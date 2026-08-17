Hayden Panettiere-től így búcsúznak a hollywoodi sztárok: Selma Blair szívfacsaróan fogalmazott

Hayden Panettiere halála egész Hollywoodot megrázta. A Nashville és a Hősök sztárja 36 éves korában tragikus hirtelenséggel hunyt el, halálának oka egyelőre ismeretlen. A fiatal színésznő gyerekkora óta reflektorfényben élt, barátai és egykori kollégái sorra búcsúznak tőle.

Hayden Panettiere halálhíre sokkolta Hollywoodot: a híres barátok és kollégák sorra búcsúznak tőle (Fotó: x37/Northfoto)

A Hősök és a Nashville sztárja 36 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt

és a sztárja 36 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Hayden Panettiere halálhírét édesapja is megerősítette

halálhírét édesapja is megerősítette A színésznő gyerekkora óta reflektorfényben élt, a hollywoodi sztárok sorra búcsúznak tőle.

Hayden Panettiere-től így búcsúzik Holllywood: „Ne menj el, kérlek”

Hayden Panettiere halálhíre után rövid idő alatt ellepték a közösségi oldalakat a búcsúüzenetek. A színésznőtől barátai, kollégái és korábbi szereplőtársai is megemlékeztek, sokan közülük pedig nem egyszerű részvétnyilvánítást osztottak meg, hanem személyes emlékeket idézték fel a 36 éves korában elhunyt színésznőről. Az egyik legmegrázóbb reakció Selma Blairtől érkezett. A színésznő Hayden Panettiere Instagram-bejegyzése alatt hagyott több kommentet is, amelyekből mind érezhető, hogy nehezen tudja elfogadni, barátja nincs többé. Egyik üzenetében azt írta:

Szeretlek. Ne menj el. Ne menj el. Kérlek. Kérlek.

Majd ehhez több új kommentet is írt, mindegyikben egyre jobban kifejezve barátja hiányát.

Selma Blair Hayden Panettiere-től való búcsúja

Selma Blair reakciója azért is különösen szívszorító, mert nem egy régi fényképhez vagy korábbi közös munkához írt hozzászólást, hanem a színésznő utolsó posztjához, ami tele volt vidámsággal. A bejegyzést július 27-én töltötte fel, és akkor még semmi nem utalt arra, hogy néhány héten belül már csak emlékezni fognak rá. Hayden Panettiere Instagram-oldalán egy mosolygós fényképet osztott meg Randall Slavin fotóssal, amelyhez mindössze annyit írt, hogy „Jó hangulat és jó barátok.” A fotós a halálhír után újra megosztotta a közös képet és azt írta mellé, hogy „Béke legyen veled, H.”

Selma Blair könnyfakasztó sorokkal búcsúzott barátjától, Hayden Panettiere-től (Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Northfoto)

Egykori kollégái is megrendültek

A Sikoly-filmek szereplői közül is többen megemlékeztek a színésznőről. David Arquette, akivel a Sikoly 4-ben dolgozott együtt, egy rövid, de annál személyesebb üzenettel búcsúzott. A Variety Hayden Panettiere haláláról szóló bejegyzése alatt mindössze ennyit írt: 'Szeretlek, Hayden'. A búcsúzók között volt Rosie O'Donnell is, aki egy a színésznőről készült fotót osztott meg és azt írta hozzá, hogy összetört a szíve. Ezen kívül több kollégája is értetlenségét fejezte ki a halálával kapcsolatban. Hayden Panettiere már gyerekkora óta a reflektorfényben élt, éppen ezért a rengeteg siker mellett már egészen fiatalon megtapasztalhatta a hírnév árny oldalait. Halálával egy újabb hatalmas tehetségtől búcsúzik Hollywood.