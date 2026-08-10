Végre kiderült, Victoria Beckham miért hagyta ki Mel C esküvőjét

Hetek óta ment a találgatás arról, hogy miért nem vett részt Victoria Beckham Mel C esküvőjén. A Spice Girls énekesnője most őszintén megnyílt arról, hogy mi volt ennek az oka és hogyan fogadta Posh Spice távolmaradását.

Mel C esküvőjén Victoria Beckham kivételével újraegyesültek a Spice Girls tagjai (Fotó: KGC-158/Northfoto)

Mel C esküvőjét július 18-án tartották Angliában

esküvőjét július 18-án tartották Angliában Victoria Beckham kivételével minden egykori Spice Girls tag – Geri Halliwell-Horner, Mel B, Emma Bunton – tiszteletét tette a nagy napon

kivételével minden egykori tag – – tiszteletét tette a nagy napon A menyasszony, Melanie Chrisholm most őszintén bevallotta, hogy érzett barátnője távolmaradásával kapcsolatban.

Mel C így fogadta, hogy Victoria Beckham nem jelent meg az esküvőjén

Július 18-án tartották Mel C esküvőjét, ahol a Spice Girls tagjai mind újraegyesültek, egy valakit kivéve. Melanie Chisholm most végre tiszta vizet öntött a pohárba, és a KIIS 1065 rádióban adott interjúban reagált azokra a találgatásokra, amelyek Victoria Beckham távolléte körül alakultak ki. A Spice Girls egykori tagja elmondta, hogy tisztában van vele, mennyire foglalkoztatta a rajongókat és a sajtót, hogy Posh Spice nem jelent meg az esküvőjén, ugyanakkor szerinte a történet jóval egyszerűbb annál, mint amilyennek sokan beállították.

Victoria nagyon csalódott volt, hogy nem lehetett ott. New Yorkban volt Daviddel, mert még javában zajlott a foci-világbajnokság.

Victoria Beckham tervezte Mel C esküvői ruháját

És bár a divattervező a a foci-vb döntője miatt nem tudott személyesen részt venni az ünnepségen, mégis fontos szerepet vállalt az esküvőn: Victoria Beckham tervezte Mel C mindkét menyasszonyi ruháját.

Victoria Beckham családjával a 2026-os foci-vb döntőjén vett részt Mel C esküvője helyett (Fotó: PA/Northfoto)

Az ausztráliai polgári szertartásra saját kollekciójából adott egy ruhát barátnőjének, amely a 'valami kölcsönzött' szerepét töltötte be. A brit esküvőre pedig egy egyedi, elefántcsontszínű selyemruhát készített. Mel C azt is bevallotta, hogy a közös ruhapróbák különösen megható élményt jelentettek számára, és úgy érezte, Victoria Beckham ezzel is fontos része lett a nagy napnak, még akkor is, ha végül nem tudott jelen lenni.

Victoria Beckham tervezte Mel C esüvői ruháit (Fotó: Nina Prommer/Northfoto)

Az énekesnőből lett divattervező még a lagzi előtt személyesen is sok boldogságot kívánt kolléganőjének. És bár fizikailag nem volt ott, mindenki folyamatosan képeket küldött neki a fejleményekről, hogy Posh Spice ne maradjon le semmiről. Később pedig Ibizán találkoztak, ahol megtörtént az élménybeszámoló is.