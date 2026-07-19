Britney Spears babát várhat? Titokzatos bejelentést tett

Britney Spears Instagram-bejegyzésével már megint kétségek között hagyta követőit. Az énekesnő közösségi oldalára azt írta ki, hogy még az idén szeretne bemutatni valakit a rajongóinak, a poszthoz pedig egy babaruháról készült fotót is csatolt. És mivel alig egy hónappal korábban vallotta be, hogy szeretne még egy gyermeket, sokan úgy vélik, ismét anyai örömök elé néz.

Britney Spears babavárással kapcsolatos találgatásokat indított el az Instagram-oldalán megosztott bejegyzésével (Fotó: O'Connor/Northfoto)

A 44 éves énekesnő kevesebb mint egy hónappal ezelőtt jelentette ki, hogy szeretne még egy gyereket

Most pedig egy újabb rejtélyes utalást tett ezzel kapcsolatban az Instagram-oldalán

Britney Spears babaruhát ábrázoló képet osztott meg a közösségi oldalán, amelyhez azt írta, hogy még ebben az évben szeretne bemutatni valakit.

Britney Spears titokzatos bejelentést tett

A 44 éves énekesnő az elmúlt években többször is meglepte követőit szokatlan közösségi médiás bejegyzéseivel, a legutóbbi azonban minden korábbinál nagyobb figyelmet kapott. Britney Spears Instagram -ejegyzése egy babaruhát ábrázoló fényképpel kezdődött, amelyhez egy rejtélyes üzenetet írt:

Van valaki, akit hihetetlenül gyönyörűnek találok, és szeretnék bemutatni nektek… remélhetőleg még ebben az évben, és ha nem, akkor a legszebb dolgok sosem lesznek láthatóak!!!!!

A poszthoz több fotót és videót is csatolt. Ezek között szerepelt egy régi felvétel, amelyen egyik fiát öleli, egy műalkotás, amelyen egy nő egy kagylóban fekvő csecsemőt tart a kezében, egy kézfogást ábrázoló fotó, valamint egy videó, amelyen hátraszaltót mutat be.

Britney Spears terhes?

A rajongók szerint a babaruhát ábrázoló nyitókép és a csecsemőt ábrázoló illusztrációval Britney Spears egyértelműen arra utal, hogy újra anyai örömök elé néz. De az énekesnő képviselője egyelőre nem reagált ezekre a találgatásokra, így továbbra sem tudni, hogy valóban egy új családtag érkezéséről van szó, esetleg örökbefogadást fontolgat, vagy csupán szimbolikus jelentése volt a bejegyzésnek.

Britney Spears Sam Asgharival való házassága alatt elvetélt (Fotó: O'Connor/AFF-USA.com/Northfoto)

Régóta vágyik arra, hogy újra édesanya legyen

Britney Spears számára az anyaság különösen érzékeny téma, ugyanis pár évvel korábban, Sam Asgharival való házassága alatt elvetélt. Az énekesnő akkor úgy fogalmazott, hogy élete egyik legfájdalmasabb időszaka volt. De a tragédia után többször is utalt rá, hogy továbbra sem mondott le arról az álmáról, hogy ismét édesanya legyen. Legutóbb egy hónappal korábban, apák napján is közzétett egy bejegyzést, ahol azt írta, reméli, hogy egyszer még lesz egy kisbabája. A mostani bejegyzés éppen ezért is váltott ki ekkora érdeklődést a rajongók körében. És bár senki sem tudja biztosan, mire célzott a titokzatos mondatokkal, a többségük reméli, hogy az énekesnő valóban egy boldog időszak elé néz.