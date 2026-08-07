Lila egyenruhában érkezett a halál: 14 éves diák rendezett vérfürdőt egy iskolában

Iskolai lövöldözés: egy diák agyonlőtte a nagyszüleit az otthonukban, majd tüzet nyitott egy thaiföldi iskolában, ahol további hat embert megölt, mielőtt magával is végzett.

Thaiföldi iskolai lövöldözés: 14 éves diák megölte nagyszüleit, majd hat emberrel végzett Fotó: AFP

Egy 14 éves diák előbb megölte a nagyszüleit, majd lövöldözni kezdett egy thaiföldi iskolában.

A támadásban a nagyszülők mellett hat ember vesztette életét, az elkövető végül öngyilkosságot követett el.

A rendőrség szerint a fiú feltehetően a nagyapja fegyverét használta, az indítékot még vizsgálják.

A diákok tantermekben rejtőztek el, miközben a rendőrök és a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Thaiföldi iskolai lövöldözés: 14 éves diák megölte nagyszüleit, majd hat emberrel végzett

A fegyveres helyi idő szerint nem sokkal délelőtt 10 óra után kezdte meg ámokfutását a Bangkok külvárosában található Debsirin Nonthaburi Iskolában.

A középiskola diákjai kiáramlottak az épületből, miközben a sebesülteket mentőautókba szállították, a tanárok pedig egymást ölelve sírtak.

A mentőszolgálat munkatársai által közzétett fényképeken egy ember hordágyon fekszik egy mentőautó mellett, míg egy másikat egy mentős lát el.

Dechrapee Kongdee alezredes, Nonthaburi tartomány rendőrfőkapitánya korábban megerősítette, hogy a feltételezett elkövető – aki a hírek szerint egy 14 éves diák volt – öngyilkosságot követett el.

A feltételezett lövöldöző állítólag még az iskola felkeresése előtt megölte a nagyszüleit is. Holttestüket az otthonukban találták meg – közölte Thaiföld közegészségügyi minisztere.

A rendőrség közölte, hogy a lövöldözés indítékát még vizsgálják, és a feltételezések szerint a fegyver a fiú nagyapjáé volt, aki tanárként dolgozott.

Egy szemtanú a riportereknek elmondta, hogy a diákok egy tanteremben rejtőztek el, miközben egy másik épület felől lövéseket hallottak. Később rendőrök kopogtak az ajtón, és biztonságos útvonalat biztosítottak számukra, hogy elhagyhassák az épületet – írja a Daily Mail.

Lila egyenruhában érkezett a halál: 14 éves diák lövöldözött egy thaiföldi iskolában Fotó: AFP

Lila egyenruhában érkezett a halál: 14 éves diák lövöldözött egy thaiföldi iskolában

A helyszíni források szerint a feltételezett elkövetőt látták, amint az épületen belül újratöltötte a fegyverét. A helyi sajtóban megjelent fényképeken a gyanúsított lila iskolai egyenruhát visel, fekete oldaltáskát hord, a földön pedig több kilőtt hüvely is látható.