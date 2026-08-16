Újra dübörög a kánikula, 38 fokon aszalódhatunk

Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton felhők az égen, de csapadék ezekből sem várható. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, ismét az északi völgyekben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket, majd napközben 33 és 38 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap dübörögni fog a kánikula

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Hétfőn már nem lesz zavartalan a napsütés, de még mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Délután a Dunántúlon egy közeledő hidegfront hatására erősebben megnövekedhet a felhőzet, és nyugaton, északnyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, néhol erős a délies szél, majd délután északnyugat felől a Dunántúlon egyre többfelé fordul északnyugatira a légmozgás, melyet erős széllökések kísérhetnek. A legmelegebb órákban 31-38 fokot mérhetünk, de délután, este nyugaton és északnyugaton az északnyugatira forduló szél, valamint a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.