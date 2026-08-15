Stana Alexandra: „Szerencsés vagyok, hogy ennyire jól viselem a babavárást”

Egyszerűen sugárzik a boldogságtól Stana Alexandra, és le sem tagadhatná, milyen örömmel éli meg a babavárás időszakát. Bár az élete teljesen új mederben folyik most, tőle megszokott, magával ragadó energiája és lendülete változatlan.
„Nagyszerűen érzem magam, ám ezt mindig lekopogom. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy szerintem borzasztóan szerencsés vagyok, hogy ennyire jól viselem a babavárást. Hála istennek egyáltalán nincs okom panaszra, hiszen ugyanúgy élem a mindennapjaimat, mint előtte. Dolgozom, táncolok (persze, nem ugyanolyan intenzitással), de végtelenül hálás és boldog vagyok, ez a két szó írja le legjobban a mostani állapotomat” – kezdte a hot! magazinnak Stana Alexandra.
A csinos kismama kiegyensúlyozottsága irigylésre méltó, hiszen – a várandós hölgyek többségével ellentétben – elkerülik a kellemetlen tünetek.
„A rosszullét nem jellemző rám, az elején is csak nagyon ritkán fordult elő. Az aggódást pedig talán úgy fogalmaznám meg, hogy az első trimeszterben még sokat stresszeltem. Nyilván amíg nagyobb az esély arra, hogy esetleg nem marad meg a baba, addig szerintem minden kismama többet izgul. Amióta látom, hogy tényleg minden a legnagyobb rendben van, és szépen haladunk, megnyugodtam. Próbálom a helyükön kezelni a dolgokat, és ha mégis elkapna valamilyen rossz gondolat, rögtön tudatosítom magamban, hogy minden oké.”
Egy kisbaba érkezése óriási mérföldkő, ami lelkileg is komoly változást hoz egy nő életébe. Alexandra személyiségére rendkívül pozitív hatással van a babavárás.
Úgy érzem, és ebben a párom is abszolút egyetért velem, hogy valamiért sokkal higgadtabb lettem. Tehát valóban megvan az a pörgés, ami az életem alapvető része, ám lelkileg valahogy mégis úgy élem meg ezt az időszakot, mintha teljesen megnyugodtam volna
– fejtette ki.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen tervekkel vág neki a következő időszaknak, és meddig bírja még ezt a feszített tempót.
„Nem tervezek előre, de az biztos, hogy szeptemberben ugyanúgy tanítani fogok. Nyilván ez olyan dolog, hogy ha nem úgy hozza az élet, vagy esetleg azt érzem, hogy nem bírom, akkor nem fogom erőltetni. Próbálok mindent egészséges határokon belül csinálni, és úgy intézni az életemet, hogy figyeljek a jelekre, hiszen a testünk beszél hozzánk. Érzem, ha elfáradok, érzem, mikor volt elég, és mikor kell egy kicsit ledőlnöm. Így ha tudatosan fókuszálok, akkor ezt tökéletesen tudom irányítani” – mondta a szülés előtti terveiről a táncos.
Ha a jövőbe tekint, Alexandra már most pontosan látja, hogy milyen szülővé szeretne válni.
„Igyekszem majd következetes és, ahogy magamat ismerem, szigorú anyukává válni. Számomra az a legfontosabb, hogy a tőlem telhető legtöbbet adjam, és a maximumot hozzam ki magamból, a többi pedig majd formálódik.”
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