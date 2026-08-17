Hayden Panettiere-től így búcsúznak a hollywoodi sztárok: Selma Blair szívfacsaróan fogalmazott

Hayden Panettiere halála egész Hollywoodot megrázta. A Nashville és a Hősök sztárja 36 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el, halálának oka egyelőre ismeretlen. A fiatal színésznő gyerekkora óta reflektorfényben élt, barátai és egykori kollégái sorra búcsúznak tőle.
Hayden Panettiere halálhíre után rövid idő alatt ellepték a közösségi oldalakat a búcsúüzenetek. A színésznőtől barátai, kollégái és korábbi szereplőtársai is megemlékeztek, sokan közülük pedig nem egyszerű részvétnyilvánítást osztottak meg, hanem személyes emlékeket idézték fel a 36 éves korában elhunyt színésznőről. Az egyik legmegrázóbb reakció Selma Blairtől érkezett. A színésznő Hayden Panettiere Instagram-bejegyzése alatt hagyott több kommentet is, amelyekből mind érezhető, hogy nehezen tudja elfogadni, barátja nincs többé. Egyik üzenetében azt írta:
Szeretlek. Ne menj el. Ne menj el. Kérlek. Kérlek.
Majd ehhez több új kommentet is írt, mindegyikben egyre jobban kifejezve barátja hiányát.
Selma Blair reakciója azért is különösen szívszorító, mert nem egy régi fényképhez vagy korábbi közös munkához írt hozzászólást, hanem a színésznő utolsó posztjához, ami tele volt vidámsággal. A bejegyzést július 27-én töltötte fel, és akkor még semmi nem utalt arra, hogy néhány héten belül már csak emlékezni fognak rá. Hayden Panettiere Instagram-oldalán egy mosolygós fényképet osztott meg Randall Slavin fotóssal, amelyhez mindössze annyit írt, hogy „Jó hangulat és jó barátok.” A fotós a halálhír után újra megosztotta a közös képet és azt írta mellé, hogy „Béke legyen veled, H.”
A Sikoly-filmek szereplői közül is többen megemlékeztek a színésznőről. David Arquette, akivel a Sikoly 4-ben dolgozott együtt, egy rövid, de annál személyesebb üzenettel búcsúzott. A Variety Hayden Panettiere haláláról szóló bejegyzése alatt mindössze ennyit írt: 'Szeretlek, Hayden'. A búcsúzók között volt Rosie O'Donnell is, aki egy a színésznőről készült fotót osztott meg és azt írta hozzá, hogy összetört a szíve. Ezen kívül több kollégája is értetlenségét fejezte ki a halálával kapcsolatban. Hayden Panettiere már gyerekkora óta a reflektorfényben élt, éppen ezért a rengeteg siker mellett már egészen fiatalon megtapasztalhatta a hírnév árny oldalait. Halálával egy újabb hatalmas tehetségtől búcsúzik Hollywood.
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