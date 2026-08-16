Hujber Feri feladta a Nemzeti Színházat egy doboz pizzáért? „Ezt soha nem bocsátják meg nekem”

Hujber Feri a Neshama TV podcast adásának a vendégeként engedett betekintést pályafutása legnehezebb szakaszaiba és az abba torkolló döntések hátterébe. A színész megrendítő őszinteséggel beszélt arról, miért érzi úgy, hogy a hazai színházi szakma a mai napig nem tudott – és talán soha nem is fog – megbocsátani neki.

Hujber Feri pizzafutárnak állt Angliában, hogy megtapsztalja, milyen a method-acting (Fotó: Bors)

Hujber Feri ezért hagyta ott a Nemzeti Színházat

A beszélgetésben Hujber egyértelművé tette, hogy bár a karrierjének nem tett jót a korábbi zűrös életvitele, az alkohol- és droghasználata, a szakmai elszigetelődésének mégsem ez a legfőbb oka. A valódi törést az a döntése hozta meg, amikor a Nemzeti Színházban szerzett tapasztalatai után hátat fordított a hazai teátrumnak. Akkoriban Garas Dezső rendezésében és személyes felkérésére kapott főszerepet az Anyám, Kleopátra című darabban, ahol Udvaros Dorottya partnereként léphetett színpadra. A produkció sikere ellenére Hujber mindössze három hónap után úgy döntött, visszaadja a szerepet, feláll a nemzet legrangosabb színpadáról, és Angliába költözik. Erről a lépéséről így nyilatkozott:

Meg az sem segít, hogy annak idején én voltam az a színész, ezt egyébként pont az Alföldi Robitól tudom, akinek a szakma soha nem fogja megbocsátani, hogy otthagyta a Garas Dezsőt a Nemzeti Színházban. Én voltam az a színész, akit miután elhívott a Garas Dezső főszerepre a Nemzeti Színházba és megcsináltuk az Anyám, Kleopátrát úgy, hogy Udvaros Dorottya volt az anyám, három hónap múlva visszaadtam a szerepet, és elmentem Angliába

– vallotta be.