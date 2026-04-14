Tavaszi babyboom a magyar sztárvilágban: megérkeztek a legkisebb sztárcsemeték!

A 2026-os tavasz nemcsak a rügyfakasztást és a melengető napsütést hozta el, megszülettek a magyar sztárvilág várva várt babái. Nézzük csak, kiket hozott már év elején a gólya. Megyeri Csilla és Kiss Rebeka februárban hozták világra gyermeküket, áprilisban pedig Nyári Dia, Novák Heni és Molnár Gusztáv felesége, Dorina.

Megyeri Csilla: "Teljesen ki voltam merülve!"

Megyeri Csilla őszintén vallott arról, hogy a szülés folyamata, és az azt követő napok érzelmileg és fizikailag is próbára tették. Nem szépítette a nehézségeket. 17 óra vajúdás után hozta világra első gyermekét, egy kislányt, aki a Sarciá Alessia Adriana nevet kapta.

Nem fogok hazudni, a végén már teljesen ki voltam merülve, és úgy éreztem, minden erőm elhagyott, de amint a karomba vehettem a kislányomat, minden fájdalom másodlagossá vált

– emlékezett vissza Csilla.

Henry Kettner: El is vágtam a köldökzsinórt!

Henry Kettner élete legfontosabb „expedíciójára” indult el. Kislánya, Ella Léda februárban látta meg a napvilágot, a YouTuber pedig bevallotta: semmilyen extrém sport vagy világ körüli út nem készítette fel erre az érzésre. "Bent voltam a szülésen, sőt el is vágtam a köldökzsinórt. Az első két éjszaka természetesen fárasztó volt" - nyilatkozta a Borsnak akkoriban az újdonsült édesapa, aki azt is elárulta, felesége, Kiss Rebeka is jól van, és bár sok az újdonság a pici körül, de szerencsére sok segítségük van. "A két nagyszülő velünk van és mindenben számíthatunk rájuk."

Nyári Dia kétszeres anyuka lett

Nyári Dia végtelen boldogsággal jelentette be április elején, hogy családjuk tovább bővült, és végre a karjaiban tarthatja második gyermekét, aki az Emma Panni nevet kapta. Elsőszülött fia, Zétény teljesen odavan az új jövevényért. "Hát szia Emma Panni" - írta szűkszavúan az egykori sorozatsztár. A piciről a fotót ide kattintva nézheted meg!

Novák Heni második kislányát is Amerikában hozta világra

Újabb csodás fejezet kezdődött Novák Heni életében, akit a hazai közönség leginkább a Jóban Rosszban Lindájaként ismert meg. Az Amerikában élő sikeres üzletasszony immár kétgyermekes édesanya lett: április elején megszületett második kislánya. A nagy bejelentést egy megható Instagram-poszttal tette közzé. A pici különleges nevet kapott, szülei Kianának nevezték el, testvére pedig a Kingsley nevet viseli. Noszály Sándor volt felesége és vőlegénye, Jason láthatóan nem is lehetnének boldogabbak.