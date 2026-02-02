Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Sofi teljesen új életet kezdett: bomba formában tér vissza

Nemazalány x Sofi
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 16:30
fogyásedzés
Szemlátomást az Ázsia Expressz után teljesen saját kezébe vette a sorsát a fiatal énekesnő. Sofi elárulta, hogy immár öt hónapja egy korty alkoholt sem iszik, tudatosan él, rengeteget edz, és mindez látványos átalakuláshoz vezetett: Sofi most jobb formában van, mint valaha. Dehogy miért is, azt maga mesélte el.

Az Ázsia Expressz forgatása nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is komoly próbatétel volt Sofi számára. A műsor extrém körülményei, a folyamatos stressz és a kamerák előtti létezés komoly nyomot hagytak benne. A forgatás után számos vélemény, üzenet és komment érkezett hozzá, köztük olyanok is, amelyek a külsejét érintették. Bár sokan azt gondolnák, hogy ezek a megjegyzések kifejezetten bántóan hatottak rá, Sofi egészen másként élte meg a helyzetet.

Nemazalány Sofi az Ázsiás szereplése után tett azért, hogy lefogyjon.
Sofi, azaz Ádám Szofia, akit sokan Nemazalány előadói partnereként ismernek, életmódot váltott (Fotó: David Bodnar)

Sofi nagy változása

  • Ázsia Expressz utáni fordulat: Sofi felismerte, hogy változtatnia kell önmagán.
  • Életmódváltás: Több hónapja edz és nem iszik alkoholt.
  • Mentális egyensúly: Figyel a testére és a hormonális egyensúlyára; a tévé torzíthatja a valóságot.
  • Visszatérés: Bomba formában, energikus, újra visszatér a vadmacska-feelinggel és kemény rapdalokkal.

„Engem ez nem bántott, inkább megerősített” – fogalmazott őszintén a Borsnak. Elmondása szerint ő maga is érezte már korábban, hogy valami nincs teljesen rendben, és a kívülről érkező visszajelzések csak ráerősítettek erre az érzésre. Nem piszkálódásként vagy támadásként értelmezte a kritikákat, hanem egyfajta jelzésként: ideje komolyabban foglalkozni önmagával.

 Ha az ember színpadon ugrál, akkor formában kell lennie, legalábbis nem árt

 – jegyezte meg viccesen.

Ádám Sofi párja, Németh Vini volt, akivel Az Ázsia Expressz kalandrealityje után szakítottak (Fotó: Instagram)

Nem iszik alkoholt közel öt hónapja

A felismerést tettek követték. Sofi tudatos életmódváltásba kezdett, rendszeresen edz, figyel a táplálkozására, és nagyobb hangsúlyt fektet a mentális egyensúlyára is. Ennek egyik legfontosabb eleme az volt, hogy immár öt hónapja teljesen elhagyta az alkoholt. Korábban úgy nyilatkozott, hogy bizonyos alkalmakon – például ünnepeken – talán iszik majd, ám végül még ezekről is lemondott, mivel a szervezete rosszul reagált az alkoholra.

Emlékszem, azt nyilatkoztam, hogy fogok majd ünnepek alkalmával inni, mondjuk karácsonykor vagy újévkor. Ehhez képest megkóstoltam a piát, és rosszul lettem tőle, szóval még mindig tartom ezt a nem piálós időszakomat.

– árulta el Sofi.

A koncertek miatt sem árt a topon lenni (Fotó: nagyhazu david)

Lehetetlen folyamatosan csúcsformát hozni

A rappernő nyíltan beszélt arról is, hogy nőként hormonálisan sem mindig könnyű stabil állapotban maradni, és lehetetlen folyamatosan csúcsformát hozni. Szerinte ezt sokan hajlamosak elfelejteni, különösen akkor, amikor egy közszereplőt látnak a képernyőn. Hangsúlyozta azt is, hogy a televízió gyakran torzít, „kicsit kövérít”, élőben pedig sokszor teljesen más benyomást kelt az ember, mint ahogyan a nézők otthon látják.

Most azonban egyértelmű a változás. Sofi bomba formában van, energikusabb, fókuszáltabb és magabiztosabb, mint korábban. Már nem a múlt történésein rágódik, hanem előre tekint, és új célokat tűzött ki maga elé. A rajongók pedig nemcsak a látványos átalakulásnak örülhetnek: a zenében is keményebb irány várható. A „vadmacska-feeling” újraéled, és ígérete szerint ismét ütős, karakteres rapdalokkal tér vissza.

