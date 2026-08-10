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Tragédia Hollywoodban: három méter mély hó alól került elő az X-akták sztárjának holtteste

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 10. 08:00
síelésholttestszínészX-akták
Christopher Allport egy kaliforniai síkiránduláson vesztette életét, miután lavina sodorta el. Az X-aktákból és a Mad Menből ismert, 60 éves színész szenvedélyes téli sportoló volt, halála miatt pedig a készülő sorozatszerepét is át kellett írni.
N.T.
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Az X-aktákból is ismert Christopher Allport számos sikeres hollywoodi filmben és televíziós produkcióban szerepelt, mielőtt tragikus körülmények között életét vesztette.

Három méter mély hó alól került elő az X-akták sztárjának holtteste
Három méter mély hó alól került elő az X-akták sztárjának holtteste Fotó: Shutterstock
  • Christopher Allport egy kaliforniai síkiránduláson vesztette életét, amikor lavina sodorta el.
  • Az X-akták színészének holttestét mintegy három méter mély hó alól emelték ki.
  • A tragédia miatt a Mad Men – Reklámőrültek készítői kénytelenek voltak átírni a szerepét.
  • A színész korábban maga is a hegyi veszélyekre figyelmeztette a téli sportok szerelmeseit.

Tragédia Hollywoodban: három méter mély hó alól került elő az X-akták sztárjának holtteste

A színész visszatérő szerepet kapott volna a nagy sikerű Mad Men – Reklámőrültek című sorozatban, azonban hirtelen halála miatt már nem tudott újabb epizódban szerepelni.

Christopher Allport 2008. január 25-én vesztette életét, amikor három lavina sodorta el a kaliforniai Wrightwood közelében található Mountain High síközpont térségében. A tragédiában rajta kívül még két férfi is meghalt. A baleset a San Gabriel-hegységben történt, ahol az előző napokban rendkívül heves téli viharok tomboltak.

A térség általában nem számít lavinaveszélyesnek, ám a tragédiát megelőző héten közel egy méter friss hó hullott. Ez valószínűleg vonzóvá tette a helyszínt Allport számára, aki szenvedélyes síelő és a téli sportok rajongója volt. A nap ugyanúgy indult számára, mint bármely másik síkirándulás, ám a gondtalan sportolás rövid idő alatt végzetes tragédiába torkollott.

Christopher Allport a lavinában életét vesztő három férfi egyike volt. Rajta kívül meghalt Michael McKay, a síközpont szolgálaton kívüli síjárőre, valamint Darin Bodie Coffey is. Egy negyedik férfinak azonban sikerült megmenekülnie: miután egy sziklának ütközött, ki tudott szabadulni a hó fogságából, és biztonságban visszatalálnia.

A hírek szerint az X-akták színésze egy barátjával a síközpont kijelölt pályájin kívüli területen síelt Los Angeles északkeleti részén, amikor a baleset történt. Holttestét reggel 9:45-kor találták meg, mintegy három méter mély hó alatt. Az ilyen pályán kívüli szakaszokat ugyan egyértelműen jelölik, a síközpont dolgozóinak azonban nincs joguk megakadályozni, hogy a síelők belépjenek ezekre a területekre.

Allport 60 éves volt, és ismerősei szenvedélyes kalandorként jellemezték. A téli sportok iránti rajongása végül a vesztét okozta. Néhány évvel korábban a Los Angeles Times hasábjain maga is írt a pályán kívüli síelés élményéről. Allport korábban így fogalmazott:

Minden hegyi túrához körültekintésre van szükség. Érezzétek jól magatokat, de legyetek óvatosak.

A tragédia után sokan úgy érezték, hogy ezek a szavak különösen megrázó jelentést kaptak. Barátja, Jordan Roberts a Los Angeles Timesnak úgy emlékezett rá, mint a sportok megszállottjára:

Reggel szörfözött, délután síelt. Gyakorlatilag minden szabadtéri sporthoz értett.

Váratlan halála a munkájára is hatással volt. A 2007-ben indult Mad Men – Reklámőrültek című sorozatban Pete Campbell édesapját, Andrew Campbellt alakította volna visszatérő szereplőként, ám a készítők a tragédia miatt kénytelenek voltak kiírni a karaktert. Az első évad Flight One című epizódjában a szereplő az American Airlines 1-es járatának katasztrófájában veszti életét. 

Christopher Allport nemcsak filmes örökséget hagyott maga után, hanem családját is. Felesége az írónő Susan Hayden volt, akivel 1993 óta éltek házasságban. Két fia maradt utána: Mason, aki korábbi házasságából született, valamint Andrew – írja a Daily Star

 

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