Nem Szinetár Dóra az egyetlen: Igazi sztárnagyi-dömping indult idén

Szinetár Dóra óriási örömhírrel indította a napot: közösségi oldalán boldogan tette közzé, hogy nagymama lesz. Nem ő azonban az egyetlen a sztárvilágban idén, aki fiatalon tapasztalja meg a nagyszülőséget.

Szinetár Dóra fia körülbelül akkor tölti be a 30-at, amikor édesapa lesz

A színésznő kedden reggel érkező unokája ultrahang fotójával osztotta meg az örömhírt, hogy 49 évesen nagymama lesz. Szinetár Dóra édesanyja, Hámori Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő pedig dédnagymamaként köszöntheti majd a család legfiatalabb tagját. A hír különösen megható, hiszen ritka és szép pillanat, amikor egy ismert művészcsaládban négy generáció kapcsolódhat össze egyszerre. A család egyelőre kevés részletet árult el a babáról, így sem a nemét, sem az érkezés pontos időpontját nem hozták nyilvánosságra. Szinetár Dóra az elmúlt években tudatosan óvta magánéletét, ezért valószínű, hogy a leendő unokáról is csak annyit mutatnak majd meg, amennyit valóban szeretnének. A színésznő elárulta, hogy legidősebb fia, Marci nagyjából akkor tölti majd be a 30. életévét, amikor édesapa lesz. A pici érkezését már az egész család nagyon várja, a rajongók pedig reménykedhetnek, hogy hamarosan a kismamáról is láthatnak gömbölyödő pocakos fotót.

Szandi és Blanka nagyon szoros anya-lánya kapcsolatban vannak, szinte minden nap beszélnek, a távolság ellenére is

Szandi lánya már túl van a félidőn

Mint ismeretes, Szandi lánya, Bogdán Blanka már félidős várandós, a kicsi Amerikában születik majd meg, hiszen ott él brazil származású férjével. A fiatal sztárnagyi már nagyon készül az új szerepre, férjével nemrég személyesen is meglátogatták Blankáékat. Szandi egy korábban adott interjújában elárulta: ugyanúgy, ahogy Blankával, kislány unokájával is napi szinten szeretné majd tartani a kapcsolatot.