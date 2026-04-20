Babavárót tartott Szandi lánya: kiderült, milyen különleges nevet kap az énekesnő unokája

Szandi lánya, Bogdán Blanka márciusban hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: első gyermekével várandós. A gyönyörű fiatal nő évekkel ezelőtt költözött az Egyesült Államokba, ahol nemcsak új életet kezdett, hanem a szerelem is rátalált. Brazil származású párjához, Ricardo Torreshez ott ment feleségül, és azóta is boldogan élnek Los Angelesben.
A szerelmesek korábban azt is elárulták, hogy egy kislánnyal bővül a családjuk, ami még különlegesebbé teszi ezt az időszakot. Nemrég egy igazán meghitt és látványos babaváró bulit is tartottak, méghozzá Blanka szülei társaságában.
Az eseményen minden a rózsaszín körül forgott, a helyszínt lufik, dekorációk és bájos feliratok borították. A díszítés egyik legszebb eleme „Baby Hazel” felirat volt, ami felfedte: ezt a különleges nevet választották a picinek.
Szandi az Instagram-oldalán engedett betekintést a különleges pillanatokba. A család szemmel láthatóan felszabadultan és boldogan ünnepelt, a közös fotókon mindenki mosolyog, sugárzik az örömtől.
