Kiadták a harmadfokú riasztást: 40 fok jön

A következő napokban folytatódik a forró, napos nyári idő. Mutatjuk, mit ígérnek az időjárás előrejelzések!

Időjárás: egyre komolyabb méreteket ölt a kánikula

Fotó: Hatlaczki Balázs

Így alakul az időjárás

Szombaton a napsütést időnként fátyol- és gomolyfelhők zavarhatják, de száraz időre készülhetünk. A déli szél több helyen élénk marad. Hajnalban 18–24, délután 35, akár 40 Celsius-fok is várható. A HungaroMet az egész országra hőségriasztást adott ki, de míg a legtöbb vármegyében másodfokú jelzés van érvényben, harmadfokúra emelték a riasztás fokozatát Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében.

Vasárnap továbbra is forró, napos időre számíthatunk, országszerte kitart a kánikula. Az északi tájakon időnként ugyan megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és kisebb eséllyel egy-egy zápor, zivatar is kialakulhat, jelentős csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkülhet - írja a Köpönyeg. A hajnal is enyhe lesz, 16–25 Celsius-fok közötti minimumokkal, délután pedig 35–40 Celsius-fok közötti maximumokra számíthatunk. Harmadfokúra emelték a riasztás fokozatát Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében.

Hétfőn napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem valószínű. A változó irányú szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 16 és 25, délután 35 és 40 fok között alakul.

