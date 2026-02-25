„Beköszönt a bűntudat” – érzelmes posztban vallott Nyári Dia

Őszinte és személyes gondolatokat osztott meg közösségi oldalán Nyári Dia a várandósság utolsó szakaszáról. A színésznő szerint a harmadik trimeszter igazi érzelmi hullámvasút, amelyben a fáradtság, az öröm, a bizonytalanság és a meghatottság egyszerre van jelen.
Bejegyzésében arról írt, hogy a mindennapok apró nehézségei – például az éjszakai felébredések vagy egy egyszerű cipőbekötés – új megvilágításba helyezik a testhez és az állapotához való viszonyát. Bár időnként arra vágyik, hogy újra energikus legyen és visszakapja a teste feletti kontrollt, közben arra is gondol, hogy ez az időszak különleges és megismételhetetlen.
Aztán mikor arra gondolok hogy, jó lesz újra energikusnak lenni, és visszakapni az uralmat a testem felett, eszembe jut, hogy többet nem leszek már ketten, hogy ez életem egyik legmeghatározóbb időszaka, amiből már nincs sok hátra, és többet nem lesz ilyen, így hát beköszönt a bűntudat.
Úgy fogalmazott, egyszerre érzi magát esetlennek és a legnőiesebbnek, egyszerre idegesíti, hogy még nincs teljesen kész a gyerekszoba, és közben azt is érzi, hogy még van idő mindenre. A kismama szerint ezek az ellentmondásos érzések természetesek, és sok sorstársa pontosan tudja, miről beszél. A környezet felé pedig egy üzenetet fogalmazott meg: legyenek türelmesek a várandós nőkkel, hiszen sokszor még nekik sem könnyű saját magukkal ebben az időszakban.
