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Szabó Zsófi otthagyja a Mokkát, csütörtök reggel élőben búcsúzott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szabó zsófi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 08:35
mokkavideó
Két év után köszönt el a nézőktől. Érzelmes búcsút vett Szabó Zsófi.

Szabó Zsófi Mokkából való távozásának fő oka második gyermekével való várandóssága volt. Az áldott állapotából hátralévő időt szeretne a kisbaba érkezésére való felkészülésnek szentelni.

Szabó Zsófi
Szabó Zsófi
Fotó: Szabolcs László /  hot! magazin/Szabolcs László

 Szabó Zsófi babát vár a szír származású férjétől Bassam Abou Watfától, és a következő időszakban teljes egészében az anyaságra szeretne koncentrálni.

Így búcsúztak Szabó Zsófitól

A legszebb közös pillanatokat mutatták meg egy videóban a Mokka stábtagjai, így búcsúztak Zsófitól. „Összevágták a legszebb pillanatokat, és szerintem a szíved egy része a Lacié marad” – jegyezte meg Proksa Szandra, utalva Zsófi és műsorvezetőtársa, Istenes Lászlóra. A műsorvezető viccesen megjegyezte, hogy biztosan Szabó Zsófi kérte a megható videót, mire Zsófi így vette a poént:

„Nem, képzeld el, hogy engem nagyon szeretnek! Ezek nagyon szépek voltak.” - vette észre a Blikk.

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