Szigorú szabályt vezettek be a légitársaságok: egy rossz mozdulat miatt elvehetik a power bankodat

A power bank ma már szinte minden utazó táskájában ott lapul, hiszen a mobiltelefonok, tabletek és más eszközök akkumulátora hosszabb repülőutakon könnyen lemerülhet. Sokan azonban nem tudják, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) nemzetközi iránymutatásai szigorú szabályokat határoznak meg a külső akkumulátorok repülőgépen történő szállítására – hívja fel a figyelmet cikkében az Origo.
A szabályozás célja a biztonság növelése, ugyanis a lítium-ion akkumulátorok rendkívül ritka esetekben túlmelegedhetnek, ami akár tűzveszélyt is okozhat a fedélzeten. Emiatt a légitársaságok pontos előírásokat alkalmaznak arra vonatkozóan, hogy hány külső akkumulátort vihetnek magukkal az utasok, és milyen feltételekkel. Érdemes még az utazás előtt ellenőrizni a kiválasztott légitársaság szabályzatát, mert ha az eszköz nem felel meg az előírásoknak, a biztonsági ellenőrzés során visszatarthatják.
A jelenlegi nemzetközi szabályok szerint a power bankot kizárólag a kézipoggyászban lehet szállítani, feladott bőröndbe nem kerülhet. A fedélzeten ügyelni kell arra is, hogy az akkumulátor ne sérülhessen meg és ne okozhasson rövidzárlatot. Több légitársaság előírásai szerint repülés közben a power bank használata vagy töltése is korlátozott lehet.
A nagy légitársaságok – köztük a Wizz Air, a Ryanair, az easyJet, a Lufthansa és a British Airways – jellemzően legfeljebb két power bankot engednek személyenként a fedélzetre. Az engedélyezett külső akkumulátorok kapacitása a legtöbb esetben legfeljebb 100 wattóra (Wh) lehet, de az egyes légitársaságok szabályai eltérhetnek, ezért indulás előtt mindig érdemes tájékozódni.
Bár a legtöbb légitársaság legfeljebb két power bankot engedélyez utasonként, egyes cégek ennél szigorúbb vagy éppen megengedőbb szabályokat alkalmaznak.
Az Emirates például csak egy darab, 100 Wh alatti külső akkumulátor szállítását engedi a kézipoggyászban. Emellett azt is előírja, hogy a power bank nem kerülhet a fej feletti csomagtartóba, kizárólag az ülés alatti táskában vagy az ülészsebben tárolható.
A Virgin Atlantic ezzel szemben jóval rugalmasabb: a szabályzat szerint – a kapacitástól függően – akár öt hordozható akkumulátor is felvihető a fedélzetre.
Mivel a szabályok légitársaságonként eltérhetnek, utazás előtt mindig érdemes átnézni az adott légitársaság hivatalos tájékoztatását, így elkerülhető, hogy a biztonsági ellenőrzésnél kellemetlen meglepetés érje az utasokat – írja az Origo.
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