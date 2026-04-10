BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Zsolt névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Megszületett Nyári Dia második gyermeke: Ez várta az újszülöttet

Nyári Diana
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 10. 16:30
gyermek megszületésgólyahír
Pörgős életre kell felkészülni az újszülöttnek. Bár a pici még csak most ismerkedik a külvilággal, Nyári Dia korábban egy exkluzív interjúban már elárulta: pontosan tudják, mire kell számítania kislányuknak a családi fészekben.
Bors
A szerző cikkei

A szépséges színésznő, Nyári Dia 2025 decemberében izgatottan osztotta meg Instagram-követőivel a csodálatos hírt, miszerint második gyermeküket várják férjével, Kovács Dániellel. A 31 éves Dia ennél boldogabb nem is lehetne, hiszen amellett, hogy másodjára néz anyai örömök elé, kisfiát, Zétényt egy lánytestvérrel ajándékozza meg, amire szintén nagyon vágyott már kisfiús anyaként. Ez a pillanat most bekövetkezett! Nyári Dia egy Instagram bejegyzésben osztotta meg az örömhírt követőivel, ahol fia már kezében tartja az újszülött kistesót, és még a kislány nevét is elárulta a sztáranyuka.

Nyári Dia a gyönyörű színésznő, szőke göndör hajáról mindig felismerhető.
Nyári Dia gyerekei már fel is tűntek a sztáranyuka Instagramján (Fotó: Szabolcs László)

Nyári Dia újszülött kislányának már fel is kell készülnie a pörgős mindennapokra

„Hát Szia Emma Panni” – írta az Instagram képéhez Dia, amiben kisfia Zétény kezében láthatjuk az újszülöttet. A kép alatt már özönlenek a gratulációk, amelyek közt az egyik Horváth Csenge, aki szintén nemsokára édesanya lesz. Nyári Dia pár hete egy nívós rendezvényen exkluzív interjút adott a Metropolnak gyönyörű óriási pocakkal, ahol arról beszélt, mi vár kislányára, amikor megérkezik közéjük. „Azért hoztam el a kislányomat szórakozni, mert ezzel már arra nevelem, hogy viselje a hangzavart, és bármilyen körülmények között aludjon” – mesélte nevetve Dia majd így folytatta:

Nyári Dia nagyon vágyott egy kislányra, kisfiús anyukaként (Fotó: MARKOVICS GÁBOR)

 

Amúgy ez az utolsó kiruccanásunk így együtt, és tekintve, hogy ő már a második gyerek, neki már egy kicsit erősebb családba kell belerázódnia, mint az elsőnek. Úgyhogy most biztosítottam afelől a kisfiamat, hogy nem kell teljesen felforgatni az életünket, attól még, hogy kistesója lesz, majd ő alkalmazkodik a mi családunkhoz, de azért természetesen mi is tiszteletben tartjuk egy csecsemőnek az igényeit és szokásait.

Dia akkor a rendezvényen azt is elárulta a Metropolnak, hogy sokkal jobban van, mint az első várandósságánál, ami meglepi, hiszen eltelt már 8 év azóta, így mesélt: „Tök jól vagyok, pedig a kilencedik hónapban vagyok. Persze az időjárás azért kegyes hozzám, szóval az biztos nagyban megsegít, meg az, hogy nagyon sokat sportoltam a terhesség közben is, meg előtte is” – zárta a beszélgetést Nyári Dia, aki immáron már két gyermek boldog édesanyja lehet.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
