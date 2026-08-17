Már sárga a fű a kertedben? Így mentheted meg a helyzetet

A hőség és szárazság alaposan megviseli a növényeket. Sok helyen tapasztalják, hogy besárgult vagy megbarnult a fű, de vannak esetek, amikor a pázsit még megmenthető.

A száraz fű megmentése nem lehetetlen feladat

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Besárgult fű: a száradás még nem jelenti a véget

A gyep esetében a színváltozás még nem azt jelenti, hogy menthetetlen a helyzet, a hőségtől és vízhiánytól megbarnult gyep nem feltétlenül pusztult el.

Egy nagyobb eső, illetve rendszeres öntözés után 1–3 héten belül újra kizöldül

– mondta a mindmegette.hu-nak Boross Gábor, az Oázis Kertészet szakértője. Hozzátette, a levelek elszáradása ellenére a gyökérzet életben maradhat, így fordulhat elő, hogy kiadós nyári zápor után néhány nap alatt zöld foltok jelennek meg a korábban teljesen sárgának tűnő gyepen.

Ha a fű töve, gyökérzete is teljesen kiszáradt, ritkás, foltos marad, érdemes felülvetni. Ilyenkor gyepfelülvető fűmaggal, talajjavítóval és gyeptrágyával gyorsan helyreállítható. A felülvetés különösen ősszel lehet eredményes, amikor a talaj még meleg, de a levegő már hűvösebb és általában több a csapadék is. Így a fűnek van ideje megerősödni a következő nyár előtt.

A tartós aszályra érdemes felkészülni

Boross Gábor szerint megoldás lehet a szárazságtűrő fűmagkeverék használata. Ezek a keverékek ugyanis olyan fűfajokat tartalmaznak, amelyek mélyebb gyökeret fejlesztenek, jobban viselik a hőséget és kevesebb vízzel is tovább maradnak zöldek.