Ilyen nagy már Szandi lányának terhespocakja

Új szerepre készül a népszerű énekesnő, 50 éves korában nagymama lesz. Szandi és lánya közt nagyon szoros a kötelék, a sztármami már alig várja, hogy kezébe vegye első unokáját. Bogdán Blanka a hatodik hónapban jár, Instgaram oldalán mutatta meg, milyen szépen gömbölyödik hasa.

Szandi gyerekei közül Blanka a legidősebb (Fotó: saját archív)

50 évesen nagymama lesz Szandi

Az énekesnő lánya évek óta Amerikában él

Blanka ott megtalálta élete párját, Ricardót

A fiatalok tavaly februárban eljegyezték egymást

Idén márciusban bejelentették, jön a baba

Szandi lánya szeptemberre van kiírva, az énekesnő szülinapja júliusban lesz, így 50 évesen lesz nagymama

Szandi nagyon készül a nagyi szerepre

A Sztárban Sztár All Starst megjárt előadó még most is alig hiszi el, hogy hamarosan kezébe veheti első unokáját. Szandi izgatottan készül új feladatára, áprilisban több ezer kilométert utaztak férjével, Bogdán Csabával, hogy személyesen is megölelgethessék várandós lányukat, ami után megtartották a babaváró bulit is. Mint ismert, elsőszülött gyermekük évek óta Amerikában él, ott rátalált a szerelem a brazil származású Ricardó személyében, aki tavaly el is jegyezte. Bogdán Blanka idén márciusban jelentette be, hogy szerelmével első közös gyermeküket várják, édesanyja arcáról azóta le nem hervad a mosoly. Egyébként Szandi lánya állítólag már négyéves korában megjósolta, hogy messze szül majd, illetve külföldi férje lesz, ami be is igazolódott. Már a csöppség nemét is tudni: kislánnyal bővül a család.

Az anyaság az élet legnagyobb csodája és misztériuma. Amikor egyszerre vagyok gyermek, tartozom valakihez akinek a világmindenséget jelentem és édesanyaként a gyermekeim által összekapcsolódom az élet eredendő jóságával és szépségével. Hálás vagyok az Édesanyámért és a három csodálatos gyermekemért és azért, hogy néhány hónapon belül megtapasztalhatom, milyen nagymamává válni! Isten éltessen sokáig ezen a szép napon minden Édesanyát!

- írta a leendő nagymama, Szandi Instagram oldalán Anyák napján, akinek lánya most friss fotón mutatta meg gömbölyödő pocakját.

Bogdán Blanka férje, Ricardo is nagyon várja a kicsit (Fotó: Bogdán Blanka Instagram)

Idén gyarapodott a hazai sztárnagyik száma

Nem Szandi az egyetlen, akinek idén unokája születik. Emilióék mindenkit beelőztek, az énekes április 21-én lett nagypapa. Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge egy hónappal később, május 21-én hozta világra első gyermekét, így a színésznő volt a második, aki sztárnagymami lett idén. Szinetár Dóra nemrég egy ultrahangfotóval jelentette be, hogy 49 évesen ő is nagyi lesz. Édesanyja, Hámori Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő pedig dédmamaként köszöntheti majd a család legfiatalabb tagját. A hír különösen megható, hiszen ritka és szép pillanat, amikor egy ismert művészcsaládban négy generáció kapcsolódhat össze egyszerre.

@borsonline Kiderült Szandi unokájának a neme! Az énekesnő a napokban nagy bejelentést tett: nagymama lesz! Bogdán Blanka és a férje, Ricardó karácsonykor lepték meg a gólyahírrel Szandit. Aki majd kiugrott a bőréből! Azonnal el is kezdett babacuccokat vásárolni. De vajon kisfiúnak vagy kislánynak nézelődött? #bors #bogdanblanka #szandi #terhesseg #genderreveal #boyorgirl ♬ eredeti hang – Bors - Bors



