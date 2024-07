Férjével pipálja ki bakancslistáját a magyar színésznő, de van egy szigorú feltétele

Meglehetősen gyakorlott bulizónak számít Nyári Dia: amióta csak teheti, részt vesz a Sziget Fesztiválon. Tinédzserkora óta mindent imád, ami a bulizással jár – a zenét, a táncot, a társaságot –, ráadásul elég korán belecsöppent ebbe.

Nyári Dia kedvenc fesztiválja a Sziget Fesztivál, és Pink koncertje tetszett neki eddig a legjobban (Fotó: hot! magazin/ archív)

Szülei nem nagyon engedték bulizni

– Az első nagy koncertélményem apukámmal volt, 11 évesen – kezdte a hot!-nak a színésznő. – Ő is imádja a zenét, és ő vezetett be ebbe a világba.

Előtte is sokat jártak magyar előadók bulijaira, de ez az alkalom éppen Pink itthoni fellépése volt – mint kiderült, nem az utolsó, amin Dia részt vett.

– Ha ő Európában jár, én ott vagyok! A fesztiválkoncertek közül is az ő szigetes fellépése volt a legjobb számomra – mesélte lelkesen.

Később, mivel 16 éves kora óta egyedül lakott Budapesten – vagy éppen ingázott –, bulizhatott volna, mégis ritkán tette.

– Nem nagyon engedtek bulizni a szüleim, mert – főleg a pesti lét miatt – nagyon féltettek. De soha nem is játszottam ki őket: olyan nem fordult elő, hogy azt mondtam, hogy otthon alszom, és ne úgy lett volna – jelentette ki.

Nyári Dia fia, Zétény is nagy zenekedvelő (Fotó: Szabolcs László)

Nyári Dia családjával együtt jár koncertekre

Mostanában, ha a férje is talál kedvére való programot, vele tart fesztiválozni, a hatéves Zétire ilyenkor a nagyszülők vigyáznak. Pedig a kisfiú is zenekedvelő, otthon sokat bulizik együtt az anyukájával, de koncerten még nem volt. Dia ebben is tudatos szülő.

– Voltam olyan Coldplay-koncerten, ami tele volt 5-6 évesekkel, fülvédőben. Meccsen volt már így Zéti is, de nem lenne túl nagy buli neki, hogy ücsörög, és nézi, hogy mások buliznak valamire, amit ő nem hall, és szerintem még nem is bírná végig fizikailag. Valószínűleg egy kisebb koncertre megyünk majd vele először, ott is hátul maradunk; fokozatosan alakítjuk ki nála a bulikultúrát – avatott be az édesanya.