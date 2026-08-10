„A játékszereim” – Cristiano Ronaldo megmutatta milliárdos luxusautóit, amikről az egyszerű halandók álmodni sem mernek

Cristiano Ronaldo ritka bepillantást engedett elképesztő luxusautó-gyűjteményébe: a közösségi oldalán megosztott új fotóin büszkén mutatta meg „játékszereit”.

Milliárdok parkolnak Cristiano Ronaldo garázsában: megmutatta luxusautóit Fotó: Soccrates Images

Cristiano Ronaldo több mint húsz luxusautót mutatott meg a garázsában.

A kollekció becsült értéke akár 10 milliárd forint is lehet.

A gyűjteményben több ritka Bugatti, egy Mercedes-AMG ONE és más exkluzív modellek is megtalálhatók.

A futballsztár szerint egyes autókat kizárólag befektetésként tart, és nem is tervezi vezetni őket.

Milliárdok parkolnak Cristiano Ronaldo garázsában: megmutatta luxusautóit

Az Al-Nassr portugál támadója – aki a becslések szerint heti 2,42 millió fontot (több mint 1 milliárd forintot) keres – több mint húsz autóval pózolt a garázsában. A gyűjteményben Ferrarik, Bugattik, Lamborghinik és BMW-k is sorakoznak. Ronaldo már tavaly arról beszélt, hogy annyi luxusautója van, hogy „már nem is tudja, pontosan hányat birtokol”.

A közel egymilliárd követővel rendelkező futballsztár ezúttal sem árulta el, mennyit ér a teljes kollekció, a rajongók azonban elárasztották dicsérő kommentekkel a bejegyzését. A bejegyzés több mint 16 millió kedvelést és több százezer hozzászólást gyűjtött. A futballsztár mindössze ennyit írt a fotókhoz:

A játékszereim.

A rajongók elárasztották a kommentmezőt, sokan minden idők legjobbjának nevezték Ronaldót, miközben csodálatukat fejezték ki a lenyűgöző autógyűjtemény láttán. A hírek szerint Ronaldo több mint húsz luxusautót birtokol, bár a kedden közzétett Instagram-fotókon nem volt látható a teljes kollekció.

A képeken többek között egy Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse – amely állítólag Ronaldo első Bugattija volt –, egy Bugatti Chiron, valamint egy Bugatti Centodieci is feltűnik. Csak ez a három autó együttesen is jóval 10 millió fontnál (mintegy 4,6 milliárd forintnál) többet ér.

A Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse értéke körülbelül 2,5 millió dollár (nagyjából 870 millió forint).

A Bugatti Chiron ára mintegy 3 millió dollár (körülbelül 1,05 milliárd forint).

A Bugatti Centodieci pedig 9 millió dollárt ér, ami megközelítőleg 3,15 milliárd forintnak felel meg.

A három Bugatti értéke önmagában is meghaladja a 4,9 milliárd forintot, miközben ez csak töredéke a portugál sztár több tucat járműből álló gyűjteményének.