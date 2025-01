Ahogyan minden ember, a hírességek is nagyon szeretik a karácsonyt. Ez az az ünnep, amit a lakosok nagyobb része egész évben vár: már hónapokkal korábban elkezdünk készülődni, ajándékokat vásárolni, megtervezni, hogy idén milyen színekben fog pompázni a fa. Próbáljuk kihasználni az Advent szent hangulatát, ezért már jóval korábban nekiáltunk ünnepi zenéket hallgatni és ünnepi ételeket enni. Annál nehezebb azonban elengedni ezt az időszakot.

Nyári Dia is kidobta a karácsonyfát

Nyári Dia arról vallott, hogy ők még csak most dobják ki a karácsonyfát, erről pedig egy videót is megosztott. És bár a színésznő is nagyon szereti az ünnepeket, a karácsonyfa nem azért repült ilyen későn, mert nem volt szíve kidobni Vízkeresztkor, hanem azért, mert nem volt rá ideje.

Vége van, Kicsi. “Anya…nem tudod elengedni a karácsonyt!” Mondja Zéti minden évben a fejét csóválva… Amit viszont nem tud, hogy a Jézuska nem azért viszi el a rommá száradt fát két héttel vízkereszt után, mert kegyes anyához, hanem mert annyira fáradt minden este a munka és altatás után, hogy inkább megnéz egy részt a Jóbarátokból és elalszik a kanapén

- vallotta be szomorúan.

Végül azonban mégis eljött a búcsú pillanata, és ők is szakítottak az idei fájukkal.