Kiara Lord kiakadt: KKevin sértette vérig

Kiara Lord: „Valahol logikus, hogy engem megkerestek”

Hogy eddig kissé zavaros a sztori? Az hát! Szerencsére Kiara Lord részletesen is elmesélte, miért is haragudott meg korábbi partnerére. Tette mindezt egy durián-sapkában, ami kissé bohókássá és komolyan vehetetlenné tette az egyébként véresen komoly haragszomrádot. „Kaptam egy felkérést, vagy adódott egy lehetőség. Nem is tudom, hogy fogalmazzak…”

Mert engem senki sem kért fel tisztességesen arra, hogy szerepeljek KKevin, Bruno és Vini legújabb videóklipjében, aminek Pornósztár a címe.

„Valahol logikus, hogy engem megkerestek. De olyan trehány módon, ami szerintem nem méltó egy asszonyhoz. Szóval ez a felkérés nagyon komolytalan volt. Két nappal a forgatás előtt történt…” - idézte fel sértettsége okát a Barátság extrákkal podcast stúdiójában Kiara Lord.

Ha KKevin nem flegmázik, ezen a képen most ott lenne Kiara Lord is (Fotó: YouTube)

„Minimum a Kevinnek kellett volna engem megkérnie”

Az egykori pornósztár szerint az a módi, ahogyan a srácok elflegmázták a felkérését, nem méltó hozzá, így végül… „Én azt gondolom, hogy ha ez fontos ezeknek a zenészeknek, akkor miért nem ők kérnek fel engem rendesen? Annyi emberen keresztül ment ez a beszélgetés… És el volt röhögve az egész. Félválóról lett véve… De a többieket hagyjuk is ki a sztoriból. A lényeg a KKevin. Konkrétan azt mondta nekem, hogy ő nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hogy lehet ilyen trehányul hozzáállni ahhoz, amit te alkotsz? Szerintem, minimum a Kevinnek kellett volna engem megkérnie, kedvesen, Ehelyett csak annyit kérdezett, hogy megadhatja-e a számomat a menedzserének. A helyzet az, hogy a kezdeti lelkesedés végett igent mondtam erre az ajánlatra, amit egy nappal később lemondtam, mert átértékeltem a dolgokat” – tett pontot a sztori végére Kiara Lord. És, hogy miből is maradt ki? Hát ebből!