Betegségéről vallott Pásztor Anna: „Nem tudtam örülni annak, hogy élek”

Pásztor Anna gyermekei anyukájaként, és az Anna and the Barbies énekesnőjeként is folyamatosan helyt áll, ami bizony nem kevés munkával jár. Ráadásul a fellépések közepette eddig az egészségére sem figyelt oda, aminek meg is lett az eredménye. Anna egyre súlyosabb tüneteket fedezett fel magán, amikre az egyetlen megoldás az életmódváltás volt. Az édesanya most erről az időszakról mesélt a Mokka kamerái előtt.

Pásztor Anna családja és zenekara mellett az egészségére már egyáltalán nem figyelt, aminek komoly következményei lettek (Fotó: Tv2)

Pásztor Anna betegsége eleinte apró jelekben mutatkozott csak meg, ám ezek egyre súlyosbodtak. Most elárulta, mi volt a döntő pont.

„Egyfolytában óriási változások vannak az életemben, erről szól az életem, hogy csak egyik változástól a másikig tudok elérni. A rocksztár életmód alapvetően nem változott semmit, a rocksztár életmódhoz kötődő önpusztító dolgok, amik nem feltétlenül kötelezőek, viszont igen. Amikor először kipróbáltuk, hogy mindenféle rövidital nélkül zenélünk, rájöttünk, hogy sokkal jobb” – kezdte Anna.

De elérkeztem odáig, hogy tulajdonképpen a bélrendszerem nyomott egy stoppot. Mindenféle fájdalmaim voltak, tehát sigma bél, reflux, emésztési problémák, és az volt a vége, amikor már nagy vörös foltok jelentek meg a fejemen, mert az nem túl képernyőképes. És akkor úgy voltam vele, hogy ennek utána kell járni

– mesélte a váltás kezdetéről.

Pásztor Anna zenekara mellett nem figyelt magára

Pásztor Anna kora miatt is fontosnak érezte, hogy változtasson a korábbi rossz szokásain, ami 52 évesen cseppet sem könnyű feladat.

„Csodálatos módon 52 évig kibírta a szervezetem mindazt, amit adtam neki, pedig kíméletlenül adtam neki. Mindig én voltam az, aki az első benzinkúton bevásárolta a háromszög szendvicset, gumicukrot, chipset, aztán nyilvánvalóan pavlovi reflexként, a backstage-ben jöhetett a whiskey-cola. És ez addig belefért, de onnantól kezdve, hogy nem működött semmi, és még pszichésen is elkezdett egy felhő lenyomni, tudtam, hogy ennek a szakasznak vége” – fejtette ki.

Hála az égnek a pánikbetegségnek csak a határán voltam, de szorongásaim voltak. Ez nem ritka, amikor az embernek van két gyereke, van egy zenekara, egy vállalkozása, és építkezik, nőként. Tehát ez maga a pánikbetegség előszobája, ami nem én vagyok, mert én lelőhetetlen vagyok, és ez a változás nagyon nem tetszett

– tette hozzá.