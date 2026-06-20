„Te büdös patkány!” – Élő adásban, a kamerák előtt alázták meg Zsigmond Angit

Az ország jelenleg legnépszerűbb streamere, Rapport Rodrigó nem akármilyen sztárgárdát rakott össze, de valószínűleg azzal ő sem számolt, hogy ekkora botrány kerekedik a nem mindennapi együttállásból. A vidám hangulatúnak induló stream percek alatt csapott át kíméletlen verbális lincselésbe, amelynek középpontjába egy ismert influenszer zenei szárnybontogatása került. Németh Vini brutálisan nyers kijelentésekkel tiporta földbe Zsigmond Angi szakmai ambícióit, ami után még a szókimondásáról ismert Pető Brúnó és KKevin is lefagyott.

Zsigmond Angi zenéi miatt rengeteg kritikát kap, de Németh Vinié minden eddiginél durvább volt (Fotó: Bors)

Németh Vini kiosztotta Zsigmond Angit

Rapport Rodrigó egy igazi sztárcsapatot trombitált össze, hiszen a közvetítésben feltűnt Pető Brúnó és KKevin is, sőt egy ponton T. Danny is megjelent. A hangulat akkor hágott tetőfokára, amikor az autóban szóba került Zsigmond Angi, akinek munkássága finoman szólva is kapott hideget-meleget – de inkább hideget. Majd elhangzott az első döfés: „Zsigmond Angitól a Csönd című zenét kérem.” KKevin azonnal rákontrázott: „Petíciót indítok, hogy hagyja abba Zsigmond Angi a zenélést” – és elmondta, hogy van egy listájuk azokról, akiknek nem kellene zenélniük.

Sokkoló jelenet a tábortűznél

A feketelista említése után Vini csupán annyit fűzött hozzá: „Lehet este a tűz körül elmeséljük azt a listát.” Bár a tábortűznél erre végül nem került sor, Angi megint terítékre került, ám ekkor már sokkal durvább stílusban. Vini teljesen elveszítette a kontrollt, és olyan mondattal sokkolta a közönséget, ami után még a jelenlévők is lefagytak egy pillanatra.

Angi hagyd abba.. mármint a zenélést, te büdös patkány

– ordította a kamerába.

Barátságok és exek hálója

A történet igazi pikantériáját az adja, hogy Németh Vini nem más, mint a tehetséges énekesnő, Sofi exe. Ez a szál azért különösen kényes, mert Sofi és Angi a való életben köztudottan hatalmas barátnők, szinte elválaszthatatlanok. Vini kirohanása így nemcsak egy egyszerű szakmai kritika, hanem egy komoly személyes tüske is, ami feszültséget generálhat köztük. Kérdés, hogy Angi hogyan reagál majd a nyilvános megalázásra, és vajon Sofi kiáll-e a legjobb barátnője mellett a durva támadással szemben.