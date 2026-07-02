50 fős luxusbuli: Nézz be Zsigmond Angi születésnapi partijára

Úgy tűnik, idén nyáron egymást érik a sztárbulik, és ezúttal Zsigmond Angi került sorra, hogy igazán emlékezetessé tegye a születésnapját. A gyönyörű influenszer-rapper kedden elárulta a Borsnak, hogy egy közel 50 fős, exkluzív partija lesz a Lupa-tónál, ahová csak a kiválasztott vendégek léphetnek be.

Zsigmond Angi születésnapja a nyár második nagy influenszerbulija volt (Fotó: Szabolcs László)

Komoly névsort villantott Zsigmond Angi

A buli kedden vészesen közeledett, amikor Angi sietve adott interjút lapunknak, és megosztotta a meghívottak listáját.

Angi és VV Merci nagyon jó barátságot ápolnak, sokszor jelennek meg egymás társaságában (Fotó: Instagram)

50 fős szülinapom lesz a Lupán, nagy buli lesz. Ez most zártabb körű. Csináltunk egy eseményt, és csak a meghívottak tudnak bejönni kód alapján. Ott lesz Frey Timi, L.L. Junior, Sofi, Halastyák Fanni, Cedes. Nem én szerveztem amúgy, hétfőn írták össze nekem a névsort

– mesélte Zsigmond Angi, aki eközben megnézte a névlistát, és elmondta, hogy a Házasság első látásra sztárja, Deák Becca és a Miss Universe Hungary győztese, Kiss Kamilla is a meghívottak között van, majd idő hiányában így zárta a beszélgetést:

Sofi és Angi már gyerekkoruk óta ismerik egymást a TV2 Kismenők című műsorból (Fotó: Instagram)

Ez egy délutántól kezdődő iszogatás lesz, és még ruhám sincsen, nagyon meg kell pörgetnem a dolgokat.

A névsorból jól látszik, hogy a hazai influenszerek új generációja ismét együtt ünnepelt, ráadásul Zsigmond Angi exe, Mészáros Bende is megjelent a partin. Az utóbbi hónapokban egyébként is egyre többször lehetett együtt látni ezt a társaságot, akik nemcsak a közösségi oldalakon, hanem a magánéletben is szoros barátságot ápolnak. Ennek egyik legjobb példája Frey Timi nemrégiben megtartott 22. születésnapja volt, amelyről még napokkal később is beszélt az internet. Most pedig úgy tűnik, Angi veszi át a stafétát, akinél a helyszínválasztás sem lehetett véletlen. A Lupa-tó az elmúlt években Budapest egyik legnépszerűbb nyári találkozóhelyévé vált, ahol a hőség ellen a legjobban lehet küzdeni. A hűsítő strandolás mellett rendszeresen rendeznek prémium eseményeket és VIP-partikat is. Angi születésnapja is inkább egy exkluzív nyári összejövetelnek mutatkozott, mint egy hagyományos házibulinak.