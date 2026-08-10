„A játékszereim” – Cristiano Ronaldo megmutatta milliárdos luxusautóit, amikről az egyszerű halandók álmodni sem mernek

Cristiano Ronaldo ritka bepillantást engedett elképesztő luxusautó-gyűjteményébe: a közösségi oldalán megosztott új fotóin büszkén mutatta meg „játékszereit”.
Az Al-Nassr portugál támadója – aki a becslések szerint heti 2,42 millió fontot (több mint 1 milliárd forintot) keres – több mint húsz autóval pózolt a garázsában. A gyűjteményben Ferrarik, Bugattik, Lamborghinik és BMW-k is sorakoznak. Ronaldo már tavaly arról beszélt, hogy annyi luxusautója van, hogy „már nem is tudja, pontosan hányat birtokol”.
A közel egymilliárd követővel rendelkező futballsztár ezúttal sem árulta el, mennyit ér a teljes kollekció, a rajongók azonban elárasztották dicsérő kommentekkel a bejegyzését. A bejegyzés több mint 16 millió kedvelést és több százezer hozzászólást gyűjtött. A futballsztár mindössze ennyit írt a fotókhoz:
A játékszereim.
A rajongók elárasztották a kommentmezőt, sokan minden idők legjobbjának nevezték Ronaldót, miközben csodálatukat fejezték ki a lenyűgöző autógyűjtemény láttán. A hírek szerint Ronaldo több mint húsz luxusautót birtokol, bár a kedden közzétett Instagram-fotókon nem volt látható a teljes kollekció.
A képeken többek között egy Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse – amely állítólag Ronaldo első Bugattija volt –, egy Bugatti Chiron, valamint egy Bugatti Centodieci is feltűnik. Csak ez a három autó együttesen is jóval 10 millió fontnál (mintegy 4,6 milliárd forintnál) többet ér.
A három Bugatti értéke önmagában is meghaladja a 4,9 milliárd forintot, miközben ez csak töredéke a portugál sztár több tucat járműből álló gyűjteményének.
Az egyik ilyen a kép sarkában látható Mercedes-AMG ONE, amelyből világszerte mindössze 275 darab készült. A szupersportautó értéke körülbelül 5 millió dollár, vagyis nagyjából 1,75 milliárd forint.
A garázsban emellett olyan luxusautók is helyet kaptak, mint a McLaren Senna, a Lamborghini Aventador, a Bentley Flying Spur és a Mercedes G-Wagon Brabus. Ezek értéke rendre:
Ez a négy autó önmagában csaknem 2 millió fonttal, vagyis hozzávetőleg 860 millió forinttal növeli a kollekció becsült értékét – írja a Mirror.
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