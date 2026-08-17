Már sárga a fű a kertedben? Így mentheted meg a helyzetet

A hőség és szárazság alaposan megviseli a növényeket. Sok helyen tapasztalják, hogy besárgult vagy megbarnult a fű, de vannak esetek, amikor a pázsit még megmenthető.
A gyep esetében a színváltozás még nem azt jelenti, hogy menthetetlen a helyzet, a hőségtől és vízhiánytól megbarnult gyep nem feltétlenül pusztult el.
Egy nagyobb eső, illetve rendszeres öntözés után 1–3 héten belül újra kizöldül
– mondta a mindmegette.hu-nak Boross Gábor, az Oázis Kertészet szakértője. Hozzátette, a levelek elszáradása ellenére a gyökérzet életben maradhat, így fordulhat elő, hogy kiadós nyári zápor után néhány nap alatt zöld foltok jelennek meg a korábban teljesen sárgának tűnő gyepen.
Ha a fű töve, gyökérzete is teljesen kiszáradt, ritkás, foltos marad, érdemes felülvetni. Ilyenkor gyepfelülvető fűmaggal, talajjavítóval és gyeptrágyával gyorsan helyreállítható. A felülvetés különösen ősszel lehet eredményes, amikor a talaj még meleg, de a levegő már hűvösebb és általában több a csapadék is. Így a fűnek van ideje megerősödni a következő nyár előtt.
Boross Gábor szerint megoldás lehet a szárazságtűrő fűmagkeverék használata. Ezek a keverékek ugyanis olyan fűfajokat tartalmaznak, amelyek mélyebb gyökeret fejlesztenek, jobban viselik a hőséget és kevesebb vízzel is tovább maradnak zöldek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.