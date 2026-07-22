Orsovai Reni augusztus közepére várja első gyermekét: „Nem tagadom, hogy félek a szüléstől!”

A pozitív teszt láttán Orsovai Reni és párja el sem akarták hinni, hogy ilyen hamar bekopogtatott hozzájuk a gólya.

Orsovai Reni nagyon jól viseli a babavárást

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Orsovai Reni és párja hamarosan szülői örömök elé néz

„Nagyon meglepett minket, hogy ilyen gyorsan sikerült.”

Azt hittük, sokkal nehezebb lesz az út idáig, ezért eleinte hitetlenkedve álltunk az egész előtt.

„Rendkívül szerencsés pár vagyunk, hiszen ő már az első pillanattól kezdve jönni akart hozzánk” – kezdte a hot! magazinnak Reni.

A színpadi pörgés ugyan teljesen kitöltötte az énekesnő mindennapjait, ám a legszebb női szerep megélését semmiképp nem akarta kockára tenni.

Már kislányként láttam magam anyukaként, sőt eredetileg korábban szerettem volna szülni.

„Aztán jött a karrier, és az életem úgy alakult, hogy úgy éreztem: még nem jött el a megfelelő idő. Idén nyáron viszont betöltöttem a harmincnégyet, így nem akartam tovább várni és azon stresszelni, hogy genetikai problémákkal kelljen szembenéznünk.”

„Laza és jó fej anyukának képzelem magam”

Míg sok kismama nehézségekkel küzd a kilenc hónap alatt, Reni babavárása eddig teljesen zökkenőmentesen telik, ám természetesen vannak aggályai.

„Hihetetlenül szerencsés vagyok, mert nagyon jól viselem a babavárást! Az első három hónapban elkerült a hányinger és a vizesedés is. Most, a harmadik trimeszterben ugyan már jelentkezik némi diszkomfortérzés, de mindent egybevetve remekül érzem magam. Alapvetően viszont egy pánikolós alkat vagyok, ráadásul a fájdalomküszöböm is alacsony, így nem tagadom, hogy félek a szüléstől!”

Az énekesnő gondolatban már látja magát édesanyaként. Sejti, hogyan alakulnak majd a mindennapjai a kicsivel.

„Kicsit tartok tőle, hogy túlságosan lágyszívű leszek, de egy nagyon laza és jó fej anyukának képzelem magam.”

Igyekszem majd minél több élményt adni a gyereknek, és a terveim szerint már egészen pici korától magammal viszem a fellépésekre.

„Remélem, szeretni fogja ezt a közeget, mert így úgy térhetek vissza a kerékvágásba, hogy ő a részese lehet.”

Az énekesnőnek már elképzelése is van a gyereknevelést illetően

(Fotó: hot! magazin/archív)

Orsovai Reni családbővítésre készül

A saját tapasztalataiból kiindulva Reni már most tudja, mit tart az egyik legfőbb anyai feladatának.

„Szeretném, ha a gyermekem kiállna magáért, vagány lenne, és mindig megvédené az igazát. Én az a típus vagyok, aki mindenkinek meg akar felelni, így azt szeretném, ha az ő életében már lennének egyértelmű határok. Bízom benne, hogy sikerül majd magabiztosságra tanítanom, még úgy is, hogy nekem máig nehezen megy a saját érdekeim védelme.”

Bár a legnagyobb mérföldkő még előttük áll, nem zárkóznak el a családbővítés gondolatától.

Abszolút nyitottak vagyunk egy kis tesóra, de ez nagyban függ attól, hogy mennyire bizonyul nehéznek számunkra a szülés és az első pár hét.

„Egyelőre szeretnénk látni, hogyan bírjuk a kezdeti nehézségeket, ám ha minden jól alakul, semmi akadálya nem lesz” – árulta el Rácz Gergő állandó duettpartnere.

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