„ Zéti folyton azzal nyúzott” – Nyári Dia valóra váltotta kisfia nagy álmát

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Nyári Diának nemrég sikerült leküzdenie a félelmét. Ráadásul ezt most már úgy kell kezelnie, hogy a kisfia semmit ne vegyen észre az egészből.

- Próbáltam átállítani az agyamat, hogy Zétény ne érezze, mennyire félek, és amikor a kapitány szólt, hogy rázós rész következik, gyorsan elaltattam a kisfiamat, hogy ne lássa, ahogy riadtan kapkodom a levegőt – árulta el a színésznő, akivel ellentétben a kisfia nagyon jól bírta a repülő útat.

Egyébként a rajongók egyenes odáig vannak Nyári Dia kisfiáért. Az is hatalmas szeretethullámot váltott ki, amikor Zétény verset szavalt. Most pedig a csinos sztáranyuka valóra váltotta kisfia egyik álmát. Elvitte magával egy forgatásra, ahol ráadásként cuki képek is készültek róluk, amit aztán természetesen megosztott közösségi oldalán. Azt mondanunk sem kell, hogy szívmelengetőek Nyári Dia és kisfia közös fényképei.

- Zéti folyton azzal nyúzott, hogy szeretne színpadra menni szerepelni, és forgatni. Tegnap az egyiket kipipálhattuk, leforgattunk együtt az első reklámfilmünket, amit nem sokára Ti is láthattok. A tegnapi nap konklúziója Zè szerint “Anya, ez a színészet, meg a forgatás nagyon nehéz, meg nem hittem, hogy minek ennyiszer mindent felvenni” #klasszikustcsakpontosan Jó reggelt fiam! - írta megható bejegyzésében Nyári Dia.