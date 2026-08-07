Lila egyenruhában érkezett a halál: 14 éves diák rendezett vérfürdőt egy iskolában

Iskolai lövöldözés: egy diák agyonlőtte a nagyszüleit az otthonukban, majd tüzet nyitott egy thaiföldi iskolában, ahol további hat embert megölt, mielőtt magával is végzett.
A fegyveres helyi idő szerint nem sokkal délelőtt 10 óra után kezdte meg ámokfutását a Bangkok külvárosában található Debsirin Nonthaburi Iskolában.
A középiskola diákjai kiáramlottak az épületből, miközben a sebesülteket mentőautókba szállították, a tanárok pedig egymást ölelve sírtak.
A mentőszolgálat munkatársai által közzétett fényképeken egy ember hordágyon fekszik egy mentőautó mellett, míg egy másikat egy mentős lát el.
Dechrapee Kongdee alezredes, Nonthaburi tartomány rendőrfőkapitánya korábban megerősítette, hogy a feltételezett elkövető – aki a hírek szerint egy 14 éves diák volt – öngyilkosságot követett el.
A feltételezett lövöldöző állítólag még az iskola felkeresése előtt megölte a nagyszüleit is. Holttestüket az otthonukban találták meg – közölte Thaiföld közegészségügyi minisztere.
A rendőrség közölte, hogy a lövöldözés indítékát még vizsgálják, és a feltételezések szerint a fegyver a fiú nagyapjáé volt, aki tanárként dolgozott.
Egy szemtanú a riportereknek elmondta, hogy a diákok egy tanteremben rejtőztek el, miközben egy másik épület felől lövéseket hallottak. Később rendőrök kopogtak az ajtón, és biztonságos útvonalat biztosítottak számukra, hogy elhagyhassák az épületet – írja a Daily Mail.
A helyszíni források szerint a feltételezett elkövetőt látták, amint az épületen belül újratöltötte a fegyverét. A helyi sajtóban megjelent fényképeken a gyanúsított lila iskolai egyenruhát visel, fekete oldaltáskát hord, a földön pedig több kilőtt hüvely is látható.
Felfegyverzett rendőri egységeket vezényeltek a helyszínre, hogy biztosítsák az iskola területét, miközben a diákokat és az alkalmazottakat evakuálták az intézményből.
Egy 18 éves diák a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy eleinte azt hitte, petárdák robbannak, vagy valaki egy tárgyat ütöget.
Először nem gondoltam, hogy fegyverlövések. Sok lövés dördült el: bumm, bumm, bumm. Aztán csend lett. Utána újra kezdődött
– mondta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.