Szandi még a nagymama szerep előtt is a csúcsformára hajt: Falatnyi sportmelltartóban mutatta meg testét

Szandi lánya, Bogdán Blanka márciusban hatalmas örömhírt osztott meg követőivel: első gyermekével várandós. A gyönyörű fiatal nő évekkel ezelőtt költözött az Egyesült Államokba, ahol nemcsak új életet kezdett, hanem a szerelem is rátalált. Bogdán Blanka férje brazil származású, akivel boldogan élnek együtt Los Angelesben. Blanka pár nappal ezelőtt nem is rejtette véka alá felhőtlen boldogságát, ugyanis a kaliforniai napsütésben bikiniben mutatta meg követőinek növekvő pocakját. Na de most Szandin volt a sor! A leendő nagymama igencsak fitten tartja magát, amit most boldogan, egy szexi fotóval osztott meg Instagram követőivel.
Szandi felett egyszerűen megállt az idő! A sportos életmódjáról ismert énekesnő minden eddiginél dögösebb felvételekkel lepte meg követőit, először egy Instagram-sztoriban, falatnyi sportmelltartóban villantotta meg tónusos alakját, majd egy friss bejegyzéssel is rátett egy lapáttal. A látvány azonnal felrobbantotta a közösségi médiát. Bár akadtak olyan kritikus hangok, akik szerint ennyi idősen már nem illendő ilyen merész fotókat posztolni, a többség egyetértett abban, hogy Szandi elképesztő formában van, és bőven van mire büszkének lennie.
Bogdán Blanka és párja Ricardo Torres, korábban azt is elárulták, hogy egy kislánnyal bővül a családjuk, nemrég pedig egy igazán meghitt és látványos babaváró bulit is tartottak, méghozzá Szandiék társaságában. Az utazást az énekesnő egy rövid, sejtelmes bejegyzéssel harangozta be: „Egy kis kiruccanás… Vajon hova?” – írta közösségi oldalán. És hát természetesen Blanka babavárójára repültek ki a leendő nagyszülők. Az eseményen minden a rózsaszín körül forgott, a helyszínt lufik, dekorációk és bájos feliratok borították. A díszítés egyik legszebb eleme „Baby Hazel” felirat volt, ami felfedte: ezt a különleges nevet választották a picinek. Szandi az Instagram-oldalán engedett betekintést a különleges pillanatokba. A család szemmel láthatóan felszabadultan és boldogan ünnepelt, a közös fotókon mindenki mosolyog, sugárzik az örömtől.
