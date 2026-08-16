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Szigorú szabályt vezettek be a légitársaságok: egy rossz mozdulat miatt elvehetik a power bankodat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors power bank
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 16. 19:00
wizz airnemzetközi polgári repülési szervezetrepülőgépszabály
A nyári utazások idején sok utas nincs tisztában azzal, hogy a repülőgépeken az elektronikai eszközökre, különösen a külső akkumulátorokra szigorú előírások vonatkoznak. A szabályok szerint nemcsak az számít, hogy hány power bankot viszünk magunkkal, hanem az is, hogyan és hol tároljuk, illetve használjuk azokat az utazás során.
N.T.
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A power bank ma már szinte minden utazó táskájában ott lapul, hiszen a mobiltelefonok, tabletek és más eszközök akkumulátora hosszabb repülőutakon könnyen lemerülhet. Sokan azonban nem tudják, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) nemzetközi iránymutatásai szigorú szabályokat határoznak meg a külső akkumulátorok repülőgépen történő szállítására – hívja fel a figyelmet cikkében az Origo. 

Power bank a repülőgépen: ezt minden utasnak tudnia kell indulás előtt
Power bank a repülőgépen: ezt minden utasnak tudnia kell indulás előtt
Fotó: Yaroslav Astakhov / shutterstock
  • A power bankot kizárólag a kézipoggyászban szabad szállítani, a feladott bőröndbe nem kerülhet.
  • A legtöbb légitársaság utasonként legfeljebb két, 100 Wh alatti külső akkumulátort engedélyez.
  • Egyes légitársaságok ennél szigorúbb vagy megengedőbb szabályokat alkalmaznak, ezért indulás előtt érdemes tájékozódni.
  • Ha a power bank nem felel meg az előírásoknak, a biztonsági ellenőrzés során akár el is kobozhatják.

Power bank a repülőgépen: ezt minden utasnak tudnia kell indulás előtt

A szabályozás célja a biztonság növelése, ugyanis a lítium-ion akkumulátorok rendkívül ritka esetekben túlmelegedhetnek, ami akár tűzveszélyt is okozhat a fedélzeten. Emiatt a légitársaságok pontos előírásokat alkalmaznak arra vonatkozóan, hogy hány külső akkumulátort vihetnek magukkal az utasok, és milyen feltételekkel. Érdemes még az utazás előtt ellenőrizni a kiválasztott légitársaság szabályzatát, mert ha az eszköz nem felel meg az előírásoknak, a biztonsági ellenőrzés során visszatarthatják.

A jelenlegi nemzetközi szabályok szerint a power bankot kizárólag a kézipoggyászban lehet szállítani, feladott bőröndbe nem kerülhet. A fedélzeten ügyelni kell arra is, hogy az akkumulátor ne sérülhessen meg és ne okozhasson rövidzárlatot. Több légitársaság előírásai szerint repülés közben a power bank használata vagy töltése is korlátozott lehet.

A nagy légitársaságok – köztük a Wizz Air, a Ryanair, az easyJet, a Lufthansa és a British Airways – jellemzően legfeljebb két power bankot engednek személyenként a fedélzetre. Az engedélyezett külső akkumulátorok kapacitása a legtöbb esetben legfeljebb 100 wattóra (Wh) lehet, de az egyes légitársaságok szabályai eltérhetnek, ezért indulás előtt mindig érdemes tájékozódni.

Légitársaságonként eltérhetnek az előírások

Bár a legtöbb légitársaság legfeljebb két power bankot engedélyez utasonként, egyes cégek ennél szigorúbb vagy éppen megengedőbb szabályokat alkalmaznak.

Az Emirates például csak egy darab, 100 Wh alatti külső akkumulátor szállítását engedi a kézipoggyászban. Emellett azt is előírja, hogy a power bank nem kerülhet a fej feletti csomagtartóba, kizárólag az ülés alatti táskában vagy az ülészsebben tárolható.

A Virgin Atlantic ezzel szemben jóval rugalmasabb: a szabályzat szerint – a kapacitástól függően – akár öt hordozható akkumulátor is felvihető a fedélzetre.

Mivel a szabályok légitársaságonként eltérhetnek, utazás előtt mindig érdemes átnézni az adott légitársaság hivatalos tájékoztatását, így elkerülhető, hogy a biztonsági ellenőrzésnél kellemetlen meglepetés érje az utasokat – írja az Origo

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