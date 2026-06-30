„Félúton a legnagyobb boldogságunk felé” – csak úgy ragyog, Stana Alexandra megmutatta gömbölyödő pocakját

Az egész ország együtt örült a Dancing with the Stars gyönyörű táncosával, amikor május közepén bejelentette, hogy első gyermekével várandós. Stana Alexandra azóta is sugárzik a boldogságtól, és eleinte ugyan még visszafogottan posztolt várandóságáról, idővel egyre több betekintést engedett a mindennapokba.
Jelentem, minden rendben. Izgatottan várjuk a babóca érkezését, bár még azért várni kell elég sokat rá. Abszolút kezdő vagyok ezen a pályán, minden tanácsot szívesen fogadok
- fogalmazott korábban a várandósságról.
Stana Alexandra most pedig egy elképesztően bájos terhespocakos bejegyzéssel jelentkezett, amelyen egy rövid pólóban és szoknyában látható, a fotókhoz pedig azt írta:
Félúton a legnagyobb boldogságunk felé.
Követő pedig azonnal el is olvadtak a látványtól, nem győzik dicsérni a gyönyörű táncost:
„Annyira gyönyörű vagy!”
„Egyre szebb és szebb”
„De szép vagy!”
„Ragyogsz”
– írták mások mellett.
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