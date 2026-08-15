Stana Alexandra: „Szerencsés vagyok, hogy ennyire jól viselem a babavárást”

Egyszerűen sugárzik a boldogságtól Stana Alexandra, és le sem tagadhatná, milyen örömmel éli meg a babavárás időszakát. Bár az élete teljesen új mederben folyik most, tőle megszokott, magával ragadó energiája és lendülete változatlan.

Stana Alexandra párjával, Meggyes Dáviddal.

(Fotó: hot! magazin/ alexandrastana official/instagram)

Stana Alexandra párja mellett megtalálta a boldogságot, örömét még inkább fokozza, hogy első gyermekét várja.

párja mellett megtalálta a boldogságot, örömét még inkább fokozza, hogy első gyermekét várja. A Dancing with the Stars táncosnője elárulta, hogy szerencsére nagyon jól viseli a várandósságot.

A babavárás lelkileg is megnyugtatta, és sokkal higgadtabbnak érzi magát.

Szeptemberben továbbra is tanítani szeretne, de figyel a teste jelzéseire.

Azt is elárulta, milyen édesanyává szeretne válni.

Stana Alexandra terhességéről vallott

„Nagyszerűen érzem magam, ám ezt mindig lekopogom. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy szerintem borzasztóan szerencsés vagyok, hogy ennyire jól viselem a babavárást. Hála istennek egyáltalán nincs okom panaszra, hiszen ugyanúgy élem a mindennapjaimat, mint előtte. Dolgozom, táncolok (persze, nem ugyanolyan intenzitással), de végtelenül hálás és boldog vagyok, ez a két szó írja le legjobban a mostani állapotomat” – kezdte a hot! magazinnak Stana Alexandra.

„A rosszullét nem jellemző rám” – Stana Alexandra babavárásról mesélt

A csinos kismama kiegyensúlyozottsága irigylésre méltó, hiszen – a várandós hölgyek többségével ellentétben – elkerülik a kellemetlen tünetek.

„A rosszullét nem jellemző rám, az elején is csak nagyon ritkán fordult elő. Az aggódást pedig talán úgy fogalmaznám meg, hogy az első trimeszterben még sokat stresszeltem. Nyilván amíg nagyobb az esély arra, hogy esetleg nem marad meg a baba, addig szerintem minden kismama többet izgul. Amióta látom, hogy tényleg minden a legnagyobb rendben van, és szépen haladunk, megnyugodtam. Próbálom a helyükön kezelni a dolgokat, és ha mégis elkapna valamilyen rossz gondolat, rögtön tudatosítom magamban, hogy minden oké.”

Egy kisbaba érkezése óriási mérföldkő, ami lelkileg is komoly változást hoz egy nő életébe. Alexandra személyiségére rendkívül pozitív hatással van a babavárás.

Úgy érzem, és ebben a párom is abszolút egyetért velem, hogy valamiért sokkal higgadtabb lettem. Tehát valóban megvan az a pörgés, ami az életem alapvető része, ám lelkileg valahogy mégis úgy élem meg ezt az időszakot, mintha teljesen megnyugodtam volna

– fejtette ki.