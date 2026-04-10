Megszületett Nyári Dia második gyermeke: Ez várta az újszülöttet

A szépséges színésznő, Nyári Dia 2025 decemberében izgatottan osztotta meg Instagram-követőivel a csodálatos hírt, miszerint második gyermeküket várják férjével, Kovács Dániellel. A 31 éves Dia ennél boldogabb nem is lehetne, hiszen amellett, hogy másodjára néz anyai örömök elé, kisfiát, Zétényt egy lánytestvérrel ajándékozza meg, amire szintén nagyon vágyott már kisfiús anyaként. Ez a pillanat most bekövetkezett! Nyári Dia egy Instagram bejegyzésben osztotta meg az örömhírt követőivel, ahol fia már kezében tartja az újszülött kistesót, és még a kislány nevét is elárulta a sztáranyuka.

Nyári Dia gyerekei már fel is tűntek a sztáranyuka Instagramján (Fotó: Szabolcs László)

Nyári Dia újszülött kislányának már fel is kell készülnie a pörgős mindennapokra

„Hát Szia Emma Panni” – írta az Instagram képéhez Dia, amiben kisfia Zétény kezében láthatjuk az újszülöttet. A kép alatt már özönlenek a gratulációk, amelyek közt az egyik Horváth Csenge, aki szintén nemsokára édesanya lesz. Nyári Dia pár hete egy nívós rendezvényen exkluzív interjút adott a Metropolnak gyönyörű óriási pocakkal, ahol arról beszélt, mi vár kislányára, amikor megérkezik közéjük. „Azért hoztam el a kislányomat szórakozni, mert ezzel már arra nevelem, hogy viselje a hangzavart, és bármilyen körülmények között aludjon” – mesélte nevetve Dia majd így folytatta:

Nyári Dia nagyon vágyott egy kislányra, kisfiús anyukaként (Fotó: MARKOVICS GÁBOR)

Amúgy ez az utolsó kiruccanásunk így együtt, és tekintve, hogy ő már a második gyerek, neki már egy kicsit erősebb családba kell belerázódnia, mint az elsőnek. Úgyhogy most biztosítottam afelől a kisfiamat, hogy nem kell teljesen felforgatni az életünket, attól még, hogy kistesója lesz, majd ő alkalmazkodik a mi családunkhoz, de azért természetesen mi is tiszteletben tartjuk egy csecsemőnek az igényeit és szokásait.

Dia akkor a rendezvényen azt is elárulta a Metropolnak, hogy sokkal jobban van, mint az első várandósságánál, ami meglepi, hiszen eltelt már 8 év azóta, így mesélt: „Tök jól vagyok, pedig a kilencedik hónapban vagyok. Persze az időjárás azért kegyes hozzám, szóval az biztos nagyban megsegít, meg az, hogy nagyon sokat sportoltam a terhesség közben is, meg előtte is” – zárta a beszélgetést Nyári Dia, aki immáron már két gyermek boldog édesanyja lehet.