Lola kislánya életében először járt a Balatonnál – A vihar sem tudta elrontani Lenka kedvét

Lola számára most minden a tíz hónapos kislánya, Lenka körül forog, így természetesen az első közös nyári élmények is különleges helyet foglalnak el a család életében. Az énekesnő nemrég elárulta, hogy a pici most először találkozott a Balatonnal, ám az időjárás alaposan közbeszólt. Míg a szülők már-már kétségbeestek a hirtelen leszakadó zápor miatt, addig a kis Lenka hatalmasakat nevetett az egész helyzeten.

Lola szeretne majd egy nagyobb nyaralást is (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Lola kislánya már 10 hónapos

Lola elmondta, hogy ugyan már jártak a Balatonnál, sőt wellnesspihenésen is voltak, klasszikus családi nyaralásuk azonban még nem volt. A nyár hátralévő részére szeretnének egy hosszabb kikapcsolódást is megszervezni.

„Voltunk Balatonon, meg voltunk wellnesselni is, de ilyen klasszikus nyaralásunk még nem volt. Most azon gondolkodunk, hogyan tudnánk megoldani, hogy elutazzunk, hiszen a férjem is dolgozik, és most már én is egyre többet. Azért augusztus végére szeretnénk úgy megszervezni valamit, hogy feltöltődve, és ne még fáradtabban érkezzünk haza” – mesélte.

A balatoni kiruccanás azonban így is emlékezetes maradt számukra. Lenka először ült a parton, láthatóan élvezte az új környezetet, ám amikor végre megmártózhatott volna a magyar tengerben, az égiek másképp döntöttek.

„Majdnem minden nagyon jól alakult. Levittük a Balaton partra, ott ült először, és nagyon jól érezte magát. Aztán amikor végre elindultunk volna a víz felé, hirtelen akkora zápor szakadt le, hogy négyen álltuk körbe törölközőkkel, mindennel, csak hogy ne ázzon meg. Én közben nagyon aggódtam, hogy mi lesz vele, ő pedig hangosan kacagott rajtunk, ahogy ott szerencsétlenkedtünk körülötte. Végignevette az egészet, egyáltalán nem érdekelte az eső. Nekünk, anyukáknak ilyenkor persze rögtön az jut eszünkbe, hogy Úristen, mi lesz, neki viszont ez óriási buli volt. Nagyon tetszett neki, hogy mindenki fölé hajolt és próbálta óvni a víztől, miközben tényleg dézsából öntötték az esőt. Így aztán ez volt az első balatoni élménye, de a Balaton vize végül még a lábáig sem jutott el” – idézte fel.