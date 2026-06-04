Szabó Zsófi otthagyja a Mokkát, csütörtök reggel élőben búcsúzott

Szabó Zsófi Mokkából való távozásának fő oka második gyermekével való várandóssága volt. Az áldott állapotából hátralévő időt szeretne a kisbaba érkezésére való felkészülésnek szentelni.

Szabó Zsófi

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin/Szabolcs László

Szabó Zsófi babát vár a szír származású férjétől Bassam Abou Watfától, és a következő időszakban teljes egészében az anyaságra szeretne koncentrálni.

Így búcsúztak Szabó Zsófitól

A legszebb közös pillanatokat mutatták meg egy videóban a Mokka stábtagjai, így búcsúztak Zsófitól. „Összevágták a legszebb pillanatokat, és szerintem a szíved egy része a Lacié marad” – jegyezte meg Proksa Szandra, utalva Zsófi és műsorvezetőtársa, Istenes Lászlóra. A műsorvezető viccesen megjegyezte, hogy biztosan Szabó Zsófi kérte a megható videót, mire Zsófi így vette a poént:

„Nem, képzeld el, hogy engem nagyon szeretnek! Ezek nagyon szépek voltak.” - vette észre a Blikk.