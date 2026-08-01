Kiadták a harmadfokú riasztást: 40 fok jön

A következő napokban folytatódik a forró, napos nyári idő. Mutatjuk, mit ígérnek az időjárás előrejelzések!
Szombaton a napsütést időnként fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják, de száraz időre készülhetünk. A déli szél több helyen élénk marad. Hajnalban 18–24, délután 35, akár 40 Celsius-fok is várható. A HungaroMet az egész országra hőségriasztást adott ki, de míg a legtöbb vármegyében másodfokú jelzés van érvényben, harmadfokúra emelték a riasztás fokozatát Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében.
Vasárnap továbbra is forró, napos időre számíthatunk, országszerte kitart a kánikula. Az északi tájakon időnként ugyan megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és kisebb eséllyel egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat, jelentős csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkülhet - írja a Köpönyeg. A hajnal is enyhe lesz, 16–25 Celsius-fok közötti minimumokkal, délután pedig 35–40 Celsius-fok közötti maximumokra számíthatunk. Harmadfokúra emelték a riasztás fokozatát Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében.
Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 16 és 25, délután 35 és 40 fok között alakul.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.