Ilyen nagy már Szandi lányának terhespocakja

Új szerepre készül a népszerű énekesnő, 50 éves korában nagymama lesz. Szandi és lánya közt nagyon szoros a kötelék, a sztármami már alig várja, hogy kezébe vegye első unokáját. Bogdán Blanka a hatodik hónapban jár, Instgaram oldalán mutatta meg, milyen szépen gömbölyödik hasa.
Az anyaság az élet legnagyobb csodája és misztériuma. Amikor egyszerre vagyok gyermek, tartozom valakihez akinek a világmindenséget jelentem és édesanyaként a gyermekeim által összekapcsolódom az élet eredendő jóságával és szépségével. Hálás vagyok az Édesanyámért és a három csodálatos gyermekemért és azért, hogy néhány hónapon belül megtapasztalhatom, milyen nagymamává válni! Isten éltessen sokáig ezen a szép napon minden Édesanyát!
- írta a leendő nagymama, Szandi Instagram oldalán Anyák napján, akinek lánya most friss fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját.
Nem Szandi az egyetlen, akinek idén unokája születik. Emilióék mindenkit beelőztek, az énekes április 21-én lett nagypapa. Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge egy hónappal később, május 21-én hozta világra első gyermekét, így a színésznő volt a második, aki sztárnagymami lett idén. Szinetár Dóra nemrég egy ultrahangfotóval jelentette be, hogy 49 évesen ő is nagyi lesz. Édesanyja, Hámori Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő pedig dédmamaként köszöntheti majd a család legfiatalabb tagját. A hír különösen megható, hiszen ritka és szép pillanat, amikor egy ismert művészcsaládban négy generáció kapcsolódhat össze egyszerre.
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