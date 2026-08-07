Veréb Tamás reagált a róla terjedő álhírre: „Undorodom ettől”

Veréb Tamás nevével kapcsolatban a napokban olyan cikk jelent meg egy online hírportálon, amely azt állította, hogy a színész-énekes válik a feleségétől. A hír azonban egyáltalán nem felel meg a valóságnak, ennek ellenére sok kommentelő készpénznek vette az állítást.

Veréb Tamás házassága boldog és stabil (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Veréb Tamás feleségével nagyon boldog

Tamás ezért a kommentszekcióban tisztázta a helyzetet. Leírta, hogy a cikkben szereplő állítások nem igazak, a korábbi válása pedig évekkel ezelőtt történt, így annak semmi köze a jelenlegi házasságához.

A valóság ezzel szemben egészen más: Veréb Tamás és felesége, Vivi boldog házasságban élnek, kapcsolatukban szó sincs válásról. Sőt, nemrég egy különleges mérföldkőhöz is elérkeztek, hiszen megvásárolták első közös otthonukat, amelynek mindketten nagyon örülnek.

Az énekes később a 24 óráig elérhető Instagram-történetében is megosztotta a gondolatait. Bár nem először találkozik hasonló valótlan hírekkel, ezúttal is fontosnak tartotta, hogy elmondja a véleményét.

… és az emberek rögtön ugranak rá, értitek?! Undorodom ettől a rosszindulatú, szenzációhajhász, szándékosan az értelmi és érzelmi sérült emberekre célzó kamu "újságírástól". Vajon lesz valaha olyan világ, ahol az emberek sikeréről, vagy esetleg a boldogságáról is lehet majd írni?

– írta Veréb Tamás Instagram-oldalán a 24 óráig elérhető történetében.