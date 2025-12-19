Ismét rátalált a szerelem Sofira?: „Meglátjuk, mit hoz a jövő”

Sofi korábban a szingli élet szépségeiről számolt be a Borsnak, ami könnyen előfordulhat, hogy nem tartott sokáig. Az Ázsia Expressz sztárja volt párjával, Németh Vinivel szerepelt a TV2 kalandreality műsorában, ám azóta már külön vált a két énekes útja. A rapper most lapunknak elárulta, mi van közte és a TikTok-sztár között.

Sofi exe korábban reagált a Vadmacska című számra, ami keményen kritizálta a rappert (Fotó: TV2)

Sofi pontot rakott a pletykák végére

Idén találkoztunk először, ahol az elején még nagyon visszahúzódó volt, mivel nagyon közvetlen voltam vele. Ennek ellenére elkezdtünk beszélgetni és nyugodtan mondhatom, hogy nagyon jó barátok lettünk

– mesélte lapunknak az énekesnő. Az Ázsia Expressz idei évadának szereplője viszont nem zár ki semmilyen lehetőséget, amikor kapcsolatról van szó.

Meglátjuk, mit hoz a jövő. Azt kijelenthetem, hogy jelenleg nincsen semmi köztünk, csupán annyi történt, hogy egyszer felmentem a lakására és felvettünk pár videót. Aztán én le is léptem, de azóta is folyamatosan beszélgetünk

– árulta el Sofi.

Az énekesnő tehát pár hónappal szakítása után úgy tűnik, túltette magát korábbi szerelmén. A volt pár az Ázsia Expressz után jelentette be, hogy már nincsenek együtt, aztán Sofi egy dalban is beleszállt Vinibe, amire korábban a fiatal rapper is reagált.

Sofi párja nélkül is rendkívül jól érzi magát a bőrében, mivel szeretne a karrierjére összpontosítani (Fotó: Nagyházú Dávid)

Sofi a rajongók üzeneteire is reagált

Nyugodtan mondjanak bármit. Nem érdekel, milyen pletykák terjengenek rólam, ezen is nyugodtan csámcsogjanak. Ilyenkor szeretek adni a népnek valamit, amiről utána tudnak beszélni

– mondta lapunknak az énekesnő.

Az Ázsia Expressz sztárja nem is akárkivel szűrte össze a levet, hanem pont azzal az influenszerrel, akinek korábban Frey Timihez is köze volt. A POWERR nevű TikTok tartalomgyártó L.L. Junior videóklipje alá is kommentelt pár hónapja, amit egyből kiszúrtak a rajongók.

Vicceltem, semmi baj nincs azzal, hogy a palid 2x annyi idős, mint te és csak a pénzéért vagy vele. Ez egy igazi szerelem

– írta az influenszer, aki Timi elmondása szerint egy olyan szakaszban érkezett az életébe, amikor nem volt együtt Juniorral.

Így nem csupán Sofi új szerelme a TikTok-sztár, de Frey Timi titokzatos exe is egyben.