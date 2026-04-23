Forró hangulat Los Angelesben: Szandi lánya bikinire vetkőzve mutatta meg terheshasát – Fotó!

Szandi lánya, Bogdán Blanka márciusban hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: első gyermekével várandós. A gyönyörű fiatal nő évekkel ezelőtt költözött az Egyesült Államokba, ahol nemcsak új életet kezdett, hanem a szerelem is rátalált. Brazil származású párjához, Ricardo Torres-hez ott ment feleségül, és azóta is boldogan élnek Los Angelesben – írta meg a napokban a Bors. Blanka a minap nem is rejtette véka alá felhőtlen boldogságát, ugyanis a kaliforniai napsütésben bikiniben mutatta meg követőinek növekvő pocakját.
Nem bírt magával a büszke kismama! Bogdán Blanka egy falatnyi bikiniben mutatta meg a világnak, hogyan fest rajta a várandósság. A fiatal lány viccesen meg is jegyezte a kép felett, hogy készül a nyári formája. Íme a fotó:
A szerelmesek korábban azt is elárulták, hogy egy kislánnyal bővül a családjuk, nemrég pedig egy igazán meghitt és látványos babaváró bulit is tartottak, méghozzá Blanka szüleinek társaságában. Szandi és férje két nappal ezelőtt indultak el Amerikába, hogy meglátogassák a lányukat, amit már régóta nagyon vártak. Az utazást az énekesnő egy rövid, sejtelmes bejegyzéssel harangozta be: „Egy kis kiruccanás… Vajon hova?” – írta közösségi oldalán. És hát természetesen Blanka babavárójára repültek ki a leendő nagyszülők. Az eseményen minden a rózsaszín körül forgott, a helyszínt lufik, dekorációk és bájos feliratok borították. A díszítés egyik legszebb eleme „Baby Hazel” felirat volt, ami felfedte: ezt a különleges nevet választották a picinek. Szandi az Instagram-oldalán engedett betekintést a különleges pillanatokba. A család szemmel láthatóan felszabadultan és boldogan ünnepelt, a közös fotókon mindenki mosolyog, sugárzik az örömtől.
