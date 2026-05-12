Nem Szinetár Dóra az egyetlen: Igazi sztárnagyi-dömping indult idén

Szinetár Dóra óriási örömhírrel indította a napot: közösségi oldalán boldogan tette közzé, hogy nagymama lesz. Nem ő azonban az egyetlen a sztárvilágban idén, aki fiatalon tapasztalja meg a nagyszülőséget.
A színésznő kedden reggel érkező unokája ultrahang fotójával osztotta meg az örömhírt, hogy 49 évesen nagymama lesz. Szinetár Dóra édesanyja, Hámori Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő pedig dédnagymamaként köszöntheti majd a család legfiatalabb tagját. A hír különösen megható, hiszen ritka és szép pillanat, amikor egy ismert művészcsaládban négy generáció kapcsolódhat össze egyszerre. A család egyelőre kevés részletet árult el a babáról, így sem a nemét, sem az érkezés pontos időpontját nem hozták nyilvánosságra. Szinetár Dóra az elmúlt években tudatosan óvta magánéletét, ezért valószínű, hogy a leendő unokáról is csak annyit mutatnak majd meg, amennyit valóban szeretnének. A színésznő elárulta, hogy legidősebb fia, Marci nagyjából akkor tölti majd be a 30. életévét, amikor édesapa lesz. A pici érkezését már az egész család nagyon várja, a rajongók pedig reménykedhetnek, hogy hamarosan a kismamáról is láthatnak gömbölyödő pocakos fotót.
Mint ismeretes, Szandi lánya, Bogdán Blanka már félidős várandós, a kicsi Amerikában születik majd meg, hiszen ott él brazil származású férjével. A fiatal sztárnagyi már nagyon készül az új szerepre, férjével nemrég személyesen is meglátogatták Blankáékat. Szandi egy korábban adott interjújában elárulta: ugyanúgy, ahogy Blankával, kislány unokájával is napi szinten szeretné majd tartani a kapcsolatot.
Rendszeresen fogok majd hangutánozva meséket olvasni, magyarul. Ez a kislány nagyon szerencsés, hiszen édesapja portugálul beszél majd hozzá, anyukája magyarul, az angol pedig adott lesz. Brazil nagymama társammal mindketten ragaszkodunk hozzá, hogy beszélje majd a mi anyanyelvünket is, nagyon várjuk az érkezését.
Fésűs Nelly lánya, a most 23 éves Horváth Csenge várandóssága utolsó pillanatait tölti, de az sem kizárt, hogy a baba már megszületett, csak a nyilvánosság még nem tud róla. A gyönyörű modell nemrég elárulta, hogy mindig is fiatalon szeretett volna édesanyává válni, bár a tervei és a valóság egészen másképp alakult.
A huszonötöt lőttem be magamnak, aztán mint utólag kiderült, a 23 jött össze.
Ez a sorsszerűség nem csak a várandósságáról mondható el, hanem a megismerkedésről is, amit Csenge egyértelműen édesanyjának köszönhet. Fésűs Nelly ugyanis rábeszélte lányát egy erdélyi útra, amire Csenge eleinte még vonakodva bólintott rá. Később azonban nem bánta meg, hiszen ezen a kiruccanáson ismerkedett meg leendő férjével és gyermeke apjával is, a sorsszerű találkozás hatására pedig 180 fokos fordulatot vett az élete.
A legifjabb trónörökös április 21-én látta meg a napvilágot a zenész családban, Bangó Margit ükunokája a Norbi nevet kapta. Bár Kis Tina és Norbi alig fél éve házasodtak össze, máris szülői örömök elé néztek. A családjukban az a hagyomány, hogy egy meghitt fogadással köszöntik a picit, ilyenkor még csak a legszűkebb kör gyűlik össze, később azonban – ahogy a baba erősödik – egyre többen érkeznek, hogy személyesen is üdvözöljék Emilio unokáját. Emilio és Tina nagyon büszkék a kis jövevényre, alig tudnak betelni a csöppséggel.
