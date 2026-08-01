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Palvin Barbi mellett még ezeknek a magyar sztároknak születik idén gyermeke!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szabó Zsófi
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 01. 10:00
Orsovai ReniStana AlexandaPalvin Barbara
A magyar sztárvilágban sokaknak már megszületett idén a gyermeke, ám olyanok is akadnak, akik még várnak a nagy napra. Palvin Barbi bejelentése lesokkolta a rajongókat, ám mellette sokan vannak, akik szintén idén még édesanyák lesznek.
Kulcsár Krisztián
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Az idei év nem szerénykedett sztárbabákkal. Békefi Vikinek és Feng Ya Ounak megszületett második kislányuk és mellettük Horváth Csenge pedig először élheti át az anyaság örömeit. Az év második felében is sok magyar sztár akad, akiknek gyermekük fog születni. Palvin Barbi már inkább a világsztár kategóriába tartozik, de mindig büszkén vállalja fel magyar gyökereit. Az  ő története sokaknak adhat nagy inspirációt.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse hamarosan szülői örömök elé néznek.
Palvin Barbi és Dylan Sprouse a vörös szőnyegen jelentették be, hogy hamarosan érkezik első gyermekük (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE)

Palvin Barbi várandóssága egyenlő a csodával

A világhírű modell korábban őszintén mesélt betegségéről, mivel endometriózissal küzdött. A legnagyobb tünete, hogy nehezebben tud a beteg teherbe esni, így nem volt sok esély, hogy Palvin Barbi valaha is édesanya lesz. Azonban minden jel ellenére mégis sikerült és még az idén megszületik majd a modell és férje, Dylan Sprouse első gyermeke.

Néha bűnösnek érzem magam, mivel nem élvezem annyira a várandósság időszakát, mint más nők a világban. Tudom, hogy ez egy ajándék

– mondta korábban egy podcast műsorban Palvin Barbara.

Stana Alexandrának kisfia lesz.
Stana Alexandra várandóssága alatt is csak úgy sugárzik (Fotó: Szabolcs László)

Stana Alexandrának kisfia születik

A Dancing with the Stars korábbi szereplője májusban jelentette be, hogy első gyermekével várandós. Stana Alexandra azóta csak sugárzik szerepében és már nagyon várja, hogy karjaiban tartsa a gyerkőcöt.

Jelentem, minden rendben. Izgatottan várjuk a babóca érkezését, bár még azért várni kell elég sokat rá. Abszolút kezdő vagyok ezen a pályán, minden tanácsot szívesen fogadok

– mesélte egy korábbi videójában a táncos.

Azt is elárulta, hogy az első trimesztert nagyon jól viselte és szerencséjére a rosszullétek is elkerülték. A pontos időpontot még sehol nem emelte ki, de annyit már elárult, hogy túl van a félúton.

Orsovai Reni a nyár végére várja babáját.
Orsovai Reninek egy hónap múlva már megszületik gyermeke (Fotó: Szabolcs László)

Orsovai Reni már augusztusban édesanya lesz

Már kislányként láttam magam anyukaként, sőt eredetileg korábban szerettem volna szülni. Aztán jött a karrier, és az életem úgy alakult, hogy úgy éreztem: még nem jött el a megfelelő idő. Idén nyáron viszont betöltöttem a harmincnégyet, így nem akartam tovább várni és azon stresszelni, hogy genetikai problémákkal kelljen szembenéznünk

– jegyezte meg a Hot! magazinnak az énekesnő.

Orsovai Reni azt sem zárja ki, hogy később egy második gyerek is szóba kerüljön, ám elmondása szerint ez már a szülés nehézségétől és az utána lévő hetektől fog függeni.

Szabó Zsófi is terhes.
Szabó Zsófi várandósságáról keveset tudni, mivel féltve őrzi magánéletét (Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófi májusban jelentette be, hogy várandós

A Mokka korábbi műsorvezetője, kora ellenére, már hosszú ideje él rivaldafényben. Emiatt pedig nem is csoda, hogy magánéletét mindennél jobban félti és még hamarosan születendő gyermekének édesapját sem mutatta meg a nyilvánosságnak. Sajtóértesülések szerint a sztár a szír üzletember, Bassam Abou Watfa felesége lett, és tőle is várja a babáját. Ezt az információt azonban Zsófi a mai napig nem erősítette meg hivatalosan.

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