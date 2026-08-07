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"A pasim csak akkor vesz feleségül, ha kifizetem az adósságait"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors esküvő
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 07. 09:00
adósságmenyasszony
A menyasszony fél, hogy megalázzák, ám párjának tetemes adóssága van.

Nem mindennapi problémával fordult az internetes szakértőkhöz egy elkeseredett menyasszony.

Menyasszony, menyasszonyi ruha
Fotó: Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

"A pasim nem fog feleségül venni, hacsak nem rendezem az adósságait. Mind a 15 000 fontot (kb 6,5 millió forint). Ha nem köhögöm ki, akkor elmarad a decemberi esküvőnk, és én maradok kidobva és megalázva.

Fogalmam sem volt erről. Tudja, hogy vannak félretett megtakarításaim rosszabb időkre, és ragaszkodik hozzá, hogy most van rosszabb idő. Tényleg?"

A szakértő nem kertelt, szerinte a férfi csak le akarja húzni a nőt. "Tehát a vőlegényed megvárta, míg ezerrel pörögnek az esküvői előkészületek és bedobott egy ilyen kellemetlen meglepetést? Mutass neki ajtót még most! Ki tudja, milyen titkokat rejteget még! Az ilyen emberben nem szabad megbízni! Felejtsd el azt, hogy megaláznak, mentsd magad, mielőtt kirabol és tönkreteszi az életed!"

 

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