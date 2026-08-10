Így nyaralnak a magyar sztárok – Ördög Nóra a hazai riviérát, Köllő Babett egy másik kontinenst választott

A nyár a sztárok közösségi oldalain is dübörög: egymást érik a bikinis fotók, a tengerparti naplementék, a koktélok és a különleges úti célok. Bár a hazai hírességek vakációja igencsak eltérően alakul, egy dolog közös bennük: idén sem maradunk nyaralós pillanatok nélkül. Míg Ördög Nóra a Balatonon pihen, addig Köllő Babett egészen Amerikáig utazott. De volt, aki Görögország gyönyörű partjáról jelentkezett be!
Miközben sokan külföldi tengerpartokról álmodoznak, Ördög Nóra számára az egyik legkedveltebb nyári célpont továbbra is a Balaton. A műsorvezető természetesen a külföldi utazásokat sem veti meg: idén Madridban Bad Bunny, Berlinben pedig Bruno Mars koncertjén bulizott, vagyis a nyaralás nála a zenei élményekről is szól. A Balaton azonban egészen másfajta kikapcsolódást jelent számára, hiszen közös vállalkozásukat is ott működtetik férjével, Nánási Pállal. A munka ellenére azonban az jól látszik, hogy Nóri igazán élvezi a Balatoni nyarat.
Ha valaki igazán messzire ment, az Köllő Babett. A műsorvezető korábban Ausztriát és Olaszországot is betervezte, de az amerikai út is szerepelt a nyári tervei között, ahová most el is jutott, hiszen a minap onnan osztotta meg első bulizós Instagram-történetét. Korábban az Origónak elárulta, Los Angelesben édesanyját és öccsét fogja meglátogatni, de még Hawaii ötlete is felmerült.
Tolvai Reni számára is külföldön telt a nyár, Görögországból osztott meg pillanatokat követőivel, ahol természetesen Reni bomba alakját is megmutatta a tengerparti naplemente mellett. A felhőtlen nyaralás mellett azonban az énekesnő körül nemrég egy álhír is elterjedt, amely szerint egy baleset miatt lemondta volna egyik romániai koncertjét. Reni ezt határozottan cáfolta, és tisztázta, hogy a koncertet a szervezők mondták le, ő pedig erről e-mailben értesült. A görögországi képekből mindenesetre úgy tűnik, hogy az énekesnő igyekszik kiélvezni a nyarat, a koncertezések mellett.
Yvonne Dederick Horvátországot választotta, ráadásul lányával, Mardollal is megosztott közös pillanatokat. A pihenés azonban nála sem jelenti azt, hogy teljesen feladná a megszokott életmódját. Yvonne korábban elárulta: még nyaralás alatt is minden nap edz, és már a szálloda kiválasztásánál szempont, hogy legyen benne edzőterem. A diétát viszont kifejezetten nem szereti: ahogy fogalmazott, utál diétázni, számára inkább az a fontos, hogy következetesen és kisebb adagokban étkezzen.
Gáspár Virág pedig egészen különleges helyszínt választott: Máltán, Európa egyik új luxus úszószigetén pihent. A Noma Island különlegessége, hogy a tenger közepén alakították ki, így természetesen csak hajóval lehet megközelíteni. Virág egy cabanát is bérelt, és a helyről egy rövid TikTok-videóban is megmutatta, milyen környezetben tölti a napokat. A közösségi oldalára feltöltött képeken pedig bikiniben, a tengerparti naplementében is megmutatta gyönyörű alakját.
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