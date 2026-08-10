Nótár Mary: „Egy ország láthatott összeomlani…”

Nótár Mary egy igazi energiabomba, akiről egyszerűen nem jut eszünkbe, hogy összeomolhat, elfáradhat, vagy kiéghet. Pedig a mulatós műfaj királynője is éppen úgy húsból, vérből és lélekből van összerakva, mint mi, mindannyian, csak éppen Isten áldotta tehetség szorult belé. Mary mindig mosolyog, sőt leginkább harsányan nevet, ha pedig a színpadra lép, felperzseli a deszkákat és gőzerővel adja elő slágereit. Éppen ezért is meglepő az a történet, amit ő maga mesélt el Puskás-Dallos Bogi legújabb vlogjában, amit egy igazán különleges helyszínen, a Campus Fesztiválon rögzítettek közönség előtt.

Nótár Mary sem mindig van tökéletes formában (Fotó: YouTube)

Nótár Mary: „Igyekszem az ilyesmit magamban elrendezni...”

Az énekesnő a Sztárban Sztár kapcsán mesélte el, hogyan jutott el a végkimerülésig a TV2 sikerműsorának utolsó etapjára. Mary először arról beszélt, hogy bizony a látszat az ő esetében is csal néha, hiszen ő is küzd a saját démonjaival „Természetesen velem is megesik, hogy én is bizonytalan vagyok és nincs önbizalmam bizonyos helyzetekben. Baromira szerencsésnek érzem magam, hogy mindig van arra energiám, amire kell.”

Mégis, vannak azért pillanatok… De ezek leginkább a négy fal között szoktak kijönni és olyankor egy kicsit jobban össze kell szednem magam, hogy a közönség ne azt lássa, hogy: Fú! A Mary most nem olyan energikus.

„Igyekszem az ilyesmit magamban elrendezni. A közösségi felületeimet sem arra használom, hogy azokon panaszkodjak. Egyszerűen én nem az az ember vagyok…”- kezdet a színpadon ülve Nótár Mary, majd felidézte azt az esetet, amikor kamerák előtt jött el számára a „végítélet”, vagyis a totális kimerültség állapota.

Nótár Mary a Sztárban Sztár színpadán omlott össze (Fotó: YouTube)

„Minden szinten kimerültem...”

„De ne menjünk sokat vissza az időben… Volt ugye a Sztárban Sztár, ami közvetlenül A Nagy Duett után ment. Képzeljétek el, annyira túlterhelt voltam már, és annyira hosszú volt, hogy már éreztem, lemerült az elem. Alvászavarom volt és mást sem csináltam, csak tanultam, csak tanultam a szövegeket angol és olasz nyelvtudás nélkül. Közben pedig a minimális pánikbetegségem, ami tizenéve van, kijött rajtam a színpadon. Stresszes lettem és féltem, holott sosem szoktam. Izgulni igen, az oké, de… Még azt is elfelejtettem, hogy élő adásban vagyok. Se kép, se hang… Nem jutott eszembe a szöveg és ott kezdtem el fejben újat írni. Minden szinten kimerültem. Lelkileg, fizikálisan… Én ezt vállalom. Közben persze mentek a koncertek is. Megesett, hogy két óra alvással mentem élő adásba. Szóval, ott egy ország láthatott összeomlani…” - mesélte a Lelkizünk? Campus special felvételén Nótár Mary.