Az X-aktákból is ismert Christopher Allport számos sikeres hollywoodi filmben és televíziós produkcióban szerepelt, mielőtt tragikus körülmények között életét vesztette.

Három méter mély hó alól került elő az X-akták sztárjának holtteste Fotó: Shutterstock

Christopher Allport egy kaliforniai síkiránduláson vesztette életét, amikor lavina sodorta el.

Az X-akták színészének holttestét mintegy három méter mély hó alól emelték ki.

A tragédia miatt a Mad Men – Reklámőrültek készítői kénytelenek voltak átírni a szerepét.

A színész korábban maga is a hegyi veszélyekre figyelmeztette a téli sportok szerelmeseit.

Tragédia Hollywoodban: három méter mély hó alól került elő az X-akták sztárjának holtteste

A színész visszatérő szerepet kapott volna a nagy sikerű Mad Men – Reklámőrültek című sorozatban, azonban hirtelen halála miatt már nem tudott újabb epizódban szerepelni.

Christopher Allport 2008. január 25-én vesztette életét, amikor három lavina sodorta el a kaliforniai Wrightwood közelében található Mountain High síközpont térségében. A tragédiában rajta kívül még két férfi is meghalt. A baleset a San Gabriel-hegységben történt, ahol az előző napokban rendkívül heves téli viharok tomboltak.

A térség általában nem számít lavinaveszélyesnek, ám a tragédiát megelőző héten közel egy méter friss hó hullott. Ez valószínűleg vonzóvá tette a helyszínt Allport számára, aki szenvedélyes síelő és a téli sportok rajongója volt. A nap ugyanúgy indult számára, mint bármely másik síkirándulás, ám a gondtalan sportolás rövid idő alatt végzetes tragédiába torkollott.

Christopher Allport a lavinában életét vesztő három férfi egyike volt. Rajta kívül meghalt Michael McKay, a síközpont szolgálaton kívüli síjárőre, valamint Darin Bodie Coffey is. Egy negyedik férfinak azonban sikerült megmenekülnie: miután egy sziklának ütközött, ki tudott szabadulni a hó fogságából, és biztonságban visszatalálnia.

A hírek szerint az X-akták színésze egy barátjával a síközpont kijelölt pályájin kívüli területen síelt Los Angeles északkeleti részén, amikor a baleset történt. Holttestét reggel 9:45-kor találták meg, mintegy három méter mély hó alatt. Az ilyen pályán kívüli szakaszokat ugyan egyértelműen jelölik, a síközpont dolgozóinak azonban nincs joguk megakadályozni, hogy a síelők belépjenek ezekre a területekre.