Palvin Barbi mellett még ezeknek a magyar sztároknak születik idén gyermeke!

Az idei év nem szerénykedett sztárbabákkal. Békefi Vikinek és Feng Ya Ounak megszületett második kislányuk és mellettük Horváth Csenge pedig először élheti át az anyaság örömeit. Az év második felében is sok magyar sztár akad, akiknek gyermekük fog születni. Palvin Barbi már inkább a világsztár kategóriába tartozik, de mindig büszkén vállalja fel magyar gyökereit. Az ő története sokaknak adhat nagy inspirációt.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse a vörös szőnyegen jelentették be, hogy hamarosan érkezik első gyermekük (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE)

Palvin Barbi várandóssága egyenlő a csodával

A világhírű modell korábban őszintén mesélt betegségéről, mivel endometriózissal küzdött. A legnagyobb tünete, hogy nehezebben tud a beteg teherbe esni, így nem volt sok esély, hogy Palvin Barbi valaha is édesanya lesz. Azonban minden jel ellenére mégis sikerült és még az idén megszületik majd a modell és férje, Dylan Sprouse első gyermeke.

Néha bűnösnek érzem magam, mivel nem élvezem annyira a várandósság időszakát, mint más nők a világban. Tudom, hogy ez egy ajándék

– mondta korábban egy podcast műsorban Palvin Barbara.

Stana Alexandra várandóssága alatt is csak úgy sugárzik (Fotó: Szabolcs László)

Stana Alexandrának kisfia születik

A Dancing with the Stars korábbi szereplője májusban jelentette be, hogy első gyermekével várandós. Stana Alexandra azóta csak sugárzik szerepében és már nagyon várja, hogy karjaiban tartsa a gyerkőcöt.

Jelentem, minden rendben. Izgatottan várjuk a babóca érkezését, bár még azért várni kell elég sokat rá. Abszolút kezdő vagyok ezen a pályán, minden tanácsot szívesen fogadok

– mesélte egy korábbi videójában a táncos.

Azt is elárulta, hogy az első trimesztert nagyon jól viselte és szerencséjére a rosszullétek is elkerülték. A pontos időpontot még sehol nem emelte ki, de annyit már elárult, hogy túl van a félúton.

Orsovai Reninek egy hónap múlva már megszületik gyermeke (Fotó: Szabolcs László)

Orsovai Reni már augusztusban édesanya lesz

Már kislányként láttam magam anyukaként, sőt eredetileg korábban szerettem volna szülni. Aztán jött a karrier, és az életem úgy alakult, hogy úgy éreztem: még nem jött el a megfelelő idő. Idén nyáron viszont betöltöttem a harmincnégyet, így nem akartam tovább várni és azon stresszelni, hogy genetikai problémákkal kelljen szembenéznünk

– jegyezte meg a Hot! magazinnak az énekesnő.