Sofi teljesen új életet kezdett: bomba formában tér vissza

Az Ázsia Expressz forgatása nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is komoly próbatétel volt Sofi számára. A műsor extrém körülményei, a folyamatos stressz és a kamerák előtti létezés komoly nyomot hagytak benne. A forgatás után számos vélemény, üzenet és komment érkezett hozzá, köztük olyanok is, amelyek a külsejét érintették. Bár sokan azt gondolnák, hogy ezek a megjegyzések kifejezetten bántóan hatottak rá, Sofi egészen másként élte meg a helyzetet.
„Engem ez nem bántott, inkább megerősített” – fogalmazott őszintén a Borsnak. Elmondása szerint ő maga is érezte már korábban, hogy valami nincs teljesen rendben, és a kívülről érkező visszajelzések csak ráerősítettek erre az érzésre. Nem piszkálódásként vagy támadásként értelmezte a kritikákat, hanem egyfajta jelzésként: ideje komolyabban foglalkozni önmagával.
Ha az ember színpadon ugrál, akkor formában kell lennie, legalábbis nem árt
– jegyezte meg viccesen.
A felismerést tettek követték. Sofi tudatos életmódváltásba kezdett, rendszeresen edz, figyel a táplálkozására, és nagyobb hangsúlyt fektet a mentális egyensúlyára is. Ennek egyik legfontosabb eleme az volt, hogy immár öt hónapja teljesen elhagyta az alkoholt. Korábban úgy nyilatkozott, hogy bizonyos alkalmakon – például ünnepeken – talán iszik majd, ám végül még ezekről is lemondott, mivel a szervezete rosszul reagált az alkoholra.
Emlékszem, azt nyilatkoztam, hogy fogok majd ünnepek alkalmával inni, mondjuk karácsonykor vagy újévkor. Ehhez képest megkóstoltam a piát, és rosszul lettem tőle, szóval még mindig tartom ezt a nem piálós időszakomat.
– árulta el Sofi.
A rappernő nyíltan beszélt arról is, hogy nőként hormonálisan sem mindig könnyű stabil állapotban maradni, és lehetetlen folyamatosan csúcsformát hozni. Szerinte ezt sokan hajlamosak elfelejteni, különösen akkor, amikor egy közszereplőt látnak a képernyőn. Hangsúlyozta azt is, hogy a televízió gyakran torzít, „kicsit kövérít”, élőben pedig sokszor teljesen más benyomást kelt az ember, mint ahogyan a nézők otthon látják.
Most azonban egyértelmű a változás. Sofi bomba formában van, energikusabb, fókuszáltabb és magabiztosabb, mint korábban. Már nem a múlt történésein rágódik, hanem előre tekint, és új célokat tűzött ki maga elé. A rajongók pedig nemcsak a látványos átalakulásnak örülhetnek: a zenében is keményebb irány várható. A „vadmacska-feeling” újraéled, és ígérete szerint ismét ütős, karakteres rapdalokkal tér vissza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.