felel meg az előírásoknak, a biztonsági ellenőrzés során visszatarthatják.

A jelenlegi nemzetközi szabályok szerint a power bankot kizárólag a kézipoggyászban lehet szállítani, feladott bőröndbe nem kerülhet. A fedélzeten ügyelni kell arra is, hogy az akkumulátor ne sérülhessen meg és ne okozhasson rövidzárlatot. Több légitársaság előírásai szerint repülés közben a power bank használata vagy töltése is korlátozott lehet.

A nagy légitársaságok – köztük a Wizz Air, a Ryanair, az easyJet, a Lufthansa és a British Airways – jellemzően legfeljebb két power bankot engednek személyenként a fedélzetre. Az engedélyezett külső akkumulátorok kapacitása a legtöbb esetben legfeljebb 100 wattóra (Wh) lehet, de az egyes légitársaságok szabályai eltérhetnek, ezért indulás előtt mindig érdemes tájékozódni.