Jön a 35 fok, de az ég is leszakadhat: mutatjuk, mi vár ránk pénteken

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint pénteken nagyrészt gyengén felhős vagy derült lesz az ég, de még éjjel is maradhatnak gomolyok az égen, melyekből estig kevés helyen, éjjel helyenként alakulhat ki zápor, zivatar.
Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra - nagyobb számosságban a Dunától keletre.
Reggel északnyugaton néhol eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél ma estétől még csak a Dunántúlon, majd pénteken már másutt is megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul, néhol a belvárosokban, vízpartok mentén magasabb értéket is mérhetünk.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.
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