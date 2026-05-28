„Már majdnem besárgultam” – A 24 éves Vini mája teljesen feladta a szolgálatot

Megrázó vallomást tett a mindössze 24 éves hazai rapper, aki komoly alkoholproblémákkal küzd. Németh Vini, az Ázsia Expressz sztárja és KKevin kanapélakója sokkolta a rajongókat, amikor elárulta: súlyos májbetegsége miatt kéthónapos teljes absztinenciára kényszerült. Bár az élete forgott kockán, a legfrissebb hírek szerint a horrorisztikus diagnózis sem volt elég nagy lecke számára: a kényszerpihenő után szinte azonnal visszatért a romboló életvitelhez, nem tanulva korábbi partnere, Ádám Szofi (Nemazalány Sofi) példájából sem.

Németh Vini két hónapja gyógyult meg a komoly májbetegségéből

A drámai fordulatról a zenész egy őszinte beszélgetés során rántotta le a leplet. Bár a Marics Petivel közös, Józanok című slágerében ironikus módon pont arról énekel, hogy a spanokkal való közös berúgások után mindig jön a (be nem tartott) ígéret a leállásra, a valóságban ez már rég nemcsak duma vagy jópofa dalszöveg volt. Vini elképesztő őszinteséggel vallott arról, hogy hiába voltak ígéretek, nála sokáig a függőség diktált — egészen addig, amíg a szervezete végleg be nem mondta a szolgálatot.

Van ígéret, van ígéret amúgy, de alapjáraton, hogyha már nagyon úgy érzem… akkor nincs. Nekem amúgy volt egy májbetegségem, ami két hónapja javult meg. Van ez a GOT-érték, aminek maximum 50-nek kellene lennie, na nekem 550 volt. Már majdnem besárgultam, és tényleg nagyon rosszul voltam. Nem bírtam inni sem, megittam egy korty piát, és egyből kijött. A mindennapokban is nagyon rosszul voltam, aztán elmentem orvoshoz, és kiderült, hogy ez a baj. Két hónapig szednem kellett gyógyszereket, odafigyelni magamra, csak vizet inni, és pihennem is kellett

– mesélte a rapper, aki a normális laborérték tízszeresét produkálva konkrétan az életével játszott.

Újra iszik!

A környezete és a rajongók teljes döbbenetére azonban a szigorú, csak vízen élő hetek és a megdöbbentő diagnózis sem hoztak tartós változást a gondolkodásában. Vini úgy néz ki, képtelen tanulni a hibáiból, hiszen a kényszerpihenő után szinte azonnal visszanyúlt a pohárhoz:

Jól esett az a kis józanság egyébként, és hát volt ez, de most már meggyógyult, és most már újra kapja az ívet a szegény kis májacskám

– vallotta be a szörnyű tényt, Németh Vini Lakatos Levente podcastjében. A fiatal zenész ráadásul teljesen természetesnek tartja, hogy alkohol nélkül képtelen lenne hozni a tőle elvárt formát a színpadon. Úgy érzi, a fellépések hangulatát és a közönséggel való kapcsolódást nála egyértelműen a közös részegség alapozza meg.

Be**szva, együtt isztok, az olyan, mint egy ilyen igazi jó házibuli vibe, és józanul nem mész házibuliba. De amúgy úgy is lehet bulizni, meg úgy is voltam már, de annyira az így nem én vagyok

– zárta le megdöbbentő és ijesztően felelőtlen magyarázatát, amellyel tulajdonképpen beismerte, hogy a színpadi flow kedvéért bármikor kész újra kockára tenni az egészségét.