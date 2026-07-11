Már alig két hónap van hátra! Szandi lánya merész pocakos fotóval jelentkezett – Ezt látni kell!

Bogdán Blanka már a célegyenesben van: ha minden a tervek szerint alakul, kevesebb mint két hónap múlva megszületik első gyermeke. A fiatal kismama az elmúlt hónapokban rendszeresen engedett bepillantást követőinek a babavárás legszebb pillanataiba, most pedig ismét egy különleges fotóval jelentkezett. Az Instagram történetben megosztott bejegyzés azonban tartogatott egy kis meglepetést, amit Szandi lánya egyből tisztázott is.

Szandi lánya Blanka Amerikában él férjével (Fotó: Markovics Gábor)

Szandi lánya merész fotóval jelentkezett be

Blanka jelenleg is élvezi a nyári hónapokat, és egy tengerparti pihenés során készült képet osztott meg Instagram-oldalán. A felvételen a homokon fekve, felülről fotózta magát, miközben hatalmas pocakja szinte teljesen kitölti a képet. Az első pillantásra azonban sokaknak úgy tűnhetett, mintha egyáltalán nem viselne alulról fürdőruhát. A kismama ezt természetesen észrevette, ezért még a félreértések előtt humorosan odaszúrta a képhez: „Esküszöm, van rajtam fürdőruha alsó!”

Blanka büszkén mutatja meg gyönyörű gömbölyű pocakját (Fotó: Instagram)

A család számára különösen izgalmas időszak következik, hiszen Szandi hamarosan nagymama lesz. Az énekesnő korábban a hot! magazinnak mesélte el, hogyan fogadta az örömhírt:

Amikor megláttuk a terhességi tesztet, nem jutottam szóhoz. Hosszú másodpercekig tartott, míg felfogtam, hogy ez egyáltalán igaz. Blanka meg is kérdezte: »Nem is örültök?« Ahogyan ezt kimondta, a következő pillanatban elkezdtek potyogni a könnyeim. Nagyon-nagyon szép pillanat volt. Egy olyan csodálatos ajándékot kaptunk az élettől, ami a legszebb egy szülő számára. Nem tudom szavakba foglalni azt az örömöt, amit akkor éreztem. Bárkivel találkoztam aznap a szűk családból, azonnal a fülébe súgtam: »Képzeld, nagymama leszek!«

Az elmúlt hónapokban Bogdán Blanka egyre több személyes pillanatot oszt meg követőivel. Az esküvő meghitt emlékei után most a babavárás legszebb és olykor humoros pillanataiba is betekintést enged, a rajongók pedig hétről hétre együtt izgulhatnak vele, ahogy egyre közelebb kerül ahhoz, hogy először édesanya legyen.