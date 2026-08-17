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Már sárga a fű a kertedben? Így mentheted meg a helyzetet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors száraz fű
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 17. 15:00
levélsárguláshőség
Már nem nyúlt szép látványt a kert? Jó ha tudod, hogy a száraz fű még megmenthető!
Bors
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A hőség és szárazság alaposan megviseli a növényeket. Sok helyen tapasztalják, hogy besárgult vagy megbarnult a fű, de vannak esetek, amikor a pázsit még megmenthető.

A száraz fű megmentése nem lehetetlen feladat
A száraz fű megmentése nem lehetetlen feladat
Fotó: Pexels 

Besárgult fű: a száradás még nem jelenti a véget

A gyep esetében a színváltozás még nem azt jelenti, hogy menthetetlen a helyzet, a hőségtől és vízhiánytól megbarnult gyep nem feltétlenül pusztult el. 

Egy nagyobb eső, illetve rendszeres öntözés után 1–3 héten belül újra kizöldül

– mondta a mindmegette.hu-nak Boross Gábor, az Oázis Kertészet szakértője. Hozzátette, a levelek elszáradása ellenére a gyökérzet életben maradhat, így fordulhat elő, hogy kiadós nyári zápor után néhány nap alatt zöld foltok jelennek meg a korábban teljesen sárgának tűnő gyepen. 

Ha a fű töve, gyökérzete is teljesen kiszáradt, ritkás, foltos marad, érdemes felülvetni. Ilyenkor gyepfelülvető fűmaggal, talajjavítóval és gyeptrágyával gyorsan helyreállítható. A felülvetés különösen ősszel lehet eredményes, amikor a talaj még meleg, de a levegő már hűvösebb és általában több a csapadék is. Így a fűnek van ideje megerősödni a következő nyár előtt.

A tartós aszályra érdemes felkészülni

Boross Gábor szerint megoldás lehet a szárazságtűrő fűmagkeverék használata. Ezek a keverékek ugyanis olyan fűfajokat tartalmaznak, amelyek mélyebb gyökeret fejlesztenek, jobban viselik a hőséget és kevesebb vízzel is tovább maradnak zöldek.

 

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