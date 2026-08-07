"A pasim csak akkor vesz feleségül, ha kifizetem az adósságait"

Nem mindennapi problémával fordult az internetes szakértőkhöz egy elkeseredett menyasszony.

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"A pasim nem fog feleségül venni, hacsak nem rendezem az adósságait. Mind a 15 000 fontot (kb 6,5 millió forint). Ha nem köhögöm ki, akkor elmarad a decemberi esküvőnk, és én maradok kidobva és megalázva.

Fogalmam sem volt erről. Tudja, hogy vannak félretett megtakarításaim rosszabb időkre, és ragaszkodik hozzá, hogy most van rosszabb idő. Tényleg?"

A szakértő nem kertelt, szerinte a férfi csak le akarja húzni a nőt. "Tehát a vőlegényed megvárta, míg ezerrel pörögnek az esküvői előkészületek és bedobott egy ilyen kellemetlen meglepetést? Mutass neki ajtót még most! Ki tudja, milyen titkokat rejteget még! Az ilyen emberben nem szabad megbízni! Felejtsd el azt, hogy megaláznak, mentsd magad, mielőtt kirabol és tönkreteszi az életed!"