A távolság ára: ők azok a magyar sztárok, akiknek gyermekei külföldön kezdtek új életet

A legnehezebb feladat elengedni a gyereket, pláne, ha egy másik kontinensre költözik a jövője érdekében. Szandi családja mellett a hazai sztárvilágban is egyre több édesapa és édesanya szembesül azzal, hogy a gyermeke az érettségi után azonnal repülőre ül. Összegyűjtöttük azokat a hírességeket, akiknek fiai és lányai külföldi egyetemeken vagy kinti munkákkal alapozzák meg az életüket, miközben a szüleik fájó szívvel, de boldogan drukkolnak nekik.

Szandi lánya évek óta az USA-ban él, és már első gyermekét várja (Fotó: Markovics Gábor)

Szandi és más magyar sztárok, akiknél már üres a családi fészek

Szandi és Bogdán Csaba lánya, a 24 éves Blanka már évek óta az Egyesült Államokban él. Eredetileg au pairként vágott neki a tengerentúlnak, de annyira megtalálta a számításait Los Angelesben, hogy azóta a szerelem is rátalált kint. Nemrégiben brazil párja eljegyezte, így Szandiék már a háromnyelvű unoka érkezésére és az amerikai látogatásokra készülnek. A hatalmas távolság ellenére a napi kapcsolat megmaradt, és a szülők mérhetetlenül büszkék önálló lányukra.

Demcsák Zsuzsa igazi anyatigris, így nem csoda, hogy könnyek között élte meg a leválást, ráadásul nála duplán üres lett a fészek. Fia, Benedek Hollandiában, Rotterdamban tanul. Lánya, Tamara is az érettségit követően követte testvérét, és ő is Hollandiát választotta célpontként. Zsuzsa elismerte, hogy nagyon megterhelő számára az elválás, ugyanakkor támogatja gyermekeit abban, hogy nemzetközi közegben építsenek karriert és jövőt.

Demcsák Zsuzsa mindkét gyermeke kirepült a fészekből (Fotó: Szabolcs László)

Polyák Lilla és Homonnay Zsolt fia, Zsombor kiváló sportoló, aki egyenesen egy teniszösztöndíjjal került ki az Egyesült Államokba. Boston közelében végezte el az egyetemet, és nemrégiben szülei legnagyobb örömére meg is szerezte az amerikai diplomáját. Bár Lilla a férjével azóta Kanadába költözött, Zsombor tőlük is távol, teljesen önállóan építi felnőtt karrierjét a tengerentúlon. A ritkább találkozások ellenére a kapcsolat szoros maradt, csak a formája változott meg.

Polyák Lilla és Homonnay Zsoltnak két közös gyermeke született Zsombor és Bulcsú (Fotó: MW archív)

Polgár Árpád és Polgár Tünde fia, Dani története egy igazi csavarral indult. A fiú egy New York-i egyetem filmkészítő szakának ösztöndíját kapta meg, ám az utolsó pillanatban visszautasította azt, és inkább Amszterdamot választotta. Dani azóta is kint tanul, de igazi luxus-kétlaki életet él. Az Instagram-profilján büszkén virít a „TPA/BUD” felirat, ami a tampai (Florida) és a budapesti repülőterek kódja, jelezve, hogy folyamatosan ingázik a család amerikai luxusrezidenciája és a magyar főváros között.