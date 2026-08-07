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Lila egyenruhában érkezett a halál: 14 éves diák rendezett vérfürdőt egy iskolában

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors iskolai lövöldözés
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 07. 09:39
BangkokThaifölddiákhalott
Megrázó tragédia rázta meg Thaiföldet: a rendőrség szerint egy 14 éves fiú előbb agyonlőtte nagyszüleit, majd fegyverrel érkezett az iskolájába, ahol hat emberrel végzett, többeket pedig megsebesített, végül magával is végzett. Az iskolai lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen, a hatóságok szerint a használt fegyver a nagyapjáé lehetett.
N.T.
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Iskolai lövöldözés: egy diák agyonlőtte a nagyszüleit az otthonukban, majd tüzet nyitott egy thaiföldi iskolában, ahol további hat embert megölt, mielőtt magával is végzett.

Thaiföldi iskolai lövöldözés: 14 éves diák megölte nagyszüleit, majd hat emberrel végzett
Thaiföldi iskolai lövöldözés: 14 éves diák megölte nagyszüleit, majd hat emberrel végzett Fotó: AFP
  • Egy 14 éves diák előbb megölte a nagyszüleit, majd lövöldözni kezdett egy thaiföldi iskolában.
  • A támadásban a nagyszülők mellett hat ember vesztette életét, az elkövető végül öngyilkosságot követett el.
  • A rendőrség szerint a fiú feltehetően a nagyapja fegyverét használta, az indítékot még vizsgálják.
  • A diákok tantermekben rejtőztek el, miközben a rendőrök és a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Thaiföldi iskolai lövöldözés: 14 éves diák megölte nagyszüleit, majd hat emberrel végzett

A fegyveres helyi idő szerint nem sokkal délelőtt 10 óra után kezdte meg ámokfutását a Bangkok külvárosában található Debsirin Nonthaburi Iskolában

A középiskola diákjai kiáramlottak az épületből, miközben a sebesülteket mentőautókba szállították, a tanárok pedig egymást ölelve sírtak.

A mentőszolgálat munkatársai által közzétett fényképeken egy ember hordágyon fekszik egy mentőautó mellett, míg egy másikat egy mentős lát el.

Dechrapee Kongdee alezredes, Nonthaburi tartomány rendőrfőkapitánya korábban megerősítette, hogy a feltételezett elkövető – aki a hírek szerint egy 14 éves diák volt – öngyilkosságot követett el.

A feltételezett lövöldöző állítólag még az iskola felkeresése előtt megölte a nagyszüleit is. Holttestüket az otthonukban találták meg – közölte Thaiföld közegészségügyi minisztere.

A rendőrség közölte, hogy a lövöldözés indítékát még vizsgálják, és a feltételezések szerint a fegyver a fiú nagyapjáé volt, aki tanárként dolgozott.

Egy szemtanú a riportereknek elmondta, hogy a diákok egy tanteremben rejtőztek el, miközben egy másik épület felől lövéseket hallottak. Később rendőrök kopogtak az ajtón, és biztonságos útvonalat biztosítottak számukra, hogy elhagyhassák az épületet – írja a Daily Mail

Lila egyenruhában érkezett a halál: 14 éves diák lövöldözött egy thaiföldi iskolában
Lila egyenruhában érkezett a halál: 14 éves diák lövöldözött egy thaiföldi iskolában Fotó: AFP

Lila egyenruhában érkezett a halál: 14 éves diák lövöldözött egy thaiföldi iskolában

A helyszíni források szerint a feltételezett elkövetőt látták, amint az épületen belül újratöltötte a fegyverét. A helyi sajtóban megjelent fényképeken a gyanúsított lila iskolai egyenruhát visel, fekete oldaltáskát hord, a földön pedig több kilőtt hüvely is látható.

Felfegyverzett rendőri egységeket vezényeltek a helyszínre, hogy biztosítsák az iskola területét, miközben a diákokat és az alkalmazottakat evakuálták az intézményből.

Egy 18 éves diák a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy eleinte azt hitte, petárdák robbannak, vagy valaki egy tárgyat ütöget.

Először nem gondoltam, hogy fegyverlövések. Sok lövés dördült el: bumm, bumm, bumm. Aztán csend lett. Utána újra kezdődött

– mondta.

 

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