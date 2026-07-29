Békefi Viki és Feng Ya Ou: „Lizi teljesen odavan a húgáért”

Békefi Viki és Feng Ya Ou azért jelentkezett 2019-ben a TV2 tehetségkutató versenyébe, hogy országos ismertséget szerezzenek. A Sztárban sztár leszek! mégis sokkal többet adott nekik: igaz szerelmet, házasságot, majd 2023-ban az első kislányukat, Mei Lizát. Idén júliusban pedig Viki életet adott a második hercegnőjüknek.
„Lizi császármetszéssel jött világra, ezért most nagyon szerettem volna természetes úton szülni” – mesélte a hot! magazinnak a büszke és boldog sztáranyuka. „Nagyon bíztam benne, hogy sikerülni fog: eltelt azóta három év, és szerencsére az orvosok is azt mondták, hogy semmi akadálya. Végül 11 órás vajúdás után sikerült is természetes úton világra hoznom a kislányunkat, Ya Ou pedig végig mellettem volt. Az egész egy csodálatos élményként marad meg bennünk most már örökre.”
Viki azt is elárulta, hogy most a szülés utáni felépülés is sokkal könnyebben megy, gyorsabban regenerálódik a szervezete. A baba körüli teendőkből mindenki kiveszi a részét, még az első kislányuk, Mei Liza is, aki júniusban már a harmadik születésnapját ünnepelte.
„Lizi nagyon okos kislány, mindent elmagyarázunk neki, ez a kistesóval kapcsolatban is így volt. Szerencsére mindent nagyon jól fogadott. Teljesen odavan a húgáért, éli a maga kis világát, jön-megy, pörög, de amikor észreveszi, hogy ott van mellette a húga, akkor simogatja, puszilgatja. Nyilván érzi a változást, de azon vagyunk, hogy napról napra folyamatosan mindent visszatereljünk a megszokott kerékvágásba” – árulta el az édesapa, Ya Ou.
Persze eleinte furcsa volt, hogy egy másik kisbabával lát
– vette át a szót Viki.
„Ez nem abban nyilvánult meg, hogy, mondjuk, a tesójára haragudna, hanem Lizi inkább apásabb lett. De most már azt érzem, hogy kezdünk mi is visszatalálni egymáshoz, és így négyen összekovácsolódni.”
Nem csoda, hogy mesés jelzőt aggattak Feng Ya Ou Ferenc családjára – tényleg olyan a szerelmük története, mint egy szép Disney-mese. Idén már a vízválasztó hetedik esztendőben jár a kapcsolatuk.
„Nemcsak azért hívnak Disney-éknek a barátaink, mert szoktunk gyerekműsorokat is csinálni, hanem azért is, ahogyan mi vagyunk egymással, és amilyen világ körbevesz bennünket. Ez olyan meseszerű, mi ezt belülről is így éljük meg. De nyilván tudjuk, hogy bár minden álomszerű körülöttünk, ebben rengeteg munka, türelem, kompromisszum és tenni akarás van, mi ezen nagyon sokat dolgozunk” – mondta a kétgyermekes édesapa.
Nagyon szeretünk viccelődni, illetve mindent meg tudunk beszélni egymással. Imádjuk egymás társaságát; ha csak kettesben vagyunk, akkor is nagyon jól érezzük magunkat! Olyankor kicsit visszarepülünk a szerelmünk kezdeti időszakába. Persze mi is szoktunk veszekedni, mint mindenki más, olyan jó odaszúrni, hogy „Tudod, ez a hetedik év!”, de persze ez mindig csak vicc, sosem komoly! Maradunk Disney-ék!
– árulta el Viki, hogy szerinte mitől működik a párkapcsolatuk.
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