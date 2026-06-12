Zsigmond Angi új dalában meglovagolja a six-seven hullámot – Nem jött be a petíció!

Zsigmond Angi dalaival szemben a petíció sem használ. Nemrég a TikTok-on kapták fel az influenszer zenéit, miközben többen arra kérték, hagyjon fel legújabb szenvedélyével. Nekik üzenve Angi úgy döntött, csak azért is kiadja a következő számát.
Egy nap sem telhet el unalmasan az influenszer életében. Tegnap Instagram-oldalán osztott meg rajongóival egy korlátozott ideig elérhető történetet, melyben a stúdióból jelentkezett be, ugyanis egy új dalon dolgozik.
Zsigmond Angi Híres lettem és TikTok sztár című dalát már jól ismeri a közönség, és míg egyeseknek elnyerte a tetszését, addig mások könyörögnek Mészáros Bende exének, hogy vonuljon vissza. Nemrég több százan indítottak petíciót a TikTok-on, amelyben azért „küzdenek”, hogy az influenszer maradjon a tartalomgyártásnál, és a zenei ambícióit inkább engedje el.
„Miért kell erőltetni, ami sz*r?” – tette fel a kérdést egy kommentelő, mire százasával kezdtek helyeselni.
Miért kellett Anginak belekezdenie a zenébe, holott ő is tudja, hogy sz*r, akkor minek csinálja?
– nem kímélték a felhasználók a fiatal sztárt.
„Petíciót indítok, hogy Zsigmond Angi ezt a zenei karriert ne erőltesse, mert nagyon sz*r! Kérlek, te is írd alá” – volt olyan is, aki konkrét tervvel állt elő, hogy az influenszer végleg befejezze, amit elkezdett. Az internetezők szerint, ha a reality-sztár tovább folytatja, még súlyos károkat is okozhat a zenei szférában.
A six-seven mém néhány hónapja rohamosan kezdett terjedni a közösségi médiában. Nemzetközi sztároktól kezdve egészen az általános iskolás gyerekekig mindenki felszállt a mémhullámra és tömegek gyártották a különféle képeket és videókat.
A 6-7 (six-seven) mém lényege tulajdonképpen ennyi: az emberek a six-seven szavakat mondják egy jellegzetes, dallamos hanglejtéssel, amit aztán vicces videókban, sportjelenetekben és hétköznapi helyzetekben is felhasználnak. Magyarán, a legújabb TikTok őrület lett.
Most ezt lovagolja meg Zsigmond Angéla is, aki legújabb dalát ezzel a mémmel címezte. Az influenszer ezzel egyértelmű üzenetet küldött az utálóinak: nem hagyja abba a zenélést, kérhetik azt bármilyen hangosan!
Angi egyébként az elmúlt időben valószínűleg nem véletlenül veszi körül magát énekes barátokkal, mint például Ádám Sofi vagy éppen Frey Timi párja, L.L. Junior.
Úgy tűnik, a korábbi Ázsia Expressz versenyzőnek esze ágában sincs visszavonulni, sőt készen áll arra, hogy újabb és újabb dalszerzeményekkel botránkoztassa meg a közönséget. Az internetezők pedig feszülten figyelik, mi lesz Angi legújabb dobása.
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