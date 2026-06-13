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A távolság ára: ők azok a magyar sztárok, akiknek gyermekei külföldön kezdtek új életet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szandi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 08:00
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Egyre több sztárszülőt érint: gyerekeik külföldön tanulnak, dolgoznak vagy építik fel saját jövőjüket. Szandi és több magyar sztár is elvágta a köldökzsinórt. Őket gyűjtöttük most össze.
Bors
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A legnehezebb feladat elengedni a gyereket, pláne, ha egy másik kontinensre költözik a jövője érdekében. Szandi családja mellett a hazai sztárvilágban is egyre több édesapa és édesanya szembesül azzal, hogy a gyermeke az érettségi után azonnal repülőre ül. Összegyűjtöttük azokat a hírességeket, akiknek fiai és lányai külföldi egyetemeken vagy kinti munkákkal alapozzák meg az életüket, miközben a szüleik fájó szívvel, de boldogan drukkolnak nekik.

Szandi és lánya a távolság ellenére is nagyon jó kapcsolatot ápolnak.
Szandi lánya évek óta az USA-ban él, és már első gyermekét várja (Fotó: Markovics Gábor)

Szandi és más magyar sztárok, akiknél már üres a családi fészek

Szandi és Bogdán Csaba lánya, a 24 éves Blanka már évek óta az Egyesült Államokban él. Eredetileg au pairként vágott neki a tengerentúlnak, de annyira megtalálta a számításait Los Angelesben, hogy azóta a szerelem is rátalált kint. Nemrégiben brazil párja eljegyezte, így Szandiék már a háromnyelvű unoka érkezésére és az amerikai látogatásokra készülnek. A hatalmas távolság ellenére a napi kapcsolat megmaradt, és a szülők mérhetetlenül büszkék önálló lányukra.

Demcsák Zsuzsa igazi anyatigris, így nem csoda, hogy könnyek között élte meg a leválást, ráadásul nála duplán üres lett a fészek. Fia, Benedek Hollandiában, Rotterdamban tanul. Lánya, Tamara is az érettségit követően követte testvérét, és ő is Hollandiát választotta célpontként. Zsuzsa elismerte, hogy nagyon megterhelő számára az elválás, ugyanakkor támogatja gyermekeit abban, hogy nemzetközi közegben építsenek karriert és jövőt.

Demcsák Zsuzsa mindkét gyermeke külföldre költözött.
Demcsák Zsuzsa mindkét gyermeke kirepült a fészekből (Fotó: Szabolcs László)

Polyák Lilla és Homonnay Zsolt fia, Zsombor kiváló sportoló, aki egyenesen egy teniszösztöndíjjal került ki az Egyesült Államokba. Boston közelében végezte el az egyetemet, és nemrégiben szülei legnagyobb örömére meg is szerezte az amerikai diplomáját. Bár Lilla a férjével azóta Kanadába költözött, Zsombor tőlük is távol, teljesen önállóan építi felnőtt karrierjét a tengerentúlon. A ritkább találkozások ellenére a kapcsolat szoros maradt, csak a formája változott meg.

Polyák Lilla és Hommonay Zsolt Kanadában élnek.
Polyák Lilla és Homonnay Zsoltnak két közös gyermeke született Zsombor és Bulcsú (Fotó: MW archív)

Polgár Árpád és Polgár Tünde fia, Dani története egy igazi csavarral indult. A fiú egy New York-i egyetem filmkészítő szakának ösztöndíját kapta meg, ám az utolsó pillanatban visszautasította azt, és inkább Amszterdamot választotta. Dani azóta is kint tanul, de igazi luxus-kétlaki életet él. Az Instagram-profilján büszkén virít a „TPA/BUD” felirat, ami a tampai (Florida) és a budapesti repülőterek kódja, jelezve, hogy folyamatosan ingázik a család amerikai luxusrezidenciája és a magyar főváros között.

Polgár Tünde és férje évek óta boldog házasságban élnek.
Tündének és Árpádnak egy közös gyermekük született, Polgár Dániel (Fotó: Czerkl Gábor)

A sztárvilágban mindez már nem egyedi történet, hanem egyre inkább generációs jelenség. A gyerekek számára természetes, hogy a világ bármely pontján tanulhatnak vagy dolgozhatnak, a szülőknek viszont újfajta lelki kihívást jelent az elengedés. Egy dolog azonban közös: a távolság nem szakítja szét a családokat, csak új formába rendezi őket.

@borsonline

Kiderült Szandi unokájának a neme! Az énekesnő a napokban nagy bejelentést tett: nagymama lesz! Bogdán Blanka és a férje, Ricardó karácsonykor lepték meg a gólyahírrel Szandit. Aki majd kiugrott a bőréből! Azonnal el is kezdett babacuccokat vásárolni. De vajon kisfiúnak vagy kislánynak nézelődött? #bors #bogdanblanka #szandi #terhesseg #genderreveal #boyorgirl

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