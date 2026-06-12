Zsigmond Angi új dalában meglovagolja a six-seven hullámot – Nem jött be a petíció!

Zsigmond Angi dalaival szemben a petíció sem használ. Nemrég a TikTok-on kapták fel az influenszer zenéit, miközben többen arra kérték, hagyjon fel legújabb szenvedélyével. Nekik üzenve Angi úgy döntött, csak azért is kiadja a következő számát.

Zsigmond Angi TikTok sztár ellen a petícióknak esélye sincs (Fotós: Szabolcs László)

Zsigmond Angi új dalával kavarja fel az állóvizet

Egy nap sem telhet el unalmasan az influenszer életében. Tegnap Instagram-oldalán osztott meg rajongóival egy korlátozott ideig elérhető történetet, melyben a stúdióból jelentkezett be, ugyanis egy új dalon dolgozik.

Zsigmond Angi Híres lettem és TikTok sztár című dalát már jól ismeri a közönség, és míg egyeseknek elnyerte a tetszését, addig mások könyörögnek Mészáros Bende exének, hogy vonuljon vissza. Nemrég több százan indítottak petíciót a TikTok-on, amelyben azért „küzdenek”, hogy az influenszer maradjon a tartalomgyártásnál, és a zenei ambícióit inkább engedje el.

„Miért kell erőltetni, ami sz*r?” – tette fel a kérdést egy kommentelő, mire százasával kezdtek helyeselni.

Miért kellett Anginak belekezdenie a zenébe, holott ő is tudja, hogy sz*r, akkor minek csinálja?

– nem kímélték a felhasználók a fiatal sztárt.

„Petíciót indítok, hogy Zsigmond Angi ezt a zenei karriert ne erőltesse, mert nagyon sz*r! Kérlek, te is írd alá” – volt olyan is, aki konkrét tervvel állt elő, hogy az influenszer végleg befejezze, amit elkezdett. Az internetezők szerint, ha a reality-sztár tovább folytatja, még súlyos károkat is okozhat a zenei szférában.

Zsigmond Angi figyelmeztette követőit: vigyázzanak, mert jön az újabb dal (Fotó: Zsigmond Angi/Instagram)

Zsigmond Angi dalának csak a címe egy mém, vagy maga a dal is?

A six-seven mém néhány hónapja rohamosan kezdett terjedni a közösségi médiában. Nemzetközi sztároktól kezdve egészen az általános iskolás gyerekekig mindenki felszállt a mémhullámra és tömegek gyártották a különféle képeket és videókat.

A 6-7 (six-seven) mém lényege tulajdonképpen ennyi: az emberek a six-seven szavakat mondják egy jellegzetes, dallamos hanglejtéssel, amit aztán vicces videókban, sportjelenetekben és hétköznapi helyzetekben is felhasználnak. Magyarán, a legújabb TikTok őrület lett.