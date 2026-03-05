"Az én szőrös kisbabám" – különleges partnerre forgatott Lola

Habár kétségtelen, hogy Lola számára kislánya, Lenka és férje jelenti a mindent, az énekesnő többször mesélt arról is, milyen fontos szerepet tölt be az életében kiskutyája, Mochi is. A cavalier spániel fajtájú eb már évek óta a mindennapjainak része, sőt, ő volt az, aki Lola várandósságát legelőször megérezte.

Lola most épp kutyusával forgatott Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Az én szőrös kisbabám. Imádta a mai napot, ugyanis ő volt a főszerepben

– jelentkezett be legújabb Instagram-posztjában az énekesnő, aki a várnegyedben forgatott a kiskutyájával egy műsor kedvéért.

Lola kutyája hamarabb tudta a nagy hírt, mint ő

Hamarabb tudta, hogy kisbabánk lesz, mint mi. Nem igazán reagált jól. Feltűnően került és ignorált engem, minden olyan rosszaságot elkövetett, ami egy felnőtt kutyusnál már egyáltalán nem fér bele. A legdurvább időszakunk az volt, amikor gyakorlatilag bármilyen bőröndöt vagy szekrényt ki tudott nyitni azért, hogy valami olyat ehessen amivel lehetőleg megmérgezi magát. Ennyit még nem jártunk álkatorvosnál, mint idén. Mostanra már sokkal jobb a helyzet, sokkal több időt tölt a közelemben és a pocakomhoz is bújik

- jelentkezett be Lola még a várandóssága alatt a hírrel rajongóinak.