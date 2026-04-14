Tavaszi babyboom a magyar sztárvilágban: megérkeztek a legkisebb sztárcsemeték!

A 2026-os tavasz nemcsak a rügyfakasztást és a melengető napsütést hozta el, megszülettek a magyar sztárvilág várva várt babái. Nézzük csak, kiket hozott már év elején a gólya. Megyeri Csilla és Kiss Rebeka februárban hozták világra gyermeküket, áprilisban pedig Nyári Dia, Novák Heni és Molnár Gusztáv felesége, Dorina.
Megyeri Csilla őszintén vallott arról, hogy a szülés folyamata, és az azt követő napok érzelmileg és fizikailag is próbára tették. Nem szépítette a nehézségeket. 17 óra vajúdás után hozta világra első gyermekét, egy kislányt, aki a Sarciá Alessia Adriana nevet kapta.
Nem fogok hazudni, a végén már teljesen ki voltam merülve, és úgy éreztem, minden erőm elhagyott, de amint a karomba vehettem a kislányomat, minden fájdalom másodlagossá vált
– emlékezett vissza Csilla.
Henry Kettner élete legfontosabb „expedíciójára” indult el. Kislánya, Ella Léda februárban látta meg a napvilágot, a YouTuber pedig bevallotta: semmilyen extrém sport vagy világ körüli út nem készítette fel erre az érzésre. "Bent voltam a szülésen, sőt el is vágtam a köldökzsinórt. Az első két éjszaka természetesen fárasztó volt" - nyilatkozta a Borsnak akkoriban az újdonsült édesapa, aki azt is elárulta, felesége, Kiss Rebeka is jól van, és bár sok az újdonság a pici körül, de szerencsére sok segítségük van. "A két nagyszülő velünk van és mindenben számíthatunk rájuk."
Nyári Dia végtelen boldogsággal jelentette be április elején, hogy családjuk tovább bővült, és végre a karjaiban tarthatja második gyermekét, aki az Emma Panni nevet kapta. Elsőszülött fia, Zétény teljesen odavan az új jövevényért. "Hát szia Emma Panni" - írta szűkszavúan az egykori sorozatsztár.
Újabb csodás fejezet kezdődött Novák Heni életében, akit a hazai közönség leginkább a Jóban Rosszban Lindájaként ismert meg. Az Amerikában élő sikeres üzletasszony immár kétgyermekes édesanya lett: április elején megszületett második kislánya. A nagy bejelentést egy megható Instagram-poszttal tette közzé. A pici különleges nevet kapott, szülei Kianának nevezték el, testvére pedig a Kingsley nevet viseli. Noszály Sándor volt felesége és vőlegénye, Jason láthatóan nem is lehetnének boldogabbak.
Molnár Gusztáv és felesége, Dorina kislánya április 10-én jött a világra. A csodálatos hírt először a Bors olvasóival osztották meg. A gyönyörű kislány a Lili Róza nevet kapta, és a büszke édesapa már az első fotót is megosztotta követőivel a babáról. A színész a szülésnél is jelen volt, mindenben támogatja a feleségét. "Ez egy olyan tiszta lap nekem, egy olyan új esély az élettől, amit nem ronthatok el, hiszen most már felelősséggel tartozom ezért a kis lényért" – mondta el Gusztáv a Mokkában. Információink szerint, Dorina és a kis Lili Róza április 14-én, kedden elhagyhatták a kórházat.
