JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hujber Feri feladta a Nemzeti Színházat egy doboz pizzáért? „Ezt soha nem bocsátják meg nekem”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hujber Feri
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 16. 20:00
AngliapizzafutárNemzeti Színház
Megdöbbentő őszinteséggel beszélt a hazai színházi világból való kiszorulásáról. Hujber Feri elárulta, hogy a zűrös múltja mellett főleg egyetlen végzetes döntése miatt fordultak el tőle a hazai rendezők.

Hujber Feri a Neshama TV podcast adásának a vendégeként engedett betekintést pályafutása legnehezebb szakaszaiba és az abba torkolló döntések hátterébe. A színész megrendítő őszinteséggel beszélt arról, miért érzi úgy, hogy a hazai színházi szakma a mai napig nem tudott – és talán soha nem is fog – megbocsátani neki.

Kiderült, Hujber Feri miért hagyta el Magyarországot.
Hujber Feri pizzafutárnak állt Angliában, hogy megtapsztalja, milyen a method-acting (Fotó: Bors)

Hujber Feri ezért hagyta ott a Nemzeti Színházat

A beszélgetésben Hujber egyértelművé tette, hogy bár a karrierjének nem tett jót a korábbi zűrös életvitele, az alkohol- és droghasználata, a szakmai elszigetelődésének mégsem ez a legfőbb oka. A valódi törést az a döntése hozta meg, amikor a Nemzeti Színházban szerzett tapasztalatai után hátat fordított a hazai teátrumnak. Akkoriban Garas Dezső rendezésében és személyes felkérésére kapott főszerepet az Anyám, Kleopátra című darabban, ahol Udvaros Dorottya partnereként léphetett színpadra. A produkció sikere ellenére Hujber mindössze három hónap után úgy döntött, visszaadja a szerepet, feláll a nemzet legrangosabb színpadáról, és Angliába költözik. Erről a lépéséről így nyilatkozott:

Meg az sem segít, hogy annak idején én voltam az a színész, ezt egyébként pont az Alföldi Robitól tudom, akinek a szakma soha nem fogja megbocsátani, hogy otthagyta a Garas Dezsőt a Nemzeti Színházban. Én voltam az a színész, akit miután elhívott a Garas Dezső főszerepre a Nemzeti Színházba és megcsináltuk az Anyám, Kleopátrát úgy, hogy Udvaros Dorottya volt az anyám, három hónap múlva visszaadtam a szerepet, és elmentem Angliába

– vallotta be.

 

A pizzafutárkodás mint művészi hitvallás

Magyarországot és a biztos színészi karriert hátrahagyva Hujber Angliában fizikai munkát vállalt, és pizzafutárként kereste a kenyerét. Bár a közvélemény ezt sokszor érthetetlen lépésnek tartotta, a döntés mögött saját elmondása szerint mély színházművészeti meggyőződés állt.

Én nagyon hiszek a Hamletnek a szellemiségében, abban, amit a Hamlet beszélget a színészkirállyal. Amikor úgy kell egy színésznek léteznie, hogy tapasztalati úton dolgozik. Akkor tudsz eljátszani véleményem szerint jól egy apaszerepet, ha szülő vagy. Akkor tudsz eljátszani dolgozó munkás szerepet, ha dolgoztál már munkásként. Ha megérted, milyen az, amikor kétkezi munkával keresed a kenyeret. Nem pedig a nap 24 órájában próbatermekben ücsörögsz

– fejtette ki.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu