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„Félúton a legnagyobb boldogságunk felé” – csak úgy ragyog, Stana Alexandra megmutatta gömbölyödő pocakját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Stana Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 16:30
Dancing with the starsterhespocakfotó
A népszerű táncművész, akit a Dancing with the Stars összes évadjában láthatott a közönség valósággal ragyog. Stana Alexandra rajongói elolvadtak kedvencük friss fotóitól.
N.T.
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Az egész ország együtt örült a Dancing with the Stars gyönyörű táncosával, amikor május közepén bejelentette, hogy első gyermekével várandós. Stana Alexandra azóta is sugárzik a boldogságtól, és eleinte ugyan még visszafogottan posztolt várandóságáról, idővel egyre több betekintést engedett a mindennapokba.

Stana Alexandra terhespocakot villantott
Stana Alexandra terhespocakot villantott 
Fotó:  hot! magazin/Szabolcs László

Jelentem, minden rendben. Izgatottan várjuk a babóca érkezését, bár még azért várni kell elég sokat rá. Abszolút kezdő vagyok ezen a pályán, minden tanácsot szívesen fogadok

- fogalmazott korábban a várandósságról. 

Stana Alexandra terhespocakot villantott 

Stana Alexandra most pedig egy elképesztően bájos terhespocakos bejegyzéssel jelentkezett, amelyen egy rövid pólóban és szoknyában látható, a fotókhoz pedig azt írta: 

Félúton a legnagyobb boldogságunk felé.

Követő pedig azonnal el is olvadtak a látványtól, nem győzik dicsérni a gyönyörű táncost: 

„Annyira gyönyörű vagy!”

„Egyre szebb és szebb”

„De szép vagy!”

„Ragyogsz”

– írták mások mellett. 

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