Békefi Viki és Feng Ya Ou: „Lizi teljesen odavan a húgáért”

Békefi Viki és Feng Ya Ou azért jelentkezett 2019-ben a TV2 tehetségkutató versenyébe, hogy országos ismertséget szerezzenek. A Sztárban sztár leszek! mégis sokkal többet adott nekik: igaz szerelmet, házasságot, majd 2023-ban az első kislányukat, Mei Lizát. Idén júliusban pedig Viki életet adott a második hercegnőjüknek.

Békefi Viki és Feng Ya Ou-nak újabb kislánya született

Fotó: hot! magazin/archív

Békefi Viki második kislánya természetes úton, 11 órás vajúdás után született meg, férje végig mellette volt.

A sztáranyuka szerint a mostani szülés után sokkal gyorsabban regenerálódik, mint az első császármetszése után.

Hároméves lányuk, Mei Liza örömmel fogadta a kishúgát, akit szeretget és puszilgat.

A házaspár szerint kapcsolatuk titka a humor, az őszinte kommunikáció, a kompromisszum és az egymásra fordított idő.

Békefi Viki és Feng Ya Ou: apás szülés volt

„Lizi császármetszéssel jött világra, ezért most nagyon szerettem volna természetes úton szülni” – mesélte a hot! magazinnak a büszke és boldog sztáranyuka. „Nagyon bíztam benne, hogy sikerülni fog: eltelt azóta három év, és szerencsére az orvosok is azt mondták, hogy semmi akadálya. Végül 11 órás vajúdás után sikerült is természetes úton világra hoznom a kislányunkat, Ya Ou pedig végig mellettem volt. Az egész egy csodálatos élményként marad meg bennünk most már örökre.”

Békefi Viki kislányáról: „Lizi nagyon okos kislány”

Viki azt is elárulta, hogy most a szülés utáni felépülés is sokkal könnyebben megy, gyorsabban regenerálódik a szervezete. A baba körüli teendőkből mindenki kiveszi a részét, még az első kislányuk, Mei Liza is, aki júniusban már a harmadik születésnapját ünnepelte.

„Lizi nagyon okos kislány, mindent elmagyarázunk neki, ez a kistesóval kapcsolatban is így volt. Szerencsére mindent nagyon jól fogadott. Teljesen odavan a húgáért, éli a maga kis világát, jön-megy, pörög, de amikor észreveszi, hogy ott van mellette a húga, akkor simogatja, puszilgatja. Nyilván érzi a változást, de azon vagyunk, hogy napról napra folyamatosan mindent visszatereljünk a megszokott kerékvágásba” – árulta el az édesapa, Ya Ou.

Persze eleinte furcsa volt, hogy egy másik kisbabával lát

– vette át a szót Viki.