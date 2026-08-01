„Nem nézhetjük tétlenül” – külföldre kell vinnie hároméves kisfiát az ápolónőnek, hogy megmentse az életét

Teddy Sloman magas kockázatú neuroblasztómában szenved, ám a kezelésének egyik kulcsfontosságú elemét az Egyesült Királyságban már nem biztosítja az állami egészségügyi rendszer (NHS) a betegei számára. Ápoló édesanyja és a családja ezért kétségbeesetten keresi az új lehetőségeket.

Külföldre kell vinnie hároméves kisfiát az ápolónőnek, hogy megmentse az életét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Külföldre kell vinnie hároméves kisfiát az ápolónőnek, hogy megmentse az életét

Édesanyja, Sarah 250 ezer fontot (átszámítva mintegy 115 millió forintot) szeretne összegyűjteni, hogy hároméves kisfiának a lehető legjobb esélyt adhassa a ritka és agresszív gyermekkori daganatos betegség leküzdésére.

Sarah, aki maga is gyermekápoló, így fogalmazott:

A segítségeteket kérjük, hogy a lehető legjobb esélyt adhassuk neki arra, hogy egyszer és mindenkorra legyőzze ezt a betegséget. Egyszerűen nem nézhetjük tétlenül, miközben tudjuk, hogy létezik egy kezelés, amely megakadályozhatná a betegség kiújulását, és megadhatná a kisfiunknak azt a jövőt, amelyet megérdemel. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a kezelés sem jelent csodaszert, és semmire sincs garancia, de jelenleg ez adja a legjobb esélyt arra, hogy Teddy túljusson ezen a rémálmon.

Teddynél tavaly júliusban diagnosztizáltak magas kockázatú neuroblasztómát. A tünetek kezdetben egyszerű fogzási panaszoknak tűntek, ám állapota rövid idő alatt jelentősen rosszabbodott. Nem evett és nem ivott, a szokásosnál jóval hosszabb ideig aludt, hányni kezdett, később pedig édesanyja egy csomót is felfedezett a hasában.

A további vizsgálatok kimutatták, hogy a daganatos betegség már a csontvelőjére is átterjedt. Teddy ezt követően kilenc hónapon át intenzív kezelésben részesült a cardiffi Noah's Ark Children's Hospital for Wales gyermekkórházban.

A diagnózis felállítása óta a hároméves kisfiú kemoterápián, komoly műtéten, őssejtgyűjtésen, nagy dózisú kemoterápián és Londonban protonterápián is átesett. A kezelések alatt dél-walesi, blackwoodi otthonából érkező édesanyja, Sarah és férje, Kramer végig mellette maradt, miközben Teddy öccséről, Joey-ról a rokonaik gondoskodtak.