„Azért ez szíven ütött” – Mészáros Bende saját szemével látta, hogy Zsigmond Angi máris továbblépett

Mészáros Bende neve napjainkban az egyik legforróbb beszédtéma, hiszen a magánéleti hullámvölgyek – az édesapjával kapcsolatos nehézségek és a Zsigmond Angival való szakítása – ellenére is elképesztő tartásról tesz tanúbizonyságot. A múltat azonban nem olyan egyszerű lezárni, pláne, ha az ember lépten-nyomon belebotlik. Bende nem olyan rég szemtanúja volt valaminek, ami minden frissen szakított embert megviselne. Erről mesélt, valamint azt is tisztázta, miért lehet mindezek ellenére őt és exét közös eseményeken látni.

Mészáros Bende és Zsigmond Angi szakítása sokakat meglepett (Fotó: Szabolcs László)

Így tudta meg Mészáros Bende, hogy Angi mások felé nyit

A fiatal influenszer elképesztő tartással viseli a magánéleti válságát, ám arra ő sem volt felkészülve, amit a koncerten látott.

Most nagyon magam alatt vagyok apa miatt is, meg hogy Angival ugye vége. Látom már, hogy ő nyit mások felé. Ezt most láttam saját szemmel, mert összefutottam vele egy koncerten. Ez azért úgy szíven üti az embert

– kezdte Bende, aki azt is tisztázta, miért lehet őket közös eseményeken, fotókon együtt látni:

Mészáros Árpád Zsolt fia Mészáros Bende a családi konfliktus ellenére próbál önmagára fókuszálni (Fotó: Szabolcs László)

Azt a képet mi raktuk ki, ahol együtt ülünk a kocsiban. L.L. Junior barátunk Frey Timivel, Sofival meghívott minket ebédelni, és arra természetesen szívesen elmentem. Csak annyit kértem, hogy tartsák tiszteletben, hogy ez még nagyon friss, nem nagyon találkozgatunk mi Angival. Ettől függetlenül beszélgetünk ilyen üzleti dolgokról. Így leülni egy asztalhoz féltem az elején, de most ez így tök jónak bizonyult. Egy a baráti társaságunk, szóval akarva akaratlanul is fogunk találkozni, csak hát igen ez most furcsa amikor meglátom őt mással de hát ez van.

Mészáros Bende mindezek ellenére azt is elmesélte, hogy ezek a dolgok nem állítják meg őt a “Bende projektben”: „Én mindenre nyitott vagyok amúgy, csak kicsit fura ez, hogy most minden összejött. Plusz most az is lehet kapok egy új munkalehetőséget, felkértek, hogy egy üzletet építsek fel a nulláról.”