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„Nem nézhetjük tétlenül” – külföldre kell vinnie hároméves kisfiát az ápolónőnek, hogy megmentse az életét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors ápoló
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 01. 08:00
külföldi beavatkozásbeteg gyerekkezelés
Egy hároméves kisfiúnak külföldi kezelésre van szüksége, hogy esélyt kapjon egy ritka és agresszív daganatos betegség legyőzésére. Édesanyja, aki gyermekápolóként dolgozik, most a nyilvánosság segítségét kéri a kezelés finanszírozásához.
N.T.
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Teddy Sloman magas kockázatú neuroblasztómában szenved, ám a kezelésének egyik kulcsfontosságú elemét az Egyesült Királyságban már nem biztosítja az állami egészségügyi rendszer (NHS) a betegei számára. Ápoló édesanyja és a családja ezért kétségbeesetten keresi az új lehetőségeket.

Külföldre kell vinnie hároméves kisfiát az ápolónőnek, hogy megmentse az életét
Külföldre kell vinnie hároméves kisfiát az ápolónőnek, hogy megmentse az életét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Külföldre kell vinnie hároméves kisfiát az ápolónőnek, hogy megmentse az életét

Édesanyja, Sarah 250 ezer fontot (átszámítva mintegy 115 millió forintot) szeretne összegyűjteni, hogy hároméves kisfiának a lehető legjobb esélyt adhassa a ritka és agresszív gyermekkori daganatos betegség leküzdésére.

Sarah, aki maga is gyermekápoló, így fogalmazott: 

A segítségeteket kérjük, hogy a lehető legjobb esélyt adhassuk neki arra, hogy egyszer és mindenkorra legyőzze ezt a betegséget. Egyszerűen nem nézhetjük tétlenül, miközben tudjuk, hogy létezik egy kezelés, amely megakadályozhatná a betegség kiújulását, és megadhatná a kisfiunknak azt a jövőt, amelyet megérdemel. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a kezelés sem jelent csodaszert, és semmire sincs garancia, de jelenleg ez adja a legjobb esélyt arra, hogy Teddy túljusson ezen a rémálmon.

Teddynél tavaly júliusban diagnosztizáltak magas kockázatú neuroblasztómát. A tünetek kezdetben egyszerű fogzási panaszoknak tűntek, ám állapota rövid idő alatt jelentősen rosszabbodott. Nem evett és nem ivott, a szokásosnál jóval hosszabb ideig aludt, hányni kezdett, később pedig édesanyja egy csomót is felfedezett a hasában.

A további vizsgálatok kimutatták, hogy a daganatos betegség már a csontvelőjére is átterjedt. Teddy ezt követően kilenc hónapon át intenzív kezelésben részesült a cardiffi Noah's Ark Children's Hospital for Wales gyermekkórházban.

A diagnózis felállítása óta a hároméves kisfiú kemoterápián, komoly műtéten, őssejtgyűjtésen, nagy dózisú kemoterápián és Londonban protonterápián is átesett. A kezelések alatt dél-walesi, blackwoodi otthonából érkező édesanyja, Sarah és férje, Kramer végig mellette maradt, miközben Teddy öccséről, Joey-ról a rokonaik gondoskodtak.

Bár Teddy szervezete jól reagált a kezelésekre, továbbra is magas a daganatos betegség kiújulásának kockázata. A terápia során fellépő komplikációk miatt nem kaphatta meg teljes mértékben azt a védelmet, amelyet a kezelések normál esetben biztosítottak volna számára, ezért a fenntartó kezelés különösen fontossá vált.

Csak külföldön tudnának segíteni a beteg kisfiúnak

A család által remélt kezelés azonban már nem érhető el a brit állami egészségügyi rendszer betegei számára, miután az amerikai gyártó kivonta azt az Egyesült Királyságból.

Sarah és Kramer most versenyt futnak az idővel, hogy máshol biztosítsák gyermekük számára a szükséges terápiát. Elsősorban azt szeretnék elérni, hogy a gyógyszert közvetlenül a gyártótól vásárolhassák meg, és Teddy az Egyesült Királyságban, helyi szakorvosok felügyelete mellett kaphassa meg a kezelést. Ha ez nem lehetséges, külföldre kell utazniuk, a terápia ugyanis jelenleg világszerte mindössze három központban érhető el: kettő az Egyesült Államokban, egy pedig Rómában található.

Amennyiben Teddy közelgő vizsgálatai nem mutatnak ki aktív daganatos betegséget, immunterápiája szeptemberben véget ér, és röviddel ezután meg kell kezdenie a fenntartó kezelést. A kiújulás kockázatának csökkentése érdekében két éven keresztül, naponta kétszer kellene szednie a gyógyszert.

Az édesanya szerint szinte felfoghatatlan feladatnak tűnik ilyen rövid idő alatt összegyűjteni 250 ezer fontot, ám kisfiuk kezelése érdekében erre feltétlenül szükség van – írja a Mirror

 

 

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