Jön a 35 fok, de az ég is leszakadhat: mutatjuk, mi vár ránk pénteken

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint pénteken nagyrészt gyengén felhős vagy derült lesz az ég, de még éjjel is maradhatnak gomolyok az égen, melyekből estig kevés helyen, éjjel helyenként alakulhat ki zápor, zivatar.

Brutális hőség után csapnak le a zivatarok: erre készülj pénteken Fotó: Pexels (illusztráció!)

Brutális hőség után csapnak le a zivatarok: erre készülj pénteken

Pénteken a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, főként délután lehetnek felhősebb periódusok. Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra - nagyobb számosságban a Dunától keletre.

Reggel északnyugaton néhol eső is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szél ma estétől még csak a Dunántúlon, majd pénteken már másutt is megélénkül, többfelé megerősödik. A zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul, néhol a belvárosokban, vízpartok mentén magasabb értéket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 30 és 35 fok között várható, de délkeleten ennél néhány fokkal magasabb értékek is lesznek.