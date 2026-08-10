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„A játékszereim” – Cristiano Ronaldo megmutatta milliárdos luxusautóit, amikről az egyszerű halandók álmodni sem mernek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Cristiano Ronaldo
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 10. 09:00
milliárdgyűjteményluxusautófotó
Új fotókon mutatta meg elképesztő luxusautó-gyűjteményét a portugál futballsztár. Cristiano Ronaldo több milliárd forintot érő kollekciójában ritka Bugattik, Lamborghinik és más exkluzív modellek is helyet kaptak, amelyek közül néhányat saját bevallása szerint soha nem is vezet.
N.T.
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Cristiano Ronaldo ritka bepillantást engedett elképesztő luxusautó-gyűjteményébe: a közösségi oldalán megosztott új fotóin büszkén mutatta meg „játékszereit”.

Milliárdok parkolnak Cristiano Ronaldo garázsában: megmutatta luxusautóit
Milliárdok parkolnak Cristiano Ronaldo garázsában: megmutatta luxusautóit Fotó: Soccrates Images
  • Cristiano Ronaldo több mint húsz luxusautót mutatott meg a garázsában.
  • A kollekció becsült értéke akár 10 milliárd forint is lehet.
  • A gyűjteményben több ritka Bugatti, egy Mercedes-AMG ONE és más exkluzív modellek is megtalálhatók.
  • A futballsztár szerint egyes autókat kizárólag befektetésként tart, és nem is tervezi vezetni őket.

Milliárdok parkolnak Cristiano Ronaldo garázsában: megmutatta luxusautóit

Az Al-Nassr portugál támadója – aki a becslések szerint heti 2,42 millió fontot (több mint 1 milliárd forintot) keres – több mint húsz autóval pózolt a garázsában. A gyűjteményben Ferrarik, Bugattik, Lamborghinik és BMW-k is sorakoznak. Ronaldo már tavaly arról beszélt, hogy annyi luxusautója van, hogy „már nem is tudja, pontosan hányat birtokol”.

A közel egymilliárd követővel rendelkező futballsztár ezúttal sem árulta el, mennyit ér a teljes kollekció, a rajongók azonban elárasztották dicsérő kommentekkel a bejegyzését. A bejegyzés több mint 16 millió kedvelést és több százezer hozzászólást gyűjtött. A futballsztár mindössze ennyit írt a fotókhoz:

A játékszereim.

A rajongók elárasztották a kommentmezőt, sokan minden idők legjobbjának nevezték Ronaldót, miközben csodálatukat fejezték ki a lenyűgöző autógyűjtemény láttán. A hírek szerint Ronaldo több mint húsz luxusautót birtokol, bár a kedden közzétett Instagram-fotókon nem volt látható a teljes kollekció.

A képeken többek között egy Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse – amely állítólag Ronaldo első Bugattija volt –, egy Bugatti Chiron, valamint egy Bugatti Centodieci is feltűnik. Csak ez a három autó együttesen is jóval 10 millió fontnál (mintegy 4,6 milliárd forintnál) többet ér.

  • A Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse értéke körülbelül 2,5 millió dollár (nagyjából 870 millió forint).
  • A Bugatti Chiron ára mintegy 3 millió dollár (körülbelül 1,05 milliárd forint).
  • A Bugatti Centodieci pedig 9 millió dollárt ér, ami megközelítőleg 3,15 milliárd forintnak felel meg.

A három Bugatti értéke önmagában is meghaladja a 4,9 milliárd forintot, miközben ez csak töredéke a portugál sztár több tucat járműből álló gyűjteményének.

Az egyik ilyen a kép sarkában látható Mercedes-AMG ONE, amelyből világszerte mindössze 275 darab készült. A szupersportautó értéke körülbelül 5 millió dollár, vagyis nagyjából 1,75 milliárd forint.

A garázsban emellett olyan luxusautók is helyet kaptak, mint a McLaren Senna, a Lamborghini Aventador, a Bentley Flying Spur és a Mercedes G-Wagon Brabus. Ezek értéke rendre:

  • McLaren Senna: 750 ezer font (mintegy 345 millió forint)
  • Lamborghini Aventador: 270 ezer font (körülbelül 124 millió forint)
  • Bentley Flying Spur: 250 ezer font (nagyjából 115 millió forint)
  • Mercedes G-Wagon Brabus: 600 ezer font (mintegy 276 millió forint)

Ez a négy autó önmagában csaknem 2 millió fonttal, vagyis hozzávetőleg 860 millió forinttal növeli a kollekció becsült értékét – írja a Mirror

 

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