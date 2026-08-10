Így nyaralnak a magyar sztárok – Ördög Nóra a hazai riviérát, Köllő Babett egy másik kontinenst választott

A nyár a sztárok közösségi oldalain is dübörög: egymást érik a bikinis fotók, a tengerparti naplementék, a koktélok és a különleges úti célok. Bár a hazai hírességek vakációja igencsak eltérően alakul, egy dolog közös bennük: idén sem maradunk nyaralós pillanatok nélkül. Míg Ördög Nóra a Balatonon pihen, addig Köllő Babett egészen Amerikáig utazott. De volt, aki Görögország gyönyörű partjáról jelentkezett be!

Ördög Nóra számára a nyár is munkát jelent, azonban a Balatonon most pihenésről számolt be (Fotó: Instagram)

Ördög Nóra a Balatonon pihen

Miközben sokan külföldi tengerpartokról álmodoznak, Ördög Nóra számára az egyik legkedveltebb nyári célpont továbbra is a Balaton. A műsorvezető természetesen a külföldi utazásokat sem veti meg: idén Madridban Bad Bunny, Berlinben pedig Bruno Mars koncertjén bulizott, vagyis a nyaralás nála a zenei élményekről is szól. A Balaton azonban egészen másfajta kikapcsolódást jelent számára, hiszen közös vállalkozásukat is ott működtetik férjével, Nánási Pállal. A munka ellenére azonban az jól látszik, hogy Nóri igazán élvezi a Balatoni nyarat.

Köllő Babett már Amerikáig repült

Ha valaki igazán messzire ment, az Köllő Babett. A műsorvezető korábban Ausztriát és Olaszországot is betervezte, de az amerikai út is szerepelt a nyári tervei között, ahová most el is jutott, hiszen a minap onnan osztotta meg első bulizós Instagram-történetét. Korábban az Origónak elárulta, Los Angelesben édesanyját és öccsét fogja meglátogatni, de még Hawaii ötlete is felmerült.

Köllő Babett Amerikában bulizott tegnap este (Fotó: Instagram)

Tolvai Reni Görögországból jelentkezett

Tolvai Reni számára is külföldön telt a nyár, Görögországból osztott meg pillanatokat követőivel, ahol természetesen Reni bomba alakját is megmutatta a tengerparti naplemente mellett. A felhőtlen nyaralás mellett azonban az énekesnő körül nemrég egy álhír is elterjedt, amely szerint egy baleset miatt lemondta volna egyik romániai koncertjét. Reni ezt határozottan cáfolta, és tisztázta, hogy a koncertet a szervezők mondták le, ő pedig erről e-mailben értesült. A görögországi képekből mindenesetre úgy tűnik, hogy az énekesnő igyekszik kiélvezni a nyarat, a koncertezések mellett.